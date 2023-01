Češi si vybrali prezidenta. Začalo sčítání hlasů, bude rychlé

Petr Pavel přišel do svého volebního štábu v pražském Foru Karlín těsně před 14. hodinou.

„Spalo se mi dobře. Ráno jsme si užili klidné posezení se synem, pak jsme se připravili a vyrazili sem,“ řekl při příchodu novinářům. O výsledku voleb nechtěl mluvit. „To se dozvíme za hodinku nebo za dvě. Je zbytečné mluvit o tom, co mělo být v kampani jinak. Teď už je to v rukou lidí,“ dodal.

V pátek volil v domovském Černoučku na Litoměřicku. „Jde o hodně,“ řekl. „Chtěl bych být především prezidentem, který bude úřad zastávat důstojně, nebude dělat zemi ostudu. Nebude malovat vzdušné zámky, ale popisovat realitu, jaká je. Orientovat se na řešení prospěšná pro tuto zemi, nikoliv pro prezidenta jako jednotlivce,“ řekl novinářům Pavel.

Andrej Babiš v pátek odvolil v Průhonicích. „Je to referendum o Babišovi,“ řekl Babiš novinářům poté, co v doprovodu manželky Moniky opustil volební místnost. Myslí si, že by byl dobrým prezidentem.

V pátek volili i prezident Miloš Zeman a další vrcholní ústavní činitelé.

ČSÚ @statistickyurad Je 14 hodin. Volební místnosti jsou uzavřeny a 14 857 volebních komisí začne sčítat hlasy. Český statistický úřad je na zpracování výsledků připraven.

„Jsem rád, že jsou svobodné volby. Neměním své názory během čtrnácti dnů,“ řekl novinářům Zeman. Už dříve se vyjádřil ve smyslu, že bude volit Babiše. „Před pěti lety mi dalo ve druhém kole hlas 2,85 milionu voličů. Chtěl bych je velmi poprosit, aby tentokrát volili stejně jako já,“ dodala dosluhující hlava státu.

Premiér Petr Fiala pak řekl, že jsme letos byli svědky velmi nepříjemné volební kampaně, možná nejhorší v novodobé historii České republiky.

První kolo: 68 procent voličů

Prvního kola letošních prezidentských voleb se před dvěma týdny zúčastnilo rekordních 68,24 procenta z osmi a čtvrt milionu voličů.

Při prezidentských volbách před pěti lety přišlo závěrečný duel rozhodnout 66,6 procenta voličů. I při letošních volbách se čeká vysoká účast. Dvě hodiny před uzavřením volebních místností se pohybovala nejčastěji kolem 60 procent, a to napříč celou republikou.

Vítězem prvního kola byl někdejší představitel české armády při NATO Petr Pavel, který získal 1,98 milionu hlasů. Expremiéra, předsedu a poslance ANO Andreje Babiše předstihl zhruba o 23 tisíc hlasů, což byl nejtěsnější výsledek v historii přímých prezidentských voleb.