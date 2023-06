Meghan je bez talentu, kritizují vévodkyni po konci natáčení podcastů

„Ukázalo se, že Meghan Markle neměla velký hlasový talent nebo v podstatě žádný druh talentu. Víte, to, že jste slavný, vás v něčem neudělá skvělým,“ prohlásil jeden z předních hollywoodských agentů.

Šéf United Talent Agency Jeremy Zimmer podle webu Semafor debatoval o podcastingu a roli celebrit na reklamním festivalu ve francouzském Cannes.

Společnost prince Harryho a vévodkyně Meghan Archewell v roce 2020 podepsala se Spotify smlouvu na nahrávání podcastů. Syn krále Karla III. s chotí inkasovali 20 milionů dolarů. Nahráli ovšem pouze dvanáct dílů a od loňského podzimu nic nového nenatočili.

V polovině června pak firma Spotify oznámila, že se dohodla na ukončení spolupráce s Harrym a Meghan. Deník New York Post tvrdí, že princ s manželkou nedodávali dostatek obsahu, aby si zasloužili oněch dvacet milionů dolarů, a pro Spotify byli proděleční, ačkoli některé jejich zvukové nahrávky měly vysokou poslechovost.

Sportovní komentátor a šéf mezinárodního sportovního obsahu Spotify Bill Simmons před pár dny ve svém podcastu obvinil Harryho a Meghan, že jsou šmejdi.

„Zas*aní podvodníci, to je podcast, který jsme měli spustit s nimi. Jednou v noci se musím opít a vyprávět příběh o Zoomu, který jsem měl s Harrym, abych se mu pokusil pomoci s nápadem na podcast. Je to jedna z mých nejlepších historek v životě… Přál bych si, abych se zapojil do vyjednávání ‚Meghan a Harry opouštějí Spotify‘. To je podcast, který jsme měli spustit společně s nimi,“ prohlásil Simmons.

Lidé pracující pro Spotify pak obvinili vévodkyni Meghan z podvodu. Prý některé rozhovory pro svůj podcast vůbec nevedla. Se zpovídanými osobnostmi natočili interview její zaměstnanci, ona pak pouze nahrála svým hlasem čtené otázky a komentáře, které následně ve střižně zvukaři smíchali s odpověďmi. Informoval o tom web Podnews.

Loni v srpnu novinářka z New Yorku Allison Yarrowová, která byla hostem podcastu, prozradila, že rozhovor pro Archetypes nedělala s Meghan, ale s členem její produkční společnosti, zvukařkou Farrah Safarfiovou. Novinářka se objevila v epizodě pořadu nazvané To B or not to B? v níž zkoumala původ slova čubka (bitch).

