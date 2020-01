Vévodkyně Meghan (Meghan Markle)

Meghan Markle se narodila v Los Angeles. Její matka je Afroameričanka a otec má holandské a irské předky. Po skončení vysoké školy pracovala pro americkou ambasádu v Buenos Aires.



Po epizodních rolích v různých seriálech se Meghan Markle v roce 2010 začala objevovat i ve filmu. Její neznámější rolí je asistentka Rachel Zane v seriálu Kravaťáci.

Meghan Markle se v roce 2013 rozvedla se svým prvním manželem producentem Trevorem Engelsonem. Založila a vedla web o životním stylu The Tig, kterou zrušila v dubnu 2017.

Královská svatba Harryho a Meghan proběhla 19. května 2018.



Vévodkyně Meghan je velvyslankyní World Vision Canada, zastánkyní United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women či poradkyní pro mezinárodní charitu One Young World.

V říjnu 2018 potvrdil královský palác, že vévodkyně je těhotná. Syn Archie Harrison se narodil v květnu 2019.

V lednu 2019 princ Harry a jeho manželka Meghan oznámili, že se vzdají své role v královské rodině a začnou pracovat. Chtějí být finančně nezávislými.