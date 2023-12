Další soud prince Harryho. Stěžoval si, že mu odebrali ochranu

Mladší syn krále Karla III., princ Harry, měl nárok na policejní ochranu, než se on a jeho manželka Meghan oficiálně vzdali svých rolí v královské rodině a odstěhovali se v roce 2020 do Spojených států, odkud Meghan pochází.

Ministerstvo vnitra poté rozhodlo, že Harry nemá nárok na osobní policejní ochranku během pobytu v Británii, a to ani kdyby si náklady hradil sám. Manželé od té doby spoléhají na soukromou ochranku, ta ale nemá v zahraničí dostatečné pravomoci a nemůže získat přístup k britským tajným informacím.

Harryho právnička Shaheed Fatimaová uvedla, že Harry byl vystaven nezákonnému a nespravedlivému zacházení. „V tomto případě jde o právo na bezpečnost a ochranu člověka. Pro nikoho z nás nemůže existovat právo, které by mělo větší význam,“ dodala.

Princ Harry a vévodkyně Meghan v dokumentu Harry a Meghan (2022)

Výkonný výbor pro ochranu královské rodiny a veřejných činitelů, známý pod zkratkou RAVEC, který schvaluje přidělení ochranky členům královské rodiny, a dalším lidem, jako je například premiér, podle advokátky nedodržel své vlastní zásady a nezacházel s Harrym stejně jako s jinými osobnostmi. Rovněž mu nesdělil, proč se tak rozhodl.

Harryho „konzistentní postoj byl a zůstává, že by mu měla být poskytnuta státní ochrana s ohledem na hrozby či rizika, kterým čelí,“ uvedla Fatimaová.

Právník britské vlády James Eadie řekl, že s Harrym bylo zacházeno „na míru“ a že bude „příležitostně“ zařazen do kohorty lidí, kterým je poskytována ochrana.

Soudce Peter Lane rozhodl, že pouze úvodní prohlášení v případu se mohou konat veřejně, přičemž převážná část řízení bude uzavřená, aby se zabránilo ohrožení bezpečnostních opatření.

V květnu vrchní soud v Londýně rozhodl v Harryho neprospěch poté, co napadl rozhodnutí vlády nenechat ho zaplatit si vlastní policejní ochranu. Právníci policie a vlády úspěšně argumentovali, že by nebylo správné Harrymu umožnit si zaplatit policejní ochranu, protože by to znamenalo, že by si bohatí jedinci mohli „kupovat“ speciálně vycvičené policisty, kteří by de facto působili jako soukromí bodyguardi.

Princ často hovoří o svých obavách o bezpečnost rodiny a pravidelně se ohrazuje proti vměšování tisku, kterému klade za vinu smrt své matky princezny Diany, jež zahynula při autonehodě, když v roce 1997 v Paříži ujížděla před bulvárními fotografy.