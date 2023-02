Princezna Eugenie hodlá z dvouletého syna vychovat ekologického aktivistu

„Z mého syna bude aktivista už od dvou let, což je za pár dní. Všechno přece děláme pro své děti, ne? Každé naše rozhodnutí, které teď učiníme, musí být s ohledem na to, jak se tady bude žít Augustovi,“ prohlásila princezna Eugenie na nedávném Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Narození syna prý kompletně změnilo její náhled na životní prostředí. Od chvíle, kdy se začala zamýšlet nad blahobytem svého potomka, vnímá veškeré světové dění jinak. „Když se stanete matkou, všechno se změní, vaše hormony a tak vůbec. Dřív jsem se nebála věcí, kterých se bojím teď, jako je třeba létání,“ svěřila se.

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank a princ Harry (Londýn, 3. června 2022)

Nově osvojený aktivismus přitom uplatňuje i v domácnosti. „Doma nemáme nic plastového. Ze všech sil se snažíme žádné plasty nepoužívat a totéž se snažím naučit i jeho. I když je to boj,“ řekla.

V tomto má podporu i u svého bratrance prince Harryho, který po narození potomka prošel podobnou změnou názorů. Od té doby chválí protestující mládež, jako je například švédská aktivistka Greta Thunbergová, která v rámci své stávky za klima odmítla jít do školy. „Je to skutečně nouzová situace. Je to závod s časem a my momentálně prohráváme,“ prohlásil Harry při své návštěvě v Botswaně v roce 2019.

Podobně jako Eugenie se i Harry účastní ekologických akcí, přičemž sám sebe označil za environmentalistu. Čelí však zároveň obviněním z pokrytectví, protože na královské akce opakovaně cestoval soukromými tryskáči. Podle Pařížské úmluvy by například každý člověk měl mít uhlíkovou stopu maximálně 2,1 tuny ročně, přičemž Harry a Meghan za jediný takový let tento limit překročili téměř patnáctinásobně.

