Odstřelí Bidena kandidát třetí strany? Prezidentské volby nemusí vyhrát nikdo

West má účes jako Einstein po elektrošoku, je to hodně levicový filozof a o povaze obav lidí kolem Bidena hodně napovídá fakt, že šéfem jeho tažení má být kdosi z vedení poslední kampaně Bernieho Sanderse. Ten v demokratických primárkách nad Bidenem celé týdny vedl, než to zabalil ve vyšším zájmu porážky Trumpa.

A odtud to fouká. Svět si vždy myslí, že proti sobě o Bílý dům válčí jen demokrat a republikán. Omyl, kandidátů – často exotů – je spousta. Ale v republikánsko-demokratické mlýnici nemají šanci ukousnout pár procent. Tak se o nich nemluví. S výjimkou Rosse Perota, miliardáře, který v roce 1992 získal každý pátý hlas a tím možná prohrál Bushovi staršímu volby. Ale dnes je doba ještě zralejší. Američané jsou historicky nespokojeni s duem starých známých, které jim strany asi naservírují k volbám. Podle agentury Gallup nechce 70 % voličů, aby to Biden ještě jednou zkoušel, u Trumpa je to 66 % lidí. To je příležitost pro někoho třetího, nového Perota.