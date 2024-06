Karel Heřmánek mladší píše film a vede divadlo. Bratr ho opustil

„Bylo to zcela přirozené, naši divadlo budovali třicet let, a když řekli, že končí, tak vzhledem k tomu, že se v tom prostředí pohybuji, vlastně jsem to vystudoval, tak jsem se toho ujal,“ říká Heřmánek ml. Oporou mu je manželka Nikol Kouklová, která je herečkou a zároveň se stará o propagaci divadla. Donedávna s nimi rodinnou „káru“ táhl i Josef Heřmánek. Před pár měsíci ale z divadla odešel. „Bratr dodělal, co bylo potřeba, a přesunul se k novým projektům,“ říká Karel. Žádná nenávist mezi nimi údajně není. Rodina dál drží pospolu.

Josef je mimo jiné vystudovaný filmař, takže možná o sobě dá zanedlouho vědět jako umělec. V divadle měl ovšem na starosti ekonomickou stránku a provoz. A další Karlův bratr, František, dokončil školu v Anglii zaměřenou na IT technologie, speciálně na umělou inteligenci. Ovšem i jeho nakonec zlákal umělecký svět. „Přihlásil se na divadelní školu v Anglii, prošel až do posledního kola a s napětím čeká na výsledek, jestli se na ni dostal nebo ne,“ prozrazuje Karel.

Nikol Kouklová Heřmánková a Karel Heřmánek mladší

„Věci se neustále mění, jsou nové překážky, nové projekty... Člověk se může uplánovat k smrti, ale u divadla je vždycky všechno jinak,“ říká Heřmánek ml., který vedle hraní začal i psát. V Americe, kam se rád vrací, studoval předminulé léto scenáristiku a nyní píše scénář k filmu. „Je to běh na dlouhou trať, protože jsem si vzal ohromné sousto, pracuji s historickým tématem. Ale moc mě to baví,“ vysvětluje. A prozradil i, že půjde o příběh týkající se významné postavy české kultury.

Že by napsal roli tátovi, o tom zatím nepřemýšlel. „Spíš bych ho rád viděl v divadle. Začátkem příští sezony by tu nás měl něco režírovat,“ prozrazuje. Sám bude během léta hrát v rámci Shakespearovských slavností v unikátním divadelním projektu Hamlet. Podílet se na něm bude umělecký soubor složený z celé Evropy. Hamletů různých národností i pohlaví bude na jevišti průběžně jedenáct. Každý odehraje kousek představení. Tím pádem zazní směrem k publiku angličtina, čeština, němčina a ukrajinština. K dispozici budou české titulky s překladem Martina Hilského.

„Je to svým způsobem experiment. Vnímám to jako evropské představení. Jsou mezi námi i herci z Ukrajiny a když jsme jednou zrovna končili večerní zkoušky, začalo bombardování Oděsy. Vidíte, jak si čtou ty hrozivé zprávy v telefonu, a v tu chvíli vám opravdu běží hlavou jako Hamletovi: Kdo jsem, proč tu jsem a co s tím vůbec mám dělat? Myslím, že to jsou otázky, které si teď v Evropě klademe často. A je úžasné se do odpovědi pustit skrze Shakespeara, jeho jambický verš a nějak to reflektovat na evropských jevištích. Mám anglický jazyk strašně rád. Když text odříkávám v angličtině, hrozně mě dojímá,“ svěřil se Heřmánek ml.