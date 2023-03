Karel III. chce vykázat Harryho a Meghan ze sídla u Windsoru, píše bulvár

Harry a Meghan dům dostali k dispozici v roce 2018 od tehdejší královny Alžběty II. jako svatební dar. Rezidenci však příliš nevyužili, neboť několik měsíců na místě probíhala rekonstrukce a na začátku roku 2020 se pár definitivně přestěhoval do zámoří.

Princ a jeho žena tehdy oznámili, že už nechtějí být předními představiteli britské monarchie, načež ztratili tituly „královských výsostí“ a zahájili nový život ve Spojených státech.

Podle britského tisku nyní dostali od Buckinghamského paláce „žádost o vystěhování“ a plánují, jak přesunout své věci do Kalifornie, kde momentálně bydlí. Frogmore Cottage byla údajně nabídnuta Andrewovi, který se v roce 2020 rovněž stáhl ze své oficiální role v návaznosti na obvinění ze sexuálního zneužití nezletilé.

Harrymu podle The Sun Karel III. novou rezidenci nenabídl, což znamená, že princ a jeho žena by pro své vzácné cesty do Spojeného království už neměli k dispozici vlastní ubytování.

Deník napsal, že král spustil proces vystěhování několik dní poté, co na začátku roku do prodeje vstoupila autobiografie prince Harryho s názvem Spare (Náhradník).

V ní osmatřicetiletý vévoda ze Sussexu přišel s dalšími obviněními vůči členům královské rodiny a mimo jiné popsal incident, při kterém jej údajně jeho starší bratr William srazil na zem kvůli sporu ohledně manželky Meghan.

Informace o definitivním odchodu „Sussexů“ z Frogmore Cottage přichází dva měsíce před termínem korunovace Karla III., přičemž zatím není jasné, zda bude pár na akci pozván.