Filmové hvězdy, Churchill a teď Karel III. Královi krejčí ze Savile Row mají žně

Krejčí v Savile Row oblékají krále, královny i jejich potomky více než 150 let. Nyní si je pro tyto účely vybral právě i další budoucí král, z čehož mohou krejčí těžit. Předchozí královské události jako platinové jubileum oslavující 70 let královny Alžběty na trůnu, nebo třeba svatba prince Harryho s Meghan, totiž vedly k prudkému nárůstu zájmu o krejčovské služby v proslulé londýnské ulici a nyní tam zažívají něco obdobného. Informovala o tom agentura Reuters.

V minulosti si na proslulé londýnské ulici Savile Row kromě královské rodiny nechávali zpracovávat objednávky třeba hrdina Hitchcockových hororů Cary Grant, spisovatel Charles Dickens nebo kupříkladu politik Winston Churchill.

„Je to pro nás opravdová čest. Všichni pracujeme opravdu tvrdě. Je toho hodně, co musíme zvládnout. Všechno bude muset vypadat fantasticky. Jde o historicky významnou událost a lidé si ji budou opakovaně připomínat ještě několik dalších let,“ uvedl pro agenturu Reuters Jules Walker, který pracuje jako krejčí ve společnosti Gieves & Hawkes a dodal, že v den korunovace bude on osobně k dispozici už od čtvrté hodiny ranní, a to proto, aby pomohl provést poslední potřebné úpravy.

Červené uniformy nový král šetří

Nezbytnou součástí britské parády jsou červené vlněné uniformy se speciálním zlatým prýmkem. Krejčí se ale letos věnují především jejich úpravám, a to hlavně nahrazení dosavadních insignií. Wiliam Skinner z krejčovské firmy Dege & Skinner říká, že upravené uniformy mají vydržet ještě několik dalších desítek let.

Nové uniformy se až na pár výjimek vůbec nezhotovovaly, a to mimo jiné i z důvodu obrovského vztahu nového britského panovníka k životnímu prostředí. Krejčí dokonce museli oproti předchozím létům zlepšit svůj enviromentální profil a britskému panovníku i jeho blízkému okolí ukázat, jak toho docílili. Dokládali účty za energii a ukazovali, že snížili množství použitých obalů.

„Patřím k těm, kteří nenávidí vyhazování čehokoliv,“ řekl britský panovník časopisu Vogue ještě jako princ v roce 2020.