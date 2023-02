Muž byl závislý na jídle, po operaci se změnil k nepoznání

„Čtrnáct let jsem pravidelně v McDonald’s jedl snídaně, obědy i večeře. Když mi bylo patnáct let, začal jsem chodit na brigády do rychlého občerstvení a mohl jsem si dát, co jsem chtěl. Velmi rychle jsem si na tom jídle vypěstoval závislost. Vždy jsem byl ten nejtlustší z rodiny,“ svěřil se muž, který má další čtyři sourozence.

Zatímco oni navzdory konzumování stejných jídel nepřibírali, Damian se zakulacoval víc a víc. V pubertě sportoval a měl velmi aktivní život. Později už pro něj ovšem byl pohyb náročný a velmi se zadýchával.

„Kupoval jsem si větší porce, než si kupují ostatní. Dost jsem za ty pokrmy utrácel. Můj život se točil jen kolem jídla. Byl to začarovaný kruh. Lidé si ze mě utahovali a ženy o mě neměly zájem, takový život už jsem dál nechtěl. Vlastně jsem nežil, jen jsem přežíval,“ pokračoval pro portál Daily Mirror.

Věděl, že jeho pokusy o diety byly v minulosti neúspěšné, proto se rozhodl pro operativní zmenšení žaludku. Než podstoupil operaci, vážil dvě stě patnáct kilogramů. Podařilo se mu zhubnout na 88 kilogramů.

„Velmi mě překvapilo, jak ztráta kil ovlivnila mou psychiku. Nikdo mě nepřipravil na to, že bych se mohl takto cítit. Nebylo to nic příjemného. Nakonec jsem se se vším srovnal a dnes jsem opravdu rád, že jsem se ke všem zákrokům odhodlal. Kvalita mého života se rozhodně zlepšila,“ dodal.