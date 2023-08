Zelené srdce Pacifiku. Fotograf objevil krásu Země z ptačího pohledu

Fotografie Coeur de Voh, neboli srdce u novokaledonské obce Voh, zobrazuje mangrovový močál o rozloze přibližně jeden kilometr čtvereční. Právě tento snímek si francouzský fotograf Yann Arthus-Bertrand vybral na obálku své knihy Země – krásná neznámá. A právě tento snímek také ukazuje, jaký dosah fotografie může mít. Poté, co se novokaledonské mangrovy uspořádané do tvaru srdce dostaly do povědomí široké veřejnosti, založili obyvatelé v okolí obce Voh sdružení na ochranu této oblasti.

Fotografie je nejen oslavou krásy přírody, ale také připomínkou křehké rovnováhy, která udržuje existenci ekosystémů a tím i veškerého života na Zemi. Snímek zeleného srdce se v průběhu let stal symbolem respektu k planetě, nutnosti ochrany přírody a vizuálním znázorněním vzájemné propojenosti všech živých organismů.

Pro řadu lidí se tento snímek stal symbolickým obrazem spojení člověka a přírody. Nebylo to ale hned. Fotografie vznikla v roce 1990 na doporučení pilota vrtulníku u města Nouméa, hlavního a největšího města Nové Kaledonie, která politicky patří jako zámořské území k Francii. Arthus-Bertrand fotku publikoval v knize malého formátu o dva roky později, na svou celosvětovou slávu ale čekala ještě dalších několik let.

Průlomem bylo, když si Arthus-Bertrand v roce 1999 mangrovové srdce vybral jako titulní fotografii pro svou knihu leteckých fotografií nazvanou La Terre vue du ciel, doslova země viděná z oblohy. Česky tato téměř pětisetstránková kniha leteckých fotografií z celého světa vyšla v roce 2003 pod výše zmíněným názvem Země – krásná neznámá. Byla přeložena do 24 jazyků a celkem se jí prodalo přes tři miliony výtisků.

K rozšíření snímku „obyčejné“ bažiny s mangrovovým porostem pak ve velké míře přispěla také další média: články a reportáže v televizi, časopisech, novinách i na internetu, stejně jako velkoformátové plakáty, známky a pohlednice. Snímek, který by nebylo možné pořídit jinak než s pomocí malého letadla shora, poté obletěl svět.

Od biologie k fotografii a zpět

Yann Arthus-Bertrand se narodil 13. března 1946 v Paříži v tvůrčím prostředí staré klenotnické rodiny, jež dala základ jeho pozdější umělecké činnosti. Zároveň se od útlého věku zajímal o přírodu a divoce žijící zvěř. Cesta k tomu, aby se stal světově uznávaným fotografem a obhájcem životního prostředí, však zdaleka nebyla přímá.

V sedmnácti letech začal pracovat jako asistent režie a vyzkoušel si také, jaké to je být hercem. Od filmu ale záhy odešel, zájem o zvířata a přírodu ho brzy přivedl ke studiu biologie. Od roku 1967 osm let vedl přírodní rezervaci u zámku Château de Saint Augustin ve střední Francii.

Shodou různých náhod se ve třiceti letech i se svou manželkou Anne dostal do přírodní rezervace Massai Mara v Keni. Tři roky žil s masajským kmenem a studoval chování lví rodiny, již denně fotografoval. Pobyt v rezervaci mu ukázal krásu africké divočiny a podnítil jeho celoživotní vztah ke světu přírody. Zároveň zde objevil svou novou vášeň pro fotografii.

Právě v Keni začal Arthus-Bertrand experimentovat s fotografováním a pořizovat snímky nejen lvů, ale také okolní krajiny a ostatní divoké zvěře. A během přeletů nad rezervací v horkovzdušném balonu objevoval i široké možnosti, které nabízí pozorování a fotografování krajiny z výšky. Letecká fotografie dokáže odhalit vzory, tvary a vzájemné souvislosti, které jsou ze země neviditelné, a poskytnout nový pohled na krásu a křehkost planety. Toto poznání se stalo základem jeho umělecké vize.

Začátkem osmdesátých let se vrátil do Francie, v roce 1983 vydal fotografickou knihu Lvi a stal se reportérem a fotografem se zaměřením na sport, divokou přírodu a leteckou fotografii. Pro francouzské časopisy jako Paris Match a GEO pravidelně fotografoval rallye Paříž–Dakar nebo tenisový grandslam Roland Garros, ale také gorily horské ve Rwandě, s nimiž pracovala etoložka Dian Fosseyová. V roce 1991 založil agenturu Altitude jako první tiskovou agenturu a fotobanku specializovanou na letecké fotografie.

Arthus-Bertrandův posun od biologie k fotografii ovšem nespočívá pouze v pořizování esteticky harmonických snímků ze země a ze vzduchu, ať už krajiny, zvířat nebo lidí. Umění a fotografii dokumentující rychle se měnící svět se snaží využít jako prostředek ke zvýšení povědomí o ekologických problémech současnosti a jako inspiraci k ochraně přírody. Stal se vypravěčem příběhů o složitém vztahu mezi lidstvem a planetou, který své velkoformátové fotografie krajiny vystavoval v ulicích měst po celém světě včetně Prahy.

Kromě toho se oklikou vrátil i k jedné ze svých prvních profesí, filmu. V posledních letech vytvořil čtyři celovečerní dokumenty, mezi nimi Home (Domov, 2009) a Human (Člověk, 2015). Už jeho první film Domov bere diváky na vizuálně podmanivou cestu po celé planetě a ukazuje na jedné straně její krásu, ale také hrozby, kterým čelí v důsledku lidské činnosti. Uvedení filmu, jenž se promítal po celém světě, doprovázely rozsáhlé diskuse o budoucnosti životního prostředí.

Arthus-Bertrand rovněž založil nadaci organizace GoodPlanet Foundation, která prostřednictvím vzdělávacích programů podporuje povědomí o ekologii a udržitelném rozvoji.