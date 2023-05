Odstup se uplatňoval i v rámci rodiny, vzpomíná princ Harry v pamětech

„Když patříte do královské rodiny, neustále do vás hustí, že musíte mezi sebou a ostatními tvory udržovat nárazníkovou zónu. Jste Vy a pak jsou Oni. Odstup se samozřejmě uplatňoval i v rámci rodiny. Bez ohledu na to, jak moc jste někoho milovali, jste nikdy nemohli překonat propast, jež zela třeba mezi panovníkem či panovnicí a jejich dítětem,“ píše ve svých pamětech mladší z britských princů.

Svoboda je to, o co celý život usilovala princezna Diana a po čem toužil i princ Harry, jak popisuje se syrovou upřímností právě v knize Náhradník. Ve vzpomínkách se vrací k mnoha klíčovým životním momentům a nabízí čtenářům jedinečný vhled i řadu překvapivých odhalení, zejména co se týče problematického vztahu mezi Buckinghamským palácem a médii.

15. dubna 2023

„Když jsem babičku pozoroval, jak si podupává a kýve se do rytmu, chtěl jsem ji obejmout. Samozřejmě jsem to neudělal. To nepřicházelo v úvahu. Nikdy jsem to neudělal a nedokázal jsem si představit, za jakých okolností by bylo něco takového dovoleno,“ napsal v knize vévoda ze Sussexu a odhaluje střípek po střípku zákulisí britské královské rodiny tak, abychom si uměli možná jen trochu představit jeho životní realitu.

Současně s titulem Náhradník vydává nakladatelství Práh i audioknihu, kterou namluvil herec Daniel Krejčík. „Náhradník je strhující kniha. Nejdříve jsem měl pochybnosti. Nevěděl jsem, zda to nebude bulvární titul plný Harryho zloby. Když jsem se ale začetl, byl jsem nadšený. Strávil jsem s načítáním audioknihy více než sto hodin a zjistil jsem, že je to prostě jen extrémně citlivý, mladý kluk, který vyrostl jako princ toužící po svobodě,“ řekl Daniel Krejčík.

„Knihu jsem začal číst, když byla nemocná má maminka a leckdy jsem jen těžko zatlačoval slzy. Zvlášť ve chvíli, kdy mluví o tom, jak mu chybí ta jeho. Jak drastickým způsobem mu zprávu o její smrti sdělili. Jak šel za její rakví a poté ho bulvár popotahoval za to, že neplakal. Jak při první návštěvě Paříže přesvědčoval svého řidiče, že s ním chce projet stejnou trasu, kde Diana zemřela a nutí ho udělat to znova a znova. Je to obrovsky silné čtení. Namluvit tuto knihu pro mě bylo za odměnu,“ dodal.

Kniha mapuje celý Harryho život až do současnosti. Jeho účast v armádě i posttraumatické následky války. Středobodem jeho současného života je setkání s manželkou Meghan. V knize vypráví o tom, jak museli čelit vlnám urážek, rasismu a lží ze strany veřejnosti i tisku. Když Harry sledoval, jak jeho manželka trpí, nabýval pocitu, že se oni sami i jejich duševní zdraví ocitli v ohrožení. Neviděl jinou možnost, jak zabránit opakování tragického osudu, než uprchnout z rodné země.

Jen za první týden se ve Velké Británii, USA a Kanadě prodalo téměř tři a půl milionu výtisků. Princ Harry věnuje část výdělku z prodeje knihy několika charitativním organizacím. Jeden a půl milionu dolarů poputuje do organizace Sentebale, kterou založil s princem Seeisem, a podporuje děti a mladé lidi s HIV/AIDS v Lesothu a Botswaně. Také přispěje neziskové organizaci WellChild částkou tři sta tisíc liber. Tu Harry podporuje už patnáct let. Tato nadace umožňuje dětem a mladým lidem s komplexními zdravotními potřebami, aby se o ně starali doma, a nikoli v nemocnici, kdekoli je to možné.

