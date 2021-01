V USA už zase budou volby, které rozhodnou, jaká bude Amerika

9:00

Za normálních okolností by šlo jen o dvě senátorská křesla za Georgii. Ale tentokrát jde hlavně o to, kdo bude mít většinu v Senátu a tudíž i o to, jestli Joe Biden přijde od Bílého domu s volnýma, nebo spoutanýma rukama. V prvním případě bude moci prosazovat svoji agendu, v druhém bude zajatcem republikánů.