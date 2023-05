Internet baví falešná Meghan, děsivá „smrtka“, náhradní Camilly i skrytý Harry

I když se americká herečka Meghan Markle na korunovaci krále Karla III. neobjevila a slavila doma 4. narozeniny syna Archieho, internetoví vtipálci ji na sobotní slavnostní akci přece jen „viděli“.

Svět obletěla fotka, na které je podle nich manželka prince Harryho (38) v přestrojení s brýlemi, parukou a nalepeným knírkem. Ve skutečnosti se přitom jedná o slavného hudebního skladatele sira Karla Jenkinse (79), jehož skladby zazněly i během korunovace.

Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise 🥸 pic.twitter.com/Tnutn8REOW

Většinu lidí vtípek pobavil. „Meghan, nás neoblafneš!“ komentují foto. Jiní jsou naopak znechuceni tím, jak moc velká část veřejnosti vévodkyni ze Sussexu nemůže vystát a naváží se do ní.

„Toto už je za hranicí všeho. Strávila narozeninový den se svým malým synem. Už je to opravdu trapné. Šílená posedlost a nenávist směrem k Meghan a Harrymu a jejich rodině musí okamžitě skončit,“ píší někteří v komentářích ke koláži, která má už téměř 19 milionů zobrazení.

Obrovskou pozornost lidí po celém světě získalo také video, ve kterém Westminsterskou katedrálou prochází tajemná postava v dlouhém plášti s kápí nesoucí cosi v ruce. Podle ironických vtipálků je nástrojem jednoznačně kosa a záhadnou bytostí smrtka.

Někteří jsou přesvědčeni, že se v této podobě na korunovaci objevila samotná princezna Diana. „Koho asi hledá,“ ptají se. Onou tajemnou postavou byl ve skutečnosti podle zástupců Westminsterského opatství jeden z členů komunity, takzvaný „wandsman“. Ten vypomáhá u náboženských ceremonií, není však přímo členem duchovenstva.

Mnoho lidí pobavilo také foto, na kterém je Annabel Elliotová (74), sestra královny Camilly (75), a královnina blízká přítelkyně Fiona Petty-Fitzmauricová (68), markýza z Lansdowne. Obě ženy působily i díky šatům a účesům téměř jako její dvojnice. „Je pěkné vidět, že vzali s sebou také dvě náhradní Camilly, kdyby náhodou“, píše se u fotografie.

Nice to see they brought two spare Camillas just incase pic.twitter.com/U2FkUeenY7