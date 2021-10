Každý rok chceme ušetřit 100 miliard, říká lídr koalice Spolu Fiala

Premiér Andrej Babiš, váš hlavní volební soupeř, si podle webu Investigace.cz za téměř 400 milionů korun koupil šestnáct nemovitostí na francouzské Riviéře a využil při tom offshorové společnosti. Podle Babiše za řádně zdaněné peníze. Jak to vnímáte?

Je paradox, že Andrej Babiš, který často vystupoval proti vyvádění peněz a offshorům, je sám pro sebe využíval. Řekl, že politik si něco takového nemůže dovolit. S tím se dá souhlasit.

Pokud zde je nějaké podezření na jednání za hranou zákona, ať to vyšetří příslušné orgány. Já se v tuto chvíli soustředím na to, aby lidé přišli k volbám a zvolili změnu poměrů v České republice.

Pandora Papers jsou dalším problémem pana premiéra, myslím si ale, že důvodů pro změnu je už i bez toho více než dost. Ceny letí nahoru, byty jsou nedostupné, energie zdražují, stát je větší a byrokratičtější, chybí důchodová reforma, nic se neposunulo kupředu, jen se pořád řeší střet zájmů premiéra. To musí skončit.



Život nejen v Česku významně ovlivnil covid. „Kdyby tady byla vláda ODS, tak tady těch 30 tisíc mrtvých nebylo,“ řekl jste v předvolební debatě lídrů. Co byste dělali jinak?

Určitě bychom nejednali tak, že bychom zdržovali opatření, až budou krajské volby, a pak zase před Vánocemi. Dalo se postupovat mnohem kompetentněji.

Teď navíc vychází najevo, jak jsem dnes slyšel, že ministerstvo zdravotnictví jednalo na základě politických nařízení i z Úřadu vlády. Tohle je postup, který se nedá hájit. Těch 30 tisíc mrtvých je nesmírná tragédie a to, že v tom Česká republika patří k nejhorším zemím na světě, mluví samo za sebe.

Vy jste ale loni v létě protestoval, když ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve chvíli, kdy situace byla relativně dobrá, oznámil, že bude povinné nošení roušek a respirátorů. A byl jste jeden z těch, kdo proti tomu nejsilněji protestoval. Nemáte pocit, že kdyby loni v létě dala vláda na vás, že by těch mrtvých bylo ještě mnohem víc?

Naopak, méně. Vyzýval jsem, aby ministr své kroky vysvětlil, a to se prostě nestalo. My jsme tady slyšeli – budeme se řídit semaforem. A najednou jsme se neřídili semaforem a z ničeho nic přišlo rozhodnutí, kterému nerozuměl ani premiér Babiš.

Roušky mají zůstat v MHD

Když ve volbách uspějete a stanete se premiérem, rozhodnete o nějakém rozvolnění, aby se nemusely nosit roušky, respirátory v obchodech a veřejné dopravě?

Roušky mají zůstat zachovány tam, kde se setkávají v úzkém prostoru lidé z různých sociálních prostředí, což je nepochybně třeba městská hromadná doprava.

Ve volební kampani jste zkusili chodit za voliči domů a zaklepat jim až na dveře. Jaké jsou vaše zkušenosti s touto částí kampaní?

Mám s tím zkušenost výbornou a dokonce jsem si říkal, že jsme to mohli dělat ještě dříve, protože tam, kde jsme byli, lidé reagovali pěkně. Nestalo se mi, že by mě někdo hrubě odmítl nebo odbyl. Lidé nás zvali na kávu, chtěli s námi mluvit, vyjadřovali podporu nebo řekli – ano, já nad tím budu přemýšlet a přečtu si ty vaše materiály.

Jednoznačně lidi trápí zdražování

A to hlavní, co vám řekli?

S čím se nejčastěji setkávám – vy jste naděje, přineste změnu, tady to takhle nemůže pokračovat, vyžeňte Babiše. Dnes nám lidé hodně vyjadřují důvěru a dodávají nám sílu. Když se ptáme, co je trápí, tak je jednoznačně trápí zdražování.

Použil jste termín Babišova drahota. To jste vymyslel vy?

To mě napadlo. Je to obrovské téma, že se roztáčí spirála inflace. Jedna věc je, že zdražují potraviny, a druhá, že zdražují nemovitostí až tak, že na ně mladí lidé už nemají šanci dosáhnout.

V tom jsme na druhém nejhorším místě v Evropě. U nás se přes dvanáct let šetří na průměrný byt a teď hrozí zdražování cen energií.

Na to, že rostou ceny emisních povolenek i ceny plynu, upozorňuje premiér Andrej Babiš. Inflaci podle něj tlačí z velké části vnější vlivy.

Jenže tu inflaci tlačí nahoru i to, když se vláda zadlužuje a půjčuje si peníze, které rozpouští do ekonomiky.

Penzijní reformu nechci protlačit o dva hlasy

Při setkání s vašimi kandidáty do voleb jste sliboval, že když budete vládnout, budeme mít na konci příštího volebního období hotovou důchodovou reformu. V čem by spočívala?

Jeden z principů by měl být minimální důchod, který bude vázaný na průměrnou mzdu. Přišli jsme jako první s nápadem mezigenerační solidarity. Jeden procentní bod svého důchodového pojištění by mohly pracující děti dávat svým rodičům nebo prarodičům.

Co je podstatné, nechci důchodovou reformu, kterou někdo protlačí o dva hlasy. Chtěl bych dohodu napříč politickým spektrem. Za nás jsme připraveni do 24 měsíců od voleb mít základní parametry důchodové reformy na stole a snažit se pro ni dosáhnout politickou shodu.

Chce zvyšování věku odchodu do důchodu?

To nemáme v programu.

Budete chtít, aby si lidé povinně spořili v soukromých penzijních fondech?

Nějaká forma soukromého spoření musí být. O povinném bych v tuto chvíli nemluvil.

Problém bydlení je jedna z věcí, kterou politici dost opomíjejí a věnují se místo toho dohadování o spoustě jiných záležitostí, které mají na většinu lidí v zemi výrazně menší vliv. Jak to chcete řešit? Říkáte, že chcete postavit 40 tisíc nový bytů ročně, bude to stačit?

Kdyby se začalo stavět 40 tisíc bytů ročně, tak bychom se výrazně posunuli k lepšímu. Musí se zkrátit stavební řízení. Jsem nešťastný, jak dopadl nový stavební zákon, který zavádí superúřad, ale není pravděpodobné, že by se podle něj dalo rychleji stavět.

Je potřeba snížit DPH na výstavbu bytů a rekonstrukci bytů na 10 procent. Pak je třeba, aby obce měly větší možnost nakládat s pozemky a mohly je poskytovat pro výstavbu bytů. Nechceme, aby se výstavba rozšiřovala ven do krajiny, umožníme proto výstavbu v brownfieldech.

Zakopaný pes je na výdajové stránce

Slibujete zastavit schodkové hospodaření. Za jak dlouho bude podle vás možné sestavit vyrovnaný rozpočet?

Jsem realista a opravdu nemohu slíbit při tom, jak rozpočet vypadá, že by se dal do konce volebního období sestavit vyrovnaný rozpočet. Chceme ale každý rok snižovat schodek a dovedeme si představit, že bychom na konci volebního období plnili maastrichtská kritéria, to znamená nejenom zkrocení inflace, ale že by deficit rozpočtu byl pod 3 procenty HDP.

Jsme přesvědčeni, že ten zakopaný pes je na výdajové straně rozpočtu a jsme připraveni každý rok ušetřit 100 miliard korun.

Je to podle vás reálné? Hovoříte o úspoře na neinvestičních dotacích podnikatelským subjektům. Komu byste peníze nedali?

Existuje spousta dotačních titulů, které jdou jen velkým subjektům nebo obrovským agroholdingům. Když jezdím po České republice, ptám se středních podnikatelů – využíváte ty dotace? Oni říkají – ne, my na to nedosáhneme, to je jen pro ty velké.

Neinvestiční dotace tvoří v některých letech i přes 100 miliard korun, takže tam ušetřit desítky miliard není problém. Ale ať si to každý představí – 100 miliard korun je 6 procent výdajů státního rozpočtu. Kdybych řekl komukoliv ve vaší rodině, ve vaší firmě, ušetřete 6 procent na výdajích, tak to dokážete. Proč by to nedokázal stát.

Chcete se zbavit 13 procent úřednických míst. Kde přesně?

Máme spoustu neobsazených úřednických míst, na které jdou peníze. Tam je potřeba jich část škrtnout. Potom jsou nepochybně činnosti, které stát nevykonává nebo nemusí vykonávat. Třeba na EET se přijalo 400 úředníků.

Náklady ne EET byly vyšší než údajné zisky

Pořád platí, že byste úplně zrušili EET? Co byste řekli těm podnikatelům, kteří si na elektronickou evidenci tržeb zvykli, neobtěžuje je a dokonce ji třeba považuji za dobrou?

Platí. Vláda sama v době covidu přiznala, že to je pro podnikatele zátěž, že to ohrožuje podnikatelské prostředí. Navíc náklady na EET byly vyšší než její údajné přínosy.

Váš kandidát na ministra financí, první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, zmínil možnost privatizace České pošty a Českých drah. Můžete potvrdit, že s tím počítáte?

Stačí se podívat, co říkají lidé o fungování pošty nebo drah. Nic moc dobrého. My ale nemáme v programu privatizaci. Pan Stanjura jenom mluvil o tom, že existuje příklad z Německa, kde stát privatizoval část pošty a ono to fungovalo. Je to úvaha do diskuse, ale že je třeba něco udělat s poštou a s drahami, je jasné.

Zeptám se vás i jako bývalého ministra školství a také jako bývalého rektora Masarykovy univerzity. Kdy se konečně změní to, že se mnohde žáci spíše biflují, učí se věci nazpaměť, než aby se učili věci pochopit? Jak to chcete udělat bez obměny učitelského stavu?

Musíme zatraktivnit učitelské povolání, aby se kvalitní mladí lidé chtěli stát učiteli. Aby měli nějakou záruku, že budou patřit ke střední třídě. Všechno zlé je ale k něčemu dobré a teď mi říká řada lidí, se kterými se setkávám, že se školstvím je třeba něco udělat.

V době covidu rodiče a prarodiče viděli, že výuka je zatížena spoustou faktů, memorování, ale ne úplně porozuměním a rozvíjením kompetencí.

Myslíte, že online výuka mohla pomoci?

Myslím si, že pomohla, aby si lidé uvědomili, že změna způsobu výuky je velké téma. Lidé potřebují, aby dokázali pracovat s informacemi, ne aby škola byla jen zaměřena, že vám data a informace stále předává. Jsou všude kolem vás a děti si to najdou dřív, než to paní učitelka řekne.

Počítáte s možností školného na veřejných vysokých školách?

Ne, s ničím takovým nepočítáme. To v tuto chvíli není téma.

A poplatky ve zdravotnictví?

Také ne. To je jen strašení ze strany ČSSD. Spíš je třeba, abychom přesně věděli, kolik co stojí, jaké výkony se dělají, snažili se to racionalizovat, zajistili dostatek lékařů, zajistili jejich kvalitní vzdělání, včetně postgraduálního, aby nám neutíkali mladí lékaři do Německa. Ne kvůli penězům, ale že si tam udělají atestace za jasnějších pravidel než u nás.

Voliči nám věří, že je zbavíme Babiše

Vylučujete možnost společné vlády s hnutím ANO. Co kdyby ANO přišlo s nějakou překvapivou nabídkou, třeba abyste byl vy osobně premiérem společné koaliční vlády?

Ne, to nepřipadá v úvahu, protože stačí se bavit s lidmi na ulici. Voliči do nás vkládají naději, že je zbavíme populismu, že je zbavíme Andreje Babiše.

Takže jakákoli možnost spolupráce s ANO podle vás nedává smysl?

Nedává, vždyť přece ti lidé se podíleli na tom, co chceme změnit. A to nemůžeme dělat s těmi, kteří to způsobili.

Proč nebudete mít jako koalice Spolu po volbách společný klub?

Máme dohodu o společném postupu před volbami, po volbách a budeme i při ustavování orgánů Sněmovny vystupovat jako jeden klub.

Podle vašich vašich dosavadních vyjádření to vypadá, že vy sám osobně sázíte na jedinou kartu a to, že se vám podaří sestavit koaliční vládu společně s Piráty a s hnutím STAN. Máte nějaký plán B, kdyby se vám nepodařilo získat ve Sněmovně většinu?

Ne, já bych spíš řekl, že to, o čem hovořím, je naše vidění České republiky a politiky a naše nabídka voličům. Já se soustředím na tu nabídku.

Když budete jednat o koalici s Piráty a STAN, budete muset dělat kompromisy, protože jsou na rozdíl od vás o dost vstřícnější k euru či k manželství osob stejného pohlaví.

Kdybychom vyhráli s více než 50 procenty, bylo by to krásné, ale to asi nikdo nepředpokládá. Netajím se tím, že jednoduché to nebude. V koalici s Piráty je STAN ten, kdo je nám bližší. Piráti jsou nová levice. Mají různé nápady, ale věřím, že to půjde dát dohromady, protože i oni chtějí přinést změnu.

ČSSD zdůvodnila vstup do vlády s Andrejem Babišem tím, že chtěla zabránit vládě ANO s komunisty a SPD. Takové uvažování je vám tedy zcela cizí, kdyby vám po volbách někdo řekl, že můžete zabránit vládě s účastí SPD a KSČM?

My jsme si tu hrozbu dali na plakáty, protože je reálná. Sociální demokracii se to nepovedlo, ničemu nezabránili. Stačí se podívat, jak se tvořila Poslanecká sněmovna a co se tady odehrává.

SPD, KSČM a ANO tvoří záložní koalici, která vždycky, když o něco jde, se znovu a znovu obnovuje. A někteří představitelé ANO se tím netají, že by jim koalice s SPD vlastně vyhovovala. Předseda Sněmovny Vondráček to už ani nedokázal skrýt a řekl to naplno.

Když před minulými volbami ANO jednalo i o možnosti užší spolupráce s SPD, část poslanců ANO se postavila proti, a nic nenasvědčuje tomu, že by ANO chtělo podpořit požadavek na referendum o odchodu z Evropské unie. Myslíte, že by teď na referendum kývli?

Kdyby s nimi sestavovali vládu, tak toto riziko vidím. Navíc si nejsem jist, nakolik je ANO proevropské. Takže ano, bohužel se obávám, že by vláda populistů s extrémisty znamenala posun České republiky na okraj Evropy.

Mimochodem, jste si jistý, že ve vaší straně nejsou také odpůrci členství v EU?

Žádná skupina, která by byla pro vystoupení z Evropské unie, v ODS není. Nevidíme jinou možnost, než být aktivním členem Evropské unie. To, že máme kritické názory k řadě věcí, která se v Evropě odehrává, to není nic divného, ani zvláštního.

Zákaz prodeje aut se spalovací motory musí Česko odmítnout

Může Česko vetovat chystaný zákaz prodeje aut se spalovacími motory?

Premiér Babiš odsouhlasil Green Deal. Teď tady chodí a říká: „Já jsem bojoval.“ Nevybojoval vůbec nic. V Green Dealu není jádro jako čistý zdroj podporovaný, což by bylo nesmírně důležité pro Českou republiku. U aut se spalovacími motory se jedná o návrh, který bude v následující době na evropské úrovni řešen a Česká republika podle mě musí tento návrh odmítnout.

Auto je dnes pro řadu lidí nutné, aby mohli dojet k lékaři, aby mohli dojet do práce. Ceny elektroaut jsou tak vysoké, že si to normální člověk nemůže dovolit. Musíme chránit i zájmy normálních lidí. Auto nesmí být luxusem, ale dostupným prostředkem.

Kde se vidíte přesně za rok? Budete spíš premiér, nebo bývalý předseda ODS?

Dělám všechno pro to, abychom uspěli ve volbách, ničím jiným se nezabývám. Můj horizont je teď 9. říjen.