Trumpova noční můra. Hromotluk z Pensylvánie se stal symbolem vzdoru

Fetterman v průběhu sčítání hlasů opakovaně vystoupil v televizi, kde trpělivě vyvracel Trumpova obvinění z volebních podvodů. S výškou 205 centimetrů, tetováním na pažích, bradkou a často v tričku Fetterman v přehlídce obleků vyčnívá. „Nevypadám jako typický politik,“ říká o sobě.



A ani tak nemluví. Jeho stránka na Twitteru, kde má čtvrt milionu sledujících, je plná suchého humoru a memů. Fetterman v týdnech po volbách pokračoval v tažení proti dezinformacím. Zatímco ostatní politici se vyjadřovali o hlasování s notnou dávkou diplomacie, Fetterman podle The Independentu tlumočil hněv Pensylvánců a nebál se říct svůj názor.

„Všichni, včetně prezidenta ví, jak tento příběh skončí. Jsou to jen šílenci z Twitteru. Je smutné a ubohé, že se z prezidenta USA stal troll na internetu,“ prohlásil demokrat Fetterman, jenž post viceguvernéra Pensylvánie zastává od začátku loňského roku.



Fetterman dal opakovaně najevo, že Trump nemá v jeho státě šanci zvrátit rozhodnutí voličů. „Matematiku nezajímají vaše emoce nebo lži,“ prohlásil. Do Trumpa se opřel nejen kvůli volbám, ale také nevhodnému chování.

„Říkám to neustále. Média musí prezidentova tvrzení o podvodech voličů ignorovat,“ prohlásil Fetterman. „Už nějakou dobu se Trump snaží vytvořit falešnou paniku. Toto už není o svobodě a ochraně projevu. Jeho slova jsou skutečně nebezpečná a škodlivá,“ myslí si viceguvernér.



Fetterman trvá na tom, že Pensylvánie odvedla při organizaci voleb skvělou práci, s ohledem na prezidentovu ofenzivu, zuřící pandemii koronaviru i skutečnost, že rekordní počet lidí volil korespondenčně.



Právě hlasování poštou se Trumpovi stalo trnem v oku. Bez důkazů opakovaně tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k manipulaci a že centrem těchto podvodů bude právě Pensylvánie. „Ve Filadelfii se stávají špatné věci,“ prohlásil během jedné z předvolebních debat.

I spent all weekend triple checking that there is *not* a lost, enchanted village in Pennsylvania with 90,000 Trump voters that we forgot to count.

„Jednalo se o dezinformační kampaň od největšího mikrofonu na světě. Bylo mou prací se proti tomu postavit. V Pensylvánii došlo přesně ke třem podvodům,“ uvedl Fetterman. „Prezident sdílel článek o tom, že v Pensylvánii volili mrtví, a má pravdu. V okrese Luzerne se republikán pokusil hlasovat pro prezidenta za svou mrtvou matku,“ prohlásil.



Demokrat Joe Biden podle dosavadních projekcí médií získal Pensylvánii s náskokem osmdesáti tisíc hlasů. Výhrou si za tento stát připsal 20 volitelů.

Prezident nicméně nevzdal boj o Pensylvánii ani poté, co federální soudce zamítl žalobu, jíž chtěl Trumpův tým zablokovat uzavření výsledků voleb. Trumpova kampaň se v neděli proti rozhodnutí soudce odvolala a hodlá v boji pokračovat dál.

Celkem má podle projekcí amerických médií Biden 306 volitelů a Trump 232. Ke zvolení prezidentem jich je potřeba nejméně 270. Hlasování volitelů, které potvrdí nového prezidenta USA, se má konat 14. prosince.

folks, have we talked about John Fetterman, the 6’8” democratic socialist Lt. Governor of Pennsylvania who lives in a converted car dealership, has a public policy degree from Harvard, and has this energy: pic.twitter.com/pc6YzWMu7V