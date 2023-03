Karel III. udělil bratrovi titul jejich otce. Uvažovalo se, že ho nechá vnučce

„Vévoda a vévodkyně z Edinburghu jsou hrdí na to, že mohou pokračovat v odkazu prince Philipa při podpoře příležitostí pro mladé lidi z různých prostředí, aby mohli naplno rozvinout svůj potenciál,“ uvedla v pátek na Twitteru královská rodina o roli prince Edwarda a jeho manželky v charitativní organizaci The Duke of Edinburgh Award zaměřené na mládež, které se dříve věnoval jeho otec. Princ Philip zemřel v roce 2021. Novým vévodou z Edinburghu se stal princ Edward v pátek, v den svých 59. narozenin.

🎉 Wishing the new Duke of Edinburgh a very Happy Birthday today!



The King has conferred the Dukedom of Edinburgh upon his brother, Prince Edward, on his 59th birthday.



🔗https://t.co/Yxe8lDc3pe pic.twitter.com/EGQcqrTcKx