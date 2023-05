STALO SE DNES: Černochová poletí do USA. Zákaz CBD nyní nepřijde

Ministryně obrany Jana Černochová má o víkendu letět podepsat obrannou smlouvu mezi Českem a USA. Cestu Černochové kritizoval ve středu na jednání Sněmovny šéf SPD Tomio Okamura, označil to za „aroganci“ a „drzost“.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov uvedl, že Ukrajina tajně jednala s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, aby zabránila Minsku více se zapojit do války. Významnou roli v jednání podle něj hrál kontroverzní, prolukašenkovský ukrajinský poslanec.

Opatření úřadů, které by regulovalo prodej produktů s CBD z konopí nyní v platnost nevstoupí. Ve středu se na tom domluvili premiér Petr Fiala z ODS, vicepremiér Ivan Bartoš za Piráty a lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zničit systém protivzdušné obrany Patriot hypersonickou střelou Kinžal nelze, prohlásil mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat v ukrajinské televizi. Reagoval tak na tvrzení Moskvy, že její armáda při úterním vzdušném úderu na Ukrajině zasáhla Západem dodaný systém Patriot svou nadzvukovou střelou.

Britský princ Harry, jeho manželka Meghan a její matka Doria Raglandová se zapletli v New Yorku do automobilové honičky s fotografy. Trvala přes dvě hodiny a málem skončila tragédií, uvedl princův mluvčí. K incidentu došlo v úterý poté, co si vévodkyně ze Sussexu převzala ocenění pro ženy s vizí.