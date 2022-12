Pár propaguje nudismus, nazí jsou manželé i o Vánocích s přáteli

Nudismus měl pár v lásce už dávno. Na dovolených vyhledávali nudistické pláže a oblečení odkládali, kdykoli to bylo možné. Nazí po celý den však začali být až v době, kdy ve světě vypukla pandemie koronaviru.

„V roce 2020 jsme zůstávali kvůli karanténě doma a mohli jsme být nazí od rána do večera. Už jsme u toho zůstali. V našem domě jsme jen nazí,“ sdělil pár pro server Scribd.com. Jejich záliba je natolik silná, že si nahotu neodpustí ani v případě, že k nim domů přijdou hosté.

Ti už jsou podle páru zvyklí na to, že je přivítají dva „naháči“. Pár o své nahotě veřejně mluví, protože jde podle nich o maximálně přirozenou záležitost a každý by prý aspoň na chvíli měl zkusit chodit doma nahý. „Je to tak osvobozující a pohodlné,“ říkají.

Helen se s manželem seznámila díky internetové seznamce. Psali si ve skupině, kde byli jen nudisté. Od začátku vztahu tedy měli jasno. „Je to skvělé, nemusíme kupovat nové oblečení,“ dodali se smíchem.