Když jsem byla těhotná, čelila jsem šikaně, tvrdí vévodkyně Meghan

Podle vévodkyně ze Sussexu jsou sociální sítě platforma, která podporuje nenávist. „Dávám si od toho teď odstup, nejen kvůli svému vlastnímu klidu, ale většinu šikany jsem zažívala, když jsem byla těhotná s Archiem a Lili, i když byli miminka,“ řekla Meghan na konferenci zaměřené na postavení a úlohu žen nejen v zábavním průmyslu.

Meghan byla jednou z řečnic na akci, kde kromě ní diskutovaly i moderátorka a novinářka Errin Hainesová, novinářka Katie Couricová, herečka Brooke Shieldsová a socioložka Nancy Wang Yuenová. Bavily se o toxicitě mířené na ženy a také překonávání stereotypů.

Princ Harry, vévodkyně Meghan, jejich syn Archie Harrison a dcera Lilibet Diana na snímku určeném pro vánoční pozdrav (2021)

„Jen nad tím přemýšlíte a uvědomujete si, jak jsou lidé nenávistní. Není to milé. Je to kruté. A proč by to někdo dělal, když jste těhotná s miminkem? Jako maminky přece víme, jak je to citlivá a posvátná doba,“ řekla vévodkyně. „Mohli byste tomu podlehnout nebo se tomu téměř poddat, jak to bolí. Možná proto, že jsem byla těhotná, se nakopl instinkt savců, abych udělala vše, co můžu, abych ochránila své dítě a v důsledku toho ochránila i sebe.“

Před svatbou s princem Harrym, i krátce po ní, byla bývalá americká herečka nejdřív na sociálních sítích chválena, jak si dobře vede, a fanoušci byli přesvědčeni, že do královské rodiny přinese nový vítr. Později se ovšem narativ změnil a jak přiznala v jednom z rozhovorů samotná Meghan, vadilo jí kromě jiného neustálé srovnávání s manželkou prince Williama Kate. O nenávisti a toxicitě na sociálních sítích několikrát v minulosti mluvil i Meghanin manžel princ Harry.

Média nicméně minulý týden odhalila, že Meghan s týmem vytvořila nový profil na Instagramu s názvem American Riviera Orchard. V propagačním videu vévodkyně trhá květiny a peče. Podle ochranné známky na značku American Riviera Orchard by společnost měla vydávat digitální a tištěné kuchařky, prodávat nádobí včetně příborů, karaf, ale také různé ubrousky a ubrusy, nejrůznější potraviny od džemů, želé až po pomazánky a másla.