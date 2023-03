Princezna Kate se pochlubila novou fotkou s dětmi. Všichni jsou na větvi

Manželka prince Williama na jednom snímku, který pořídil královský fotograf Matt Porteous, sedí s princem Georgem, princeznou Charlotte a princem Louisem v koruně stromu. Na další fotce je princezna z Walesu s nejmladším synem v náručí. „Štastný Den matek přeje naše rodina té vaší,“ napsali princ William a princezna Kate v příspěvku na Instagramu.

Princezna většinu rodinných portrétů, které zveřejňuje královská rodina na sociálních sítích u příležitosti narozenin či svátku, pořizuje obvykle sama.

Britský král Karel III. zase zveřejnil snímek, kde ho jako malého kluka drží maminka, v té době ještě princezna Alžběta. Královna choť Camilla pak sdílela fotku se svou matkou Rosalindou Shandovou. „Všem maminkám na celém světě a těm, kterým dnes maminky možná chybí, myslíme na vás a přejeme výjimečný Den matek,“ stojí v popisku.

Karla III. čeká 6. května korunovace a jeho vnoučata od syna Williama by na ní měla mít speciální role. Co přesně by měli princ George, princezna Charlotte a princ Louis dělat, zatím není jasné.

Pozvánku na korunovaci dostal i králův mladší syn Harry. Princ s manželkou Meghan zatím ale neuvedli, jestli do Británie dorazí z USA, kde bydlí. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu ani neupřesnili, jestli by vzali syna Archieho Harrisona a dceru Lilibet Dianu, kteří už používají titul princ a princezna.

