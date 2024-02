Princ Harry poprvé promluvil o rakovině svého otce i americkém občanství

Princ Harry je s chotí v Kanadě, která bude příští rok hostit jeho hry pro zraněné válečné veterány Invictus Games. Když se ho zeptali na krále, princ řekl, že je vděčný, že nedávno svého otce viděl. „Miluji svou rodinu. Jsem vděčný za to, že jsem naskočil na letadlo, jel za ním a strávil s ním čas,“ prohlásil.

Na otázku, zda nemoc může sjednotit rodinu, Harry řekl: „Jo, jsem si jistý. Ve všech těchto rodinách to vidím na každodenní bázi, síla rodiny je spojena s jednotou. Jakákoli nemoc sbližuje rodiny.“

Buckinghamský palác začátkem února oznámil, že král Karel III., který je na trůnu rok a půl, má rakovinu. Neupřesnili o jaký druh rakoviny jde, ale lékaři ji odhalili při zákroku kvůli zbytnělé prostatě.

V britské královské rodině panují napjaté vztahy mezi Harrym, jeho starším bratrem Williamem i otcem od doby, co mladší z princů s americkou manželkou Meghan opustili královské povinnosti a přestěhovali se do Kalifornie. K zlepšení vztahů nepřispěl ani dokument Netflixu o Harrym a Meghan, princovy rozhovory a kniha jeho pamětí Náhradník, kde očerňoval rodinu.

Princ William, princ Harry a král Karel III. (Londýn, 19. září 2022)

Kromě dotazů ohledně královského otce se Harryho zeptali i na to, jestli se cítí být Američanem, na což odpověděl: „Ne.“ Pak hned dodal, že neví, jak se cítí. Přiznal však, že zvažoval, že přijme americké občanství.

„Americké občanství je myšlenka, která mě napadla, ale rozhodně to není něco, co by právě teď bylo pro mě prioritou,“ dodal s tím, že nyní sice žije se svou rodinou v USA, ale má naplánované cesty i do své vlasti. „Jsou to cesty, díky nimž pojedu přes Británii, nebo zpátky do ní, takže se zastavím a uvidím svou rodinu. Můžu.“

