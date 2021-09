Jsem pro vystoupení z Evropské unie, dává nám méně, než my jí, říká Filip

Předvolební rozhovory Přísaha (Róbert Šlachta) 30. 9. KSČM (Vojtěch Filip) 1. 10. ČSSD (Jan Hamáček) 2. 10. SPD (Tomio Okamura) 4. 10. Piráti + STAN (Ivan Bartoš) 5. 10. SPOLU (Petr Fiala) 6. 10. ANO (Andrej Babiš) 7. 10.

Máte předvolební plakáty, na kterých slibujete bydlení dostupné všem. Jak to chce komunistická strana udělat?

Chceme zvýšit objem prostředků pro obnovení obecní výstavby, tedy aby obce a města mohly stavět, protože většina bytového fondu byla rozprodána.

Většina lidí se už shoduje v tom, že developeři staví zejména pro svůj zisk a množství postavených bytů jim stačí, protože za ně dostávají větší částku. To je jeden způsob a potom obnovení družstevní bytové výstavby, která je všude ve světě pro nájemní bydlení garancí, že se bytů staví dostatek, aby na trhu pouze nerostly ceny.

Ve volebním programu píšete, že je reálné postavit až 40 tisíc bytů ročně, že chcete zdanit kšeftování s byty a stanovit progresivní daň z druhé a dalších nemovitostí kolaudovaných k trvalému bydlení. To by podle vás stačilo?

Podstatný je princip. Čtyřicet tisíc nových bytů ročně je minimum. Neříkáme žádné nereálné věci. Samozřejmě v těch následujících čtyřech letech by se bytů stavělo více.

Prosazujete i obnovení bezúročných novomanželských půjček na vybavení domácnosti s odpuštěním části dluhu při narození dítěte. Jak velká by taková půjčka měla být?

Když se podíváme na míru inflace za desetiletí, kdy tohle nebylo, a dříve byly novomanželské půjčky na zařízení bytu 30 tisíc korun a na pořízení domu 150 tisíc korun, tak teď by ty půjčky musely být minimálně půl milionu korun.

Tady nikdy komunistický režim nebyl

Navzdory chabému volebnímu výsledku před čtyřmi lety, tehdy to bylo 7,76 procenta, jste měli v končícím volebním období fakticky největší vliv na vládu od doby, kdy padl v listopadu 1989 komunistický režim. Teď to ale s vámi podle preferencí nevypadá tak dobře.

Za prvé tady nikdy komunistický režim nebyl. To je vaše novinářská zkratka.

Vládla komunistická strana, tak to snad byl komunistický režim.

Sama komunistická strana respektovala, že nejde o komunismus, že jde o první fázi sociálně spravedlivé společnosti, socialismus.

Socialismus jako cesta ke komunismu, ještě si možná někteří slogany tohoto typu pamatují. Dokonce jsme měli v ústavě vedoucí úlohu KSČ, tak nebudeme říkat, že to nebyla komunistická společnost.

No nebyla, protože ta komunistická strana, která si nechala zakotvit vedoucí úlohu do ústavy, a s tím já nemusím souhlasit a nesouhlasím, pracovala na tom, aby sociálně spravedlivá společnost dospěla do fáze, kdy bude mít skutečně rysy beztřídní společnosti.

Zpět k původní otázce, měli jste vliv na vládu, ale výsledkem je, že máte menší preference než při tom posledním špatném výsledku.

Samozřejmě nesli jsme odpovědnost za vládnutí. To vládnutí bylo menšinové. Chyby, kterých se vláda ANO a ČSSD dopustila, měly vliv i na naše preference, ale na druhou stranu musím říci, že KSČM politickou odpovědnost unesla na rozdíl od těch, kteří ve Sněmovně vykřikovali, že je potřeba zejména v době koronaviru zaplatit lidem to či ono, ale nebyli ochotni zvednout ruku pro rozpočet a dávali návrhy, které sami nemohli považovat za akceptovatelné.

Máme smutnou zkušenost s ODS

Vyplatila se tedy podle vás spolupráce KSČM s Andrejem Babišem a s hnutím ANO a šel byste do ní znovu, při té zkušenosti, kterou jste udělali za čtyři roky?

To je otázka, kterou budeme řešit po volbách. My jsme vypověděli dohodu o toleranci ve chvíli, kdy ANO přestalo dodržovat závazky, které z té dohody vyplývaly, a vidíme, že naše požadavky se teď objevily v politických programech řady stran. Myslím si, že bude důležité rozhodnout podle výsledku voleb, jestli tady má vládnout politická strana, která myslí spíš na sebe, než na občany České republiky. Máme opravdu smutnou zkušenost s ODS a nemáme žádný zájem na tom, aby ODS a TOP 09 byly u moci.

Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek čelil kritice, když plánoval přitáhnout komunisty k podílu na vládě. Vysvětloval to tak, že se inspiroval ve Francii a že to povede ke snížení podpory komunistů. Nezdá se vám, že se KSČM přesně něco takového stalo?

Francouzský model jsem zkoumal, jak 70. léta, tak přelom tisíciletí. Komunistická strana tam udělala zásadní chybu, když při napadení Jugoslávie z vlády nevystoupila.

My jsme nikdy nesouhlasili s válkou v Afghánistánu, nikdy jsme nesouhlasili s tím, aby se Česká republika nechala zatáhnout do kroků, které jsou v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, a tím pádem jsme udrželi jednotnou komunistickou stranu. Můžete říkat, že máme nižší preference, ale bod zlomu nastal a KSČM bude mít lepší výsledky.

Nemohu přijmout otázku, jak ji říkáte

Když zdůrazňujete, že jste byli kritiky zásahu západních zemí, k nimž přiřadím i Česko, v Afghánistánu, proč stejně nekritizujete agresivní zahraniční politiku Ruska, které v rozporu s mezinárodním právem anektovalo Krym?

Nesouhlasím. Referendum na Krymu bylo podle ústavy Ukrajiny, bylo platné a podle nás referendum je jedno ze základních práv občana. Bylo to jejich rozhodnutí poté, co jim ukrajinská nacionalistická vláda zakázala mluvit rusky.

Rusko podepsalo závazek, Budapešťské memorandum, že se zdrží hrozby nebo užití síly proti územní celistvosti a politické nezávislosti Ukrajiny, za to, že se vzdala jaderných zbraní. A Rusko to porušilo.

Dáváte otázku, která nesměřuje k tomu, abychom řešili problém, který na Ukrajině nastal. Nemohu přijmout otázku, jak ji říkáte.

Kdybych mluvil o agresivní ruské politice, musel bych se zeptat, kolik má Rusko vojenských jednotek v zahraničí a kolik jich tam mají USA. Já usiluji o to, aby vznikl multipolární svět. Ten je na svém počátku, má jen tři body – Spojené státy americké, Ruskou federaci a Čínu. Jestli Evropa má být bodem multipolárního světa, musí mít samostatnou evropskou politiku.

Vaše strana dlouhodobě prosazuje referendum o členství v NATO, chcete ho teď i o členství Česka v Evropské unii. Vaše averze k NATO je dlouhodobě známá. Kdyby se podařilo prosadit referendum o členství v EU, na což tlačí i SPD, jak byste vy sám hlasoval?

Referendum je primárně právem občana České republiky. Vstoupili jsme do EU na základě referenda a jen na základě referenda můžeme setrvat nebo odejít. To, že nemáme ústavní zákon o referendu, považuji za hrubou chybu. Kdyby referendum bylo, tak při té byrokratické zátěži, kterou nám Evropská unie dává, bych byl pro vystoupení České republiky z Evropské unie. Teď nám dává méně, než my dáváme jí.

Když se do parlamentu dostanete, budete se přimlouvat za to, aby pokračovala spolupráce KSČM s hnutím ANO?

To budou rozhodovat kolektivní orgány strany, to nebude rozhodovat Vojtěch Filip. Svůj názor na to sdělím členům strany nejpozději 10. října.

Lži, které šíří SPD o KSČM, jsou mementem

Kromě toho, že jsme měli menšinovou vládu, kterou komunisté tolerovali, jsme ve Sněmovně měli ještě jednu neformální hlasovací koalici, která občas fungovala – ANO, KSČM a SPD. Myslíte, že by mohla v příštím volebním období oficiálně fungovat menšinová vláda ANO tolerovaná komunisty a SPD? Je pro vás taková varianta přijatelná?

Nic není nemožné. Ale pokud jsme dělali dohodu o toleranci, tak jsem výrazně stál o to, aby to byla programová dohoda. A dohoda o programu s SPD je mnohem složitější než dohoda o programu se sociální demokracií a hnutím ANO. Navíc používání lží, které SPD šíří v předvolebních letácích o KSČM, je velmi výstražným znamením, abych něco takového organizoval.

Vrátil bych se k tomu, co se stalo v tomto volebním období a vy si za to připisujete zásluhu. Vrátilo se proplácení prvních tří dnů nemoci, náhradní výživné, zvyšování důchodů nad rámec inflace. Ve vládě na to ale tlačila ČSSD, takže by to prošlo i bez KSČM.

Nesouhlasím. Musely na to být vždy nejméně tři strany, protože vláda byla menšinová. U tří dnů nemocenské to mohla ČSSD, kdyby o to stála, prosadit už v letech 2013 až 2017, ale neudělala to.

Říkáte ve volebním programu KSČM – stop byznysu kolem výběru, nákupu a distribuce ochranných zdravotních prostředků, testů a očkovacích látek. Máte nějaké důkazy nebo indicie, v čí prospěch v současnosti tento byznys, jak to nazýváte, probíhá?

To zkoumáme. Vnímáme, že se z toho stal byznys místo toho, aby stát organizoval prostřednictvím jednotlivých resortů, nebo organizací, které to mají na starost, dostatek ochranných pomůcek, dostatek testovacích sad.

Zatím jste tedy na nic konkrétního nepřišli.

Zatím nemáme dostatek důkazů na to, abychom řekli, že tihleti si z toho udělali soukromý byznys a snaží se pandemické situace zneužít.

Co říká stíhaný Horáček, je jeho tvrzení

Podnikatel a lobbista, vám dobře známý Tomáš Horáček z Ústí nad Labem, je stíhán pro podezření na manipulaci zakázek ve veřejných nemocnicích. Říká, že si platil i vás, že jste od něj dostal půl milionu korun a krátce poté s vámi jel do Kazachstánu jako součást delegace poslanců zemědělského výboru. Když kritizujete byznys ve zdravotnictví, nepřipadáte si teď také toho součástí?

Nepřipadám. Za prvé mám usnesení policejního orgánu o tom, že jsem nic nespáchal, že se takový čin nestal, protože když mě Národní centrála proti organizovanému zločinu požádala o souhlas, aby novináři obdrželi vyžádaný materiál podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, tak jsem řekl, že mi nevadí, že to novináři budou mít, protože jsem nic nespáchal. To, co říká stíhaný Horáček, je jeho tvrzení a policejní orgán při prověřování zjistil, že se opravdu takový čin nestal.

Nejste stíhán, ale finanční úřad řeší, jestli jste řádně zaplatil daně. Už vám sdělil výsledek?

Ne. Mám svědomí čisté. Těch pomluv, které se šíří, se nebojím, a stoprocentně vím, že je vyvrátím.

A vaši straníci vám věří?

Já jsem žádné peníze neobdržel.

Ptají se vás na to vaši kolegové z KSČM nebo lidé na mítincích?

Samozřejmě, protože to je smysl té lži, která se o mně šíří.

Neuvažoval jste vy sám, že byste vůbec nekandidoval do Sněmovny, zvláště když dlouhodobě říkáte, že po volbách končíte v čele KSČM a už nebudete obhajovat funkci?

Ne, o tom jsem v tomto volebním období neuvažoval.

A nikdo z kolegů to po vás nechtěl?

Ne.

Jste až dvojka na kandidátce KSČM v jižních Čechách za Alenou Nohavovou, která už byla poslankyně a teď má živnostenské oprávnění v oblasti cestovního ruchu. Na dvě místa v jižních Čechách pro KSČM, pokud budeme věřit průzkumům, to moc nevypadá. Vedete osobní kampaň, abyste ji přeskočil?

Dohodli jsme se na společném postupu. Jezdíme samostatně i společně. Kandiduji a uvidím, jak to dopadne. Nepřestanu pracovat pro KSČM. To, že nekandiduji do vedení strany, je mé osobní rozhodnutí.

Pokud zvolen nebudete, jak vidíte svoji profesní budoucnost?

Mám advokátní kancelář, samozřejmě rád poslaneckému klubu KSČM pomohu v legislativě.

Doporučíte, kdo má vést KSČM místo vás?

Ano. Doporučím to delegátům sjezdu.

Vidíte svého nástupce v Poslanecké sněmovně?

Ano. Ale nikoho teď jmenovat nebudu.

Přemýšlíte někdy o tom, že u vašeho jména může být uvedeno, že pod vaším vedením komunistická strana sto let po svém založení vypadla z parlamentu?

To by mě mrzelo. Doufám, že se to nestane. Myslím, že máme na to, abychom uspěli.

Jaký výsledek pro KSČM byste považoval za úspěch?

Úspěch bude všechno, co bude více než v roce 2017.