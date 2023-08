Po ráně proudem visel ze stožáru, kamarád mu polibkem vdechl život

Píše se červenec 1967. Elektrikáři Randall Champion a J. D. Thompson provádějí v Jacksonvillu rutinní údržbu vedení nízkého napětí, když se první z nich vysoko na sloupu dotkne špatného drátu. Bezpečnostní postroj zamezí pádu a Champion zůstane bezvládně viset hlavou dolů.

Thompson, který se v tu chvíli nachází na jiném stožáru, se kamarádovi vydá okamžitě na pomoc. Zběsile za ním vyleze nahoru a začne ho oživovat dýcháním z úst do úst. Masáž srdce v tu chvíli není možná. Zatímco Thompson s každým výdechem žene do plic Championa vzduch, dole pod nimi stojí fotograf místního listu Jacksonville Journal Rocco Morabito.

Na místě se ocitl čirou náhodou. Zrovna měl autem namířeno na stávku železničářů, když zpozoroval oba muže pracující na elektrickém vedení. Scéna se mu zalíbila a rozhodl se pořídit pár snímků. Siluety dělníků proti obloze, to bude vypadat dobře, prolétlo mu hlavou.

„Najednou ale slyším křik. Podíval jsem se nahoru a vidím, jak jeden z nich visí hlavou dolů. Panebože. Nevěděl jsem, co mám dělat. Vysílačkou jsem z auta zavolal do redakce, aby přivolali ambulanci. Pak jsem rychle popadl svůj přístroj Rolleiflex a začal to fotografovat,“ popsal později Morabito příběh vzniku svého nejslavnějšího snímku.

„Mám puls,“ vykřikne najednou Thompson, odepne Championa od sloupu, hodí si ho přes rameno a sleze s ním dolů. Tam zahájí další kolo resuscitace, tentokrát masáž srdce. Než na místo dorazí záchranáři, podaří se mu tehdy devětadvacetiletého Championa přivést k životu.

„Nakonec začal lapat po dechu. Záchranáři ho převezli do nemocnice s mírnými popáleninami,“ popsal sled událostí Morabito. Za snímek s názvem Polibek života získal následujícího roku prestižní Pulitzerovu cenu a fotografie se objevila v novinách po celém světě.

Nejsem žádný hrdina, mínil zachránce

„Snímek lidem učaruje, každý se před ním zastaví. Má vše, co skvělá zpravodajská fotografie potřebuje: technickou zručnost, aktuálnost a poutavý příběh,“ řekla portálu Jacksonville.com Indira Babicová, ředitelka Muzea fotografie ve Washingtonu, kde je Polibek života vystaven.

„Má v sobě prvek bezprostředního nebezpečí, který přitahuje mladé i starší. Ukazuje člověka pomáhajícího jinému člověku. Morabito zachytil záchranu života v opravdu riskantní situaci,“ dodala.

Thompsona mnozí po jeho činu označili za hrdinu, on sám si tak však nepřipadal. „Kdyby se tam někdo dostal dřív než já, udělal by to samé. Lidé mnohokrát předtím někomu zachránili život, jenom z toho nevznikla žádná fotografie,“ poznamenal.

To, že má na filmu něco jedinečného, věděl Morabito okamžitě. „Myslím, že mám hodně dobrý záběr,“ ohlásil vysílačkou editorovi, jenž kvůli příslibu pozdržel uzávěrku. Ještě téhož odpoledne se fotka objevila na titulní straně společně se zprávou o povstání ve věznici na jižní Floridě.

Přátelství na celý život

Morabito ve službách Jacksonville Journal strávil takřka celý život. Pro periodikum začal poprvé pracovat v roce 1930 ve svých deseti letech, kdy si přivydělával prodejem jeho výtisků v ulicích města.

Přestávku od práce v novinách si dal pouze za druhé světové války, během které působil u amerického letectva jako střelec letounu B-17. Podle Jacksonville.com přežil čtyřiatřicet bitevních misí.

Po návratu z bojiště Morabito pokrýval zejména sportovní události. Pro Jacksonville Journal pracoval celkem dvaačtyřicet let, z toho třiatřicet jako fotograf, a to až do svého odchodu do důchodu v roce 1982.

Také Championa a Thompsona čekala dlouhá kariéra – pro elektroenergetickou společnost JEA pracovali dlouhých třicet let a zůstali blízkými přáteli. Oba se sblížili také s Morabitem.

V roce 1988 se všichni tři společně vyfotili u příležitosti posledního dne vydávání Jacksonville Journal, přesto, že Champion se zrovna v nemocnici zotavoval z operace bypassu. Díky Thompsonově pohotovosti dostal navíc pětatřicet let života – v roce 2002 podlehl selhání srdce. Morabito zemřel v roce 2009. Když se o padesát let později připomínalo výročí pořízení slavného snímku, Thompson byl jako jediný z trojice ještě naživu.