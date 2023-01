DOKUMENT: Zkuste žít bez Babiše, podpořte nás v dalších volbách, řekl šéf ANO

„Chtěl bych Petru Pavlovi popřát, aby byl prezidentem všech občanů České republiky, aby vnímal jejich problémy a aby bojoval za zájmy České republiky.

Chtěl bych strašně moc poděkovat našim voličům. Dosáhli jsme famózní výsledek, famózní výsledek. A teďka se na to dívám dva miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc je víc než výsledek Spolu a PirSTANu v posledních sněmovních volbách. Strašně moc děkuji za vaši podporu, děkuji za podporu na mítincích, děkuji za podporu, kterou jste mi posílali dopisy i na sítích, telefonicky. Strašně moc si toho vážím. Byli jste fantastický.

A nic nekončí, protože my tady, hnutí ANO a já jsem byl kandidát hnutí ANO, budeme stále pro vás. Chtěl bych poděkovat mojí paní, protože skutečně sám jsem byl překvapen, jakým způsobem mě podpořila a jsem rád, že naši podporovatelé ji mají rádi, protože ona má ráda lidi, pracuje v nadaci a spolu jsme si to užili. Takže moc děkuju. Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že Monika to zvládla skvěle.

No samozřejmě děkuji hnutí ANO, které mě podporovalo. Tady určitě všechny znáte, Alenka Schillerová, Klára Dostálová, Karel Havlíček, Honza Richter, Aleš Juchelka a Vláďa Vořechovský. Takže díky moc a samozřejmě Tünde, samozřejmě. Tünde Bartha všechno to řídila a řídila to skvěle.

Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele a všechny naše fanoušky, aby akceptovali, že jsem prohrál, a akceptovali, že máme nového prezidenta. A já jsem přesvědčen, že jste to nebyli vy, kteří dělali ty různé ataky. a mně je strašně líto, že např. Tünde strávila poslední dny víc na Policii České republiky než v našem týmu.

Já vás prosím a prosím i pana příštího prezidenta, aby vyzval svoje podporovatele, aby neničili majetek mého nejblížšího týmu. Aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují hnutí ANO nepřicházeli o práci, aby přestalo to násilí. Já zásadně odmítám, že bychom dělali nějakou negativní kampaň. A kdo to viděl, i ten Prchal není žádným autorem ničeho. Není to pravda. A pokud je někdo objektivní, tak to všichni viděli, jak to bylo na náměstích, ale k tomu se nechci vracet.

Dvě skvělé zprávy: hnutí ANO a já jsem byl kandidát hnutí ANO a chci poprosit všechny voliče, aby přišli ve sněmovních volbách a dali nám dva miliony tři sta osmdesát dva tisíc hlasů.

Protože hnutí ANO je tady jediné, které pomáhá lidem, bojuje za zájmy lidí a myslím, že pro hnutí je to nová motivace, nová motivace, abychom oslovili další voliče a abychom zásadním způsobem vyhráli v parlamentních volbách. Takže to je první pozitivní zpráva a druhá pozitivní zpráva je pro naši rodinu, pro naše děti, pro moji paní.

A já vám přeju svět bez Babiše, zapomeňte na Babiše. Já zdravím celý Twitter, chápu to, takže zkuste žít bez Babiše. Přestaňte ráno stávat s nenávistí k Babišovi a večer usínat. Já jsem vybudoval hnutí, to hnutí je úspěšné a to hnutí pojede dál.

A my budeme mít samozřejmě předsednictvo, kde vyhodnotíme celkově kampaň a sdělíme našim občanům další strategii. Takže já tady budu dál pro lidi. Můžete se na mě obracet. Určitě vám budeme pomáhat, i s mojí paní, i v rámci nadace i individuálně a o tom, kde budu a nebudu v budoucnosti rozhodne předsednictvo, ale určitě si myslím, že i když jsem prohrál, tak jsem samozřejmě motivován, aby hnutí pokračovalo.

Jsem velice rád, že pan příští prezident Pavel nevzpomněl moje jméno v projevu, toho si vážím. Na rozdíl od jiného pána, který ho vzpomněl třikrát. Jo, mám být hodnej, dobře. Tak už mlčím a to je všechno. Já vám přeju hodně zdraví. Myslím si, že to dopadlo, jak se to čekalo. Ten soupeř byl strašně silný, nebylo to jenom pět stran, ale samozřejmě všechny média, ale o tom už někteří mluvili. Takže já už budu hodnej, už mlčím.“