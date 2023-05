Taxikář promluvil o honičce Harryho a Meghan s paparazzi

Sukhcharn Singh řídil svůj žlutý taxík, když na něj podle jeho slov mával člen ochranky. Singh zastavil u obrubníku a dovnitř nastoupili Harry, Meghan a její matka Doria Raglandová.

„Nevím, jestli se tomu dá říkat honička. Nic se vlastně nestalo. Neměl jsem pocit, že jsem v nebezpečí. Nebylo to jako automobilová honička ve filmu. Byli tiší a vypadali vystrašení, ale je to New York – je to bezpečné,“ popsal událost pro Washington Post.

Britského prince Harryho, jeho manželku Meghan a její matku v úterý po charitativní akci v New Yorku pronásledovali fotografové. Mluvčí páru incident, který se obešel bez nehod či zranění, označil za „téměř katastrofální“.

„V úterý večer se vévoda a vévodkyně ze Sussexu a paní Raglandová stali účastníky téměř katastrofální automobilové honičky ze strany skupiny velmi agresivních paparazzi,“ uvedl ve středu mluvčí prince a jeho manželky. „Toto neúprosné pronásledování, které trvalo více než dvě hodiny, vyústilo v několik téměř kolizních situací, do nichž byli zapojeni ostatní řidiči na silnici, chodci a dva policisté NYPD (newyorská policie).“

Newyorské policejní oddělení potvrdilo incident s fotografy, ale uvedlo, že nedošlo k žádnému zranění, kolizi ani zatčení. Dodalo, že Harry a Meghan v pořádku dorazili na místo určení. Starosta New Yorku Eric Adams novinářům řekl, že zatím neobdržel úplné informace, ale označil za „bezohledné a nezodpovědné“, aby někdo pronásledoval lidi ve vozidlech v hustě obydleném městě.

17. května 2023

Meghan a Harry z akce odjeli v černém autě, následovali je fotografové a za asistence policistů, kteří pomáhali jejich soukromé ochrance, se vydali na policejní stanici vzdálenou asi 14 bloků. Tam několik minut čekali, až se situace uklidní, a poté odjeli žlutým taxíkem za policejního doprovodu.

Úterní galavečer v New Yorku byl prvním veřejným vystoupením Meghan od chvíle, kdy na začátku května vynechala korunovaci svého královského tchána a zůstala doma v Kalifornii na oslavu čtvrtých narozenin svého syna, prince Archieho. Slavnostní ceremonie se zúčastnil Harry, který krátce poté odletěl zpět do Kalifornie.

Mladší syn britského krále Karla III. a jeho žena se před třemi lety vzdali královských povinností a přestěhovali se do Spojených států. Princ od té doby opakovaně kritizoval královskou rodinu i bulvární média, která obvinil z obtěžování, a uvedl, že částečně přispěla k jeho rozhodnutí opustit monarchii. Princ dlouhodobě mluví o vměšování tisku, kterému klade za vinu smrt své matky, princezny Diany. Ta zemřela v roce 1997 v Paříži po autonehodě, když ji pronásledovali paparazzi.

31. března 2020

Princ v současné době vede mnoho soudních sporů v Londýně s vydavateli bulvárních novin, které viní z nezákonného získávání informací, mimo jiné prostřednictvím telefonických odposlechů. Snaží se také zvrátit rozhodnutí britské vlády odebrat mu speciální policejní ochranu, když se nachází v Británii.

Harry a Meghan oslaví dřevěnou svatbu

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu v pátek oslaví páté výročí svatby. Britský princ a americká herečka se vzali 19. května 2018 na královském hradě Windsor. Na svatbě měli 600 hostů z řad královské rodiny i celebrit a oddal je arcibiskup z Canterbury. Tisk označil obřad za svatbu „symbolizující moderní, multikulturní, multirasovou Británii“.

Nevěsta na sobě měla při svatbě bílé šaty s vlečkou od britské návrhářky Clare Waightové Kellerové, doplněné diamantovou tiárou vyrobenou v roce 1932 pro královnu Mary. Její závoj zdobily ručně vyšívané květiny typické pro jednotlivé země britského Společenství.

Harry si oblékl uniformu elitního jezdeckého regimentu označovaného jako Blues and Royals, který je součástí královské gardy. Během obřadu vystoupil americký biskup Michael Curry, jenž stojí v čele americké episkopální církve, a sbor zazpíval známou píseň Stand by Me od amerického autora Ben E. Kinga.

Princ Harry a Meghan Markle se vzali v kapli svatého Jiří na hradě Windsor 19. května 2018.

Meghan na cestě k oltáři přivedl otec ženicha, princ Charles (nyní král Karel III.), neboť její otec Thomas Markle ze zdravotních důvodů nedorazil. Obřadu se účastnili i královna Alžběta II. a její manžel princ Philip, a rovněž Meghanina matka Doria Raglandová.

Tehdy třiatřicetiletému Harrymu šel za svědka jeho bratr, princ William. Mezi družičkami a mládenci nevěsty byli dva ze tří potomků prince Williama a jeho manželky Kate – princ George a princezna Charlotte. Spolu s dalšími osmi dětmi nevěstu doprovázeli k oltáři a nesli její dlouhý závoj.

Po obřadu následovala na hradě oficiální recepce, kde na slavnostních stolech nechyběly pistáciové makronky, rebarborové koláčky a koláčky s pomerančovým créme brulée. Citronovo-bezový dort pro svatbu upekla cukrářka Claire Ptaková. Na jeho tvorbu bylo použito mimo jiné 200 citronů a deset lahví bezového sirupu z panství Sandringham královny Alžběty II.

16. ledna 2018

V osm večer následovala soukromá party pro dvě stovky blízkých přátel a rodinných příslušníků v nedalekém sídle Frogmore House. Svatební noc po sobotním obřadu strávili novomanželé na hradě Windsor.

Do malebného městečka Windsor asi 30 kilometrů západně od Londýna dorazilo na pět tisíc novinářů a přes 100 tisíc příznivců koruny.

Posléze se však situace kolem novomanželů začala měnit. Po roce a půl od svatby Harry s Meghan oznámili, že se chtějí vzdát své role v královské rodině a žít nezávisle v USA. Tato dosud nevídaná situace vyvolala v Británii velký rozruch, stejně jako následný otevřený rozhovor dvojice s populární americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou. Nyní žijí Meghan s Harrym v Kalifornii s dvěma dětmi.

SPECIÁL Britská královská rodina

27. listopadu 2017