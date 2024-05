V životě jsem neposlal e-mail ani smsku, tvrdí herec Tom Selleck

Při propagaci svých nových pamětí herec prozradil, že se většinou drží mimo svět technologií. „Občas jsem si vyhledal své jméno. To ale začalo až s psaním knihy, nikdy jsem neposlal vlastní e-mail. Měl jsem sekretářku. Nikdy jsem nikomu neposílal ani textové zprávy,“ prohlásil.

Selleck se následně svěřil, že za něj občas posílá textové zprávy i manželka Jillie, která je o 13 let mladší. „Můžu si dovolit určitý luxus, jinak bych asi nepřežil. Ale já nevím. Mám problém si věci zapisovat, což je u člověka, který právě napsal knihu, trochu zvláštní,“ dodal.

Lisa Kudrowová, Tom Selleck a Courteney Coxová v seriálu Přátelé

Selleckovy paměti s názvem You Never Know (Nikdy nevíš) reflektují jeho celoživotní kariéru - od začátků v malých filmech a reklamních projektech až po průlomovou roli v seriálu Magnum a vedlejší roli v seriálu Přátelé - kterou herec označuje za téměř „náhodnou“.

Ve stejnou dobu, kdy herec vydává své paměti, se zároveň loučí se svým posledním seriálem. Krimi drama Spravedlnost v krvi má letos po čtrnácti úspěšných sériích opustit televizní obrazovky.

Tom Selleck získal popularitu hlavně díky roli detektiva v kriminálním seriálu Magnum, za níž v roce 1984 obdržel i Cenu Emmy a Zlatý glóbus v roce 1985. Dále hrál ve filmech jako například Nevinný muž, Cesta do Číny, Příliš žhavé diamanty, Generál Eisenhower: Velitel invaze, Tři muži a nemluvně a Bitva o Midway.