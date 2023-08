Babiš mu dal pusu a stvořil guru Máru. Moc fajn gesto, vzpomíná Prchal

S Markem Prchalem o jeho vzorech, práci na kampaních ANO a budoucnosti.

Hnutí ANO ve volbách 2017 získalo 29,7 procenta. Bylo to víc, než v kolik jste doufali?

V týmu jsme si vždycky dělali interní tipovačku. Už nevím, kolik jsem tipoval já. Byly tam vyšší i nižší čísla než výsledek. Každý musel tipovat jiné číslo, aby mohl vyhrát celý bank.

Kolik v něm bylo?

Přiznám se, že už nevím.

U nás v redakci je u takových tipovaček vklad padesát korun...

Pff. O padesátikoruny se nehrálo. To není žádná hra.

Mě spolehlivě naštve, i když pokaždé prohraju tu padesátikorunu.

Jenže to se nesázíte o něco, na čem jste dělali usilovně rok. Za útlaku rodin a blízkých, za útlaku sebe sama. Když jste do toho dávali všecko.

Vy jste se vždy držel spíš ve stínu. Tím polibkem na čelo ale váš „low profile“ skončil a v novinách začaly vycházet texty o tom, kdo jste zač a kde jste se vzal. Jak jste ztrátu soukromí prožíval?

Nijak výrazně. Já jsem už dřív udělal pokus, jak se veřejně exponovat. V roce 2014 jsem šel do DVTV, kde spoustu lidí šokovala moje typická řeč těla a moje vyjadřování. A to jsem se ještě mírnil (smích). Kdo mě zná, zažil se mnou už hustší věci. Sledovanost byla dost vysoká, proto mě taky roky lákali, abych to zopakoval. Takže tehdy jsem už celkem známý byl, ale ta pusa mě samozřejmě nově nasvítila. Jako součást týmu špičkového kandidáta, který se během těch několika let vypracoval od newcomera přes challengera po budoucího premiéra.

Pro některé odpůrce ANO jste se ale stal téměř ďáblem. Tomáš Baldýnský to v Lidovkách shrnul slovy: „Prchalův prohřešek spočívá v tom, že se o něm ostatní domnívají, že on sám jakožto intelektuální yuppík z pražské Letné by ANO sám nevolil, tudíž pracuje proti svému přesvědčení a je lidská svině.“ Jak jste tu debatu vnímal vy?

Celé ty roky jsem to četl a říkám si, zkuste něco nového. A občas skutečně někdo něco nového vymyslel. A víte, co je teďka poslední hit? Máro, vrať se, vše je odpuštěno. To se musím přiznat, že mě po letech pobavilo. Že bychom dali naši starou partu dohromady? Neříkejte dvakrát (smích).

Jaký byl Andrej Babiš jako šéf?

Skvělý. Trošku pruďas, ale má dobré srdce. Jinak bych tam nevydržel deset let. Kolem něj se dějou věci. Obrovská aktivita. Osvícený klient, který je schopen se rychle rozhodovat a okamžitě jednat. A dává důvěru svému týmu. Jinak bychom tady dneska v tomhle fajn dni neseděli a nedělali si fajn ráno.

Byl ten volební večer z 21. října 2017 top moment vaší kariéry?

Pro mě jsou top momenty vymýšlení věcí. Mám rád, když se s někým bavím a jiskří to. S klientem, s kolegy. Tahle volební kampaň měla lehkost, celý to mělo dobrý náboj. Vydali jsme na jaře knížku, měli spoustu super výstupů, skvělé spoty. Šli jsme si pro to. Byla to radost. A taky tedy fakt hukot.

Nepožírá to člověka při takovém nasazení?

Absolutně. Musíte se tomu dát celý, jinak vám může něco o milimetr uniknout a už se vezete. Na svoje chyby si pamatuju celý život, přesně vím vždycky ten moment.

Co člověka motivuje dřít na sto procent, když možná tuší, že by stačilo jet na půl plynu? Všichni dnes říkají, že hnutí ANO roce 2017 v politickém marketingu nemělo konkurenci...

Touha udělat úžasnou věc, která je řemeslně a profesně po všech stránkách dobrá. Udělat ji nejlepší, jaká může být. Pak totiž nezáleží na tom, co dělají ostatní. Nemusíte je sledovat. Vždycky jsme byli nejúspěšnější, když jsme se zavřeli a vytvořili něco dobrého a nekoukali, co dělá soupeř.

Samozřejmě, na politickém trhu jsme pak k naší radosti viděli, že soupeři implementovali vždycky všechny naše formáty. To je úděl inovátorů... i když úděl, to je asi silné slovo. Vždycky kopírovali náš nový formát, který jsme vymysleli s lehkostí, ale často zkopírovali jen absolutní povrch, bez toho vtipu nebo náboje. Většina našich nápadů tehdy vznikala při pokecu, nebo když jsme blbnuli. Případně z hecu. Samozřejmě podle strategie.

Byla to vždycky touha být co nejlepší. Věděl jsem, jak vypadají ty nejlepší věci ve světě, jak se dělají kampaně ve Spojených státech, kde na tom dělají po delší dobu větší a líp zaplacené špičkové týmy, třeba Photo Office Bílého domu a Pete Souza, co fotil Obamu a samozřejmě už Reagana. První i druhá kampaň Obamy. Člověk touží se k tomu přiblížit. Nejdřív dokonale zkopírujte řemeslo, ať se ho naučíte, a pak se můžete pokoušet o něco vlastního. Nám se to tehdy v naší partě povedlo a mohli jsme se pak volně vyjadřovat a jít svojí cestou.

Ze služeb Andreje Babiše jste odešel v únoru po jeho prohře v druhém kole prezidentských voleb. Co děláte teď?

Píšu knížku, představte si. Původně to měl být návod na práci s veřejným míněním v Česku a všechno, co jsem se za deset let naučil – průzkumy trhu, psychologie, jak dostat nápad, jak ho prosadit a tak dále – to už mám hotové, a dopisuju to spíš jako deník. Spoustu lidí po čtyřicítce už potřebuje reflektovat svůj život, koukněte na autory či autorky nejprodávanějších knih.

Teď jsem napsal nový začátek knížky a už jsem si ho četl asi dvacetkrát. Mám takový odpočinkový rok. Na zpravodajství koukám tak jednou týdně a politiku sleduju hlavně prostřednictvím kamarádů, co mě informují, v jaké je země zase krizi. Já na to říkám hlášku z filmu Vrtěti psem:

„Jsme v krizi.“

„V jaké krizi?“

„Už na tom dělám!“