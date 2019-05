Británie slaví. Princ Harry a vévodkyně Meghan mají chlapečka

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu přivítali na svět 6. května 2019 brzy ráno své prvorozené dítě. Syn jejích výsostí váží 7 liber a 3 unce (3,26 kila). Vévodkyně a miminko jsou zdraví. Více detailů bude oznámeno v následujících dnech,“ objevilo se v půl čtvrté odpoledne na oficiálním instagramovém profilu Meghan a Harryho.

„Jsme oba naprosto nadšení,“ řekl následně před televizními kamerami princ Harry, který byl u porodu. „Bylo to nádherné, úplně neuvěřitelné. Jsem na svou ženu hrozně pyšný a jako každý otec a rodič, který o svém dítěti říká, že je skvělé, tohle miminko je úplně k zulíbání,“ pokračoval.

„Miminko si dalo na čas a my stále ještě přemýšlíme nad jménem. Budeme schopni se s vámi sejít během následujících dvou dnů, jak bylo plánováno a sdílet s vámi vše jako s rodinou. Aby každý mohl vidět miminko,“ dodal princ Harry a naznačil tak, že prvního oficiálního představení miminka by se měla veřejnost dočkat tuto středu.



„Matka vévodkyně Meghan, Doria Raglandová, je radostí bez sebe z narození prvního vnoučete. Společně s její královskou výsostí jsou ve Frogmore Cottage,“ informovala na Twitteru královská rodina.



Z miminka se raduje většina Britů. Stovky fanoušků slaví narození královského potomka před hradem Windsor. Obchodníci nezahálejí a pro fanoušky mají k prodeji připraveno nepřeberné množství nejrůznějších suvenýrů v podobě talířů, triček i polštářů s podobiznami vévodkyně Meghan, prince Harryho i jejich prvorozeného dítěte.



Foto: Na londýnské Věži British Telecom ( BT Tower) se hned po oznámení narození miminka objevilo sdělení „Je to kluk“:

The BT Tower in London reads “it’s a boy” following the birth of the #RoyalBaby pic.twitter.com/OnT18TMBLR