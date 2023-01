Bruniovou-Sarkozyovou odsuzují za fotomontáž prince Harryho a Yoko Ono

Pětapadesátiletá bývalá první dáma Francie Carla Bruniová-Sarkozyová zveřejnila upravený snímek na svém profilu sociální sítě Instagram, kde ji sleduje přes 750 tisíc uživatelů. K fotce přidala text písně All You Need is Love od skupiny Beatles.

Manželka Nicholase Sarkozyho v příspěvku, který později smazala, označila i instagramový profil královské rodiny, což někteří chválili, ale jiní kritizovali jako rasistické. Příspěvek jim vadil, protože Meghan je míšenka a Yoko Ono Japonka.

Stejně jako herečka Meghan Markleová se i zpěvačka a umělkyně Yoko Ono přestěhovala za svou láskou do Velké Británie a zásadně ovlivnila v mnoha rozhodnutích svého manžela. Někteří kritici se domnívají, že srovnání se ženou, která „polapila“ muzikanta Johna Lennona a záměrně způsobila rozpad největší kapely všech dob, je narativem zakořeněným v sexismu a rasismu.

Carla Bruniová-Sarkozyová zveřejnila na svém instagramovém profilu fotomontáž prince Harryho a Yoko Ono (leden 2023).

Carla Bruniová patřila v 90. letech mezi dvacet nejlépe placených modelek světa, její roční příjem přesahoval sedm milionů dolarů. Zatímco některé její kolegyně se v branži drží zuby nehty dlouhá léta, ona se s modelingem rozloučila po pouhých deseti letech, v roce 1997.

Úspěšná kráska má zálibu ve stejně úspěšných mužích. Mezi její úlovky patří například zpěváci Eric Clapton, Mick Jagger, herec Kevin Costner či americký podnikatel a bývalý prezident Donald Trump.

V roce 2008 Bruniová natrvalo zakotvila po pouhé tříměsíční známosti po boku bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, s nímž má jedenáctiletou dceru Giuliu. Kromě té má ještě jedenadvacetiletého syna Aureliena ze vztahu s profesorem filozofie Raphaëlem Enthovenem.