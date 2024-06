Lucie Bílá by nechtěla být znovu mladá. To už jsem byla, říká

„Zrovna, když jsem dneska Simonku viděla, tak jsem jí říkala, že bych se od ní chtěla naučit trošku zbrzdit a myslet víc na sebe,“ prozradila Lucie Bílá na křtu kadeřnického salonu, jehož jsou s Krainovou kmotrami. „Ale kdybych měla možnost zastavit se, tak pojedu určitě na svoji chalupu do Českého ráje. Tam to miluji. Moře mi nechybí. A když, tak na otočku. Občas tam přijet a domů. Já jsem nepřesaditelná jako Petřín, patřím sem. Neumím si představit, že bych žila v zahraničí, ale každý to má jinak.“

Nejšťastnější je na chalupě v Českém ráji a v rodných Otvovicích. „Žiju tam obklopená přírodou a lidmi, které mám ráda. Navíc se mi konečně podařilo přemluvit mého bratra, aby bydlel vedle mě. Loni jsme dokončili jeho dům. A naproti žije můj tatínek, kterému jsem zrekonstruovala bydlení. Jsme tam takhle pohromadě. A teď jsem ještě ukecala svoji nejlepší kamarádku, aby žila s námi v ulici,“ prozradila.

Lucie Bílá se svým synem Filipem Kratochvílem, přítelem Radkem Filipim a bratrem Karlem Zaňákem (duben 2024)

Nedávno měla zpěvačka osmapadesáté narozeniny. Na velké oslavy si nepotrpí, ale uspořádala setkání s přáteli a blízkými ve svém divadle, kde zároveň proběhl křest jejího videoklipu. Režie se ujal syn Filip Kratochvíl. A to byl v podstatě hlavní dárek, který si nadělila.

Ovšem k Valentýnovi od svého partnera Radka Filipiho dostala běhací pás. „Neběhám na něm, jenom chodím, ale každé ráno. A nejen, že se u toho můžu učit texty, ale taky něco sledovat, protože je tam obrazovka, takže se procházím různými městy. Moc mě to baví,“ říká s tím, že postavu má už léta stejnou, protože praktikuje přerušovaný půst. „Moc neexperimentuju. Pořád mám ráda chleba, vodu, ale přestala jsem mít ráda alkohol. Ten nepiju už asi sedmý rok. Je to i tím, že mám krásný relax v partnerovi a víc nepotřebuji. Hlavně se snažím udržet si čistou hlavu. To považuji za nejdůležitější. Protože nezbláznit se v téhle době, je strašně těžké.“

Lucie Bílá a Radek Filipi

V pražském salonu se jí starají o vlasy, make-up používá roky stejné značky, ale od jisté doby ráda líčí sama. „Cítím se dobře, když si můžu líčení sama korigovat a nejsem namalovaná moc nebo naopak málo,“ říká. „Když mi bylo pětatřicet, byla jsem hezčí, ale strašně jsem si to komplikovala. Teď už se musím trochu ‚zakreslovat‘, ale cítím se moc pěkně, neměnila bych. Určitě bych nechtěla vrátit čas. Líbila se mi odpověď jedné babičky. Ptali se jí, jestli by chtěla být zase mladá a ona na to: Proč? To už jsem byla.“

Lucii Bílou do salonu doprovodil její přítel Radek Filipi. Ten se konečně zotavil po náročných operacích zad. Viditelně ale zhubl, a to se mu vůbec nelíbí. „Těším se, až zase začnu posilovat. Chtěl bych nabrat aspoň deset kilo svalové hmoty,“ prozradil. K vrcholovému sportu se ale mistr světa v bench pressu vracet nebude.