Zasmušilá fotka v dešti udělala z Deana hvězdu. Půl roku nato byl mrtvý

Kolemjdoucí by si ho možná ani nevšimli. Jde shrbený, ruce má v kapsách dlouhého kabátu a v ústech cigaretu. Celou scénu dokresluje déšť, ten jediný nebyl plánovaný. Dean na snímku vypadá spíše nervózní, jeho odraz v kaluži ale vykresluje postavu velikána.

Stock na konci zimy 1955 netušil, že vytváří jeden z nejikoničtějších snímků dvacátého století, ani že už víc takových možností mít nebude. Když se s Deanem poprvé setkal na večírku v Hollywoodu, byl třiadvacetiletý herec ještě relativně neznámý. O čtyři roky starší Stock si po službě v armádě díky fotkám uprchlíků z poválečné Evropy vysloužil práci v prestižní agentuře Magnum.

Společnou řeč našli rychle, oba v minulosti pracovali s fotografem Gjonem Milim. Dean se zmínil, že s ním spolupracoval během konkurzu na nový film režiséra Elii Kazana Na východ od ráje. Ještě toho večera se domluvili, že Stock přijde o pár dní později na soukromé promítání snímku do kina v Santa Monice.

Dean mu pak u snídaně vyprávěl o svém dětství ve Fairmountu ve státě Indiana. Kontrast rodinné farmy, kde malý Jimmy vyrůstal po smrti matky s tetou a strýcem, a blyštivého světa Hollywoodu, kam měl mladý herec bezpochyby namířeno, Stocka zaujal. Přišel s originálním nápadem: začínající hvězdu nafotí mezi dvěma světy: kosmopolitním New Yorkem a ospalým městečkem uprostřed kukuřičných polí.

Editoři magazínu Life ale jeho nadšení pro unikátní koncept zprvu nesdíleli, Dean byl v té době totiž ještě relativně neznámý. Podle portálu The Independent navíc nebylo zvykem fotit rodné domy slavných, jen málo herců bylo v té době ochotno ukázat, odkud pochází. Po prvních pozitivních recenzích Na východ od ráje ale dostal projekt zelenou.

Nespavost na Times Square

Jako první zastávku vybrali New York. Když se den po příletu setkali, měl Dean výrazně tmavé kruhy pod očima. „Vypadal hrozně. Jimmy trpěl nespavostí. Prostě na pár minut nebo hodin usnul, pak se probudil a začal znovu,“ vzpomínal Stock ve své knize.

Několik dní společně bloudili Manhattanem. „Nezajímaly mě Jimmyho pózy. Byly umělé, tak jsem ho nechal dělat nesmysly, dokud se neuvolnil. Pak jsem pořídil fotky, o kterých jsem si myslel, že odhalují jeho skutečný charakter,“ uvedl Stock.

Důležitou destinací bylo pro dvojici Times Square. Stock herce zachytil u billboardů, filmových poutačů a divadel na Broadwayi. Právě tady vznikla ona ikonická fotografie.

James Dean ve svém bytě u Central parku (1955)

Dean pozval fotografa i do svého malého bytu na 68. ulici u Central Parku. Podle Stocka byl plný knih a desek. Knihy o divadle, Kafka, Šarlotina pavučinka i Smrt v Benátkách od Thomase Manna. „Jimmy potřeboval být obklopen knihami, ale nejsem si jist, jestli byl opravdovým čtenářem,“ popisoval později Stock.

Nad postelí visel plášť a býčí rohy. K býčím zápasům Deana přivedl kněz ve Fairmountu. „Nevím, jestli Jimmy skutečně někdy nějaký býčí zápas viděl, ale s tím pláštěm si hodně hrál, asi fantazíroval. Na Jimmym bylo něco býčího, animálního, nezkrotného, agresivního,“ dodal Stock.

Návrat do Indiany

„Únor na Středozápadě je drsný. Není to ideální čas na pozorování, natož na zkoumání vaší minulosti,“ vzpomínal Stock na přílet do Indiany. I tak byl ale podle něj Dean po příletu domů nadšený. Nemohl se dočkat, až fotografovi ukáže farmu a město, kde vyrostl. Při focení se kolem dvojice rychle seběhl dav lidí. Z Deana se ve městě rychle stala celebrita poté, co se objevil v několika televizních seriálech.

Celá návštěva se ale nenesla v pozitivním duchu. Stock ve své knize vzpomíná i na místní hřbitov, kde Deana vyfotil u hrobu jeho pradědečka. Jen o několik měsíců později byl právě na tomto místě u své matky a několika generací jeho předků pohřben i on.

James Dean u hrobu svého pradědečka v Indianě (1955)

„Oba jsme byli na konci toho týdne smutní. Asi jsme věděli, že Jimmy už se nikdy domů nevrátí a že už to tam pro něj nikdy nebude jako dřív,“ uvedl Stock. Pro Deana to podle něj bylo nostalgické rozloučení s minulostí.

Stockův fotoesej v magazínu Life sklidil velký úspěch a společně s premiérou Na východ od ráje zpečetil Deanův status budoucí filmové hvězdy. Po návratu z Indiany ho čekalo hollywoodské natáčení filmu Rebel bez příčiny s režisérem Nicholasem Rayem. Ten po úspěchu fotografií oslovil Stocka, aby ho najal jako fotografa k filmu.

Po Rebelovi čekal Deana film Gigant, kterého dotočil v září 1955. Od premiéry Na východ od ráje uplynulo půl roku, od dokončení Rebela tři měsíce. Stock se v té době vracel z Francie, když ho Dean pozval do kalifornského města Salinas, kde plánoval závodit se svým novým Porsche 550 Spyder.

Nejprve souhlasil, na poslední chvíli se ale rozmyslel. James Dean zemřel den poté, 30. září 1955, když se jeho auto střetlo s protijedoucím vozem.

Těch několik dní, které spolu Dean a Stock strávili v New Yorku a v Indianě, se v roce 2015 stalo námětem pro film Life. Stocka si v něm zahrál Robert Pattinson, Dane DeHaan pak ztvárnil Deana. Režisér a fotograf Anton Corbijn chtěl ve snímku zachytit nejen Deanovu slávu, ale i příběh přátelství mezi dvěma muži.