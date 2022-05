Z role v seriálu Přátelé jsem byl k smrti vyděšený, přiznává Tom Selleck

Tom Selleck prozradil, že se role Moničina přítele Richarda v kultovním seriálu Přátelé původně velice obával. Strach měl především z toho, že nikdy předtím nehrál v komediálním seriálu.

„Nikdy jsem žádnou roli v sitcomu neměl, byl jsem z toho opravdu šíleně nervózní a k smrti vyděšený,“ uvedl herec se smíchem v pořadu Kelly Clarkson Show.

Sedmasedmdesátiletý herec, jenž hraje od roku 2010 neohroženého policejního komisaře v seriálu Spravedlnost v krvi, během rozhovoru v talkshow přiznal, že měl velký strach z přidělené role doktora Richarda Burka, přítele Moniky Gellerové, kterou v seriálu Přátelé ztvárnila Courteney Coxová.

Podle Sellecka byla na natáčení uvolněná atmosféra a všechno nakonec dopadlo nad jeho očekávání. „Ta skupinka byla opravdu neuvěřitelná parta přátel. Očividně se z nich stali blízcí přátelé i v reálném životě. A bylo to tehdy vidět a znát. Bylo úžasné tam pracovat, užíval jsem si to,“ vzpomíná Selleck.

Do party prý pak přirozeně zapadl i on, a to hlavně díky své herecké kolegyni Courteney Coxové. „Courteney mi během natáčení hodně pomohla,“ dodal herec.

Tom Selleck měl původně hrát pouze ve třech epizodách kultovního seriálu. Přestože se Richard a Monica nakonec rozešli, v letech 1995 až 2000 se herec v Přátelích objevil celkem devětkrát.

VIDEO: Tom Selleck a setkání s Přáteli po letech: