Ženu přirovnávají k Meghan Markle, z podoby s VIP kráskou profituje

„Lidé mi píší, že je Meghan ztělesněné zlo a měla bych se kvůli mému vzhledu změnit. Jiní mě litují, že jsem jí podobná,“ svěřila se pro portál Daily Star.

Zdaleka se nesetkává jen s negativními reakcemi. Někteří muži jsou totiž z jejího vzhledu nadšení a pokud jde do baru, nemusí řešit útratu. „Když se se mnou někdo setká osobně, reakce jsou pozitivní. Myslím, že v osobním kontaktu nikdo nemá takovou kuráž. Muži jsou moc milí, zvou mě na drinky a jsou galantní,“ pokračovala žena.

S Meghan lidé Sidney zaměňovali hned v době, kdy začala randit s princem Harrym. Tehdy byly reakce okolí jen pozitivní. Dokonce jí přišla nabídka, zda by nechtěla hrát její dvojnici. To však odmítla.

„Já osobně si myslím, že jí tolik podobná nejsem. Možná z některého úhlu trochu ano, ale není to žádná extra podoba. Vlastně mě dost překvapilo, když mi to někdo řekl poprvé. Do té doby jsem na to ani nepomyslela. Já jsem já a nechci se za nikoho vydávat a nikoho kopírovat,“ doplnila.