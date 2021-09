Na tradiční rodinu nesahejte, píše Fiala. Nezná své voliče, míní aktivisté

„Jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Nebráním nikomu, aby žil, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání. Tak to prosím taky respektujte,“ napsal Fiala v kapitole Rodina.

„‚Tradiční‘“ rodinu musí společnost v zájmu svého přežití chránit. Už bychom s tím měli začít, než bude pozdě. Na rodinu mi nesahejte,“ dodal.

Jeho výrok vyvolal negativní reakce mezi diskutujícími, ale také mezi aktivisty za práva menšin. „Velký smutek. Já vám, pane Fialo, na rodinu nesahám, nijak vás neomezuji. To vy říkáte nám, že my nemůžeme a nesmíme mít plnohodnotné rodiny. Kde je ten racionální přístup? Kde je ochrana osobní svobody? Kde je ‚patříme na Západ‘? Není,“ napsala Adéla Horáková, právnička iniciativy Jsme fér, která za manželství pro všechny bojuje.

Adela Horakova @Adela_Horak Kandidát na premiéra za @SpoluKoalice. Velký smutek. Já vám pane Fialo na rodinu nesahám, nijak vás neomezuji. To vy říkáte nám, že my nemůžeme a nesmíme mít plnohodnotné rodiny. Kde je ten racionální přístup? Kde je ochrana osobní svobody? Kde je "patříme na Západ"? Není. https://t.co/KOzHIoRl6I https://t.co/Ld7HD7qo2I oblíbit odpovědět

Fiala se navíc v kapitole s názvem Konzervatismus sám zmiňuje, že tíhne k britskému konzervatismu. Ve Velké Británii však manželství pro všechny právě konzervativci v čele s premiérem Davidem Cameronem pomohli schválit. Sám Cameron k tomu tehdy řekl, že „i kdyby změna zákona znamenala, že se jediný mladý muž nebo žena budou cítit bezpečněji, silněji, lépe (...) při coming outu, bude to znamenat, že to za to stálo“.

„Předseda ODS nezná svoje voliče a voličky a už vůbec ne potřeby a strasti statisíců gayů a leseb v naší zemi – občanů a občanek, pro které pracuje za peníze z našich daní,“ uvedl mluvčí Jsme fér Filip Milde. Jak podotýká, podle průzkumu agentury Median, kterou si Jsme fér nechalo vypracovat v roce 2019, se 60 procent voličů a voliček ODS vyslovilo pro manželství pro všechny.

Celkově také podle nejnovějšího průzkumu agentury manželství pro všechny podporuje 67 procent Čechů a Češek.

„Zdaleka nejhorší je věta ‚tak to prosím respektujte‘. Homofobie není názor, je to nenávistný postoj, který podněcuje diskriminaci a násilí vůči LGBTQI+ lidem,“ uvedl v reakci na Fialu aktivista a zakladatel Reclaim Pride Kryštof Stupka.

Manželství pro všechny není téma číslo 1

Podle politologa Jana Kubáčka Fialův výrok odpovídá tomu, že vede v zásadě konzervativnější část koalice. „Nyní se snaží oslovit velkou část veřejnosti a uvědomuje si, že není vůči tomuto tématu vyhraněná a vnímá to jako individuální rozhodování. Má to logiku – neodradit, ale zároveň nebýt konzervativním bijcem, což by se proti němu mohlo otočit,“ popsal.

Jak Kubáček dodává, manželství pro všechny navíc není v současné době nejstěžejnější část kampaně. To bude primárně ekonomika, sociální tematika a premiér Andrej Babiš. „I když je manželství pro všechny teď pro někoho zásadní téma, tak mu to odpustí s odůvodněním, že hlavní je porazit Babiše,“ dodal.

Zároveň je podle něj pravděpodobné, že v koalici Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09 spory vzniknou, až se téma manželství pro všechny bude projednávat. „Lidovci to vidí úplně jinak než TOP 09, takže to nejspíš dopadne jako volné hlasování a nechá se to na každém jednotlivém poslanci,“ míní Kubáček.

Manželství pro všechny dělí Sněmovnu

Proti manželství pro všechny jsou KDU-ČSL, SPD, ODS i část ANO.

Stejný názor jako Fiala má šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Ten se při rozpravě nechal slyšet, že by se význam manželství neměl rozřeďovat tím, že se prostě řekne, že je pro všechny. Lidovecký poslanec Marek Výborný, který je za KDU-ČSL trojkou na pardubické kandidátce, se pokusil iniciovat změnu znění Listiny základních práv a svobod tak, aby jasně definovala manželství jako „svazek muže a ženy“.

„Proto chceme do Listiny doplnit čtyři, respektive pět slov, že nejenom rodina a rodičovství, to už je dnes, ale také ‚manželství jako svazek muže a ženy‘ jsou pod ochranou zákona,“ uvedl Výborný.

Naopak předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při debatě ve Sněmovně řekla, že i když je katolička, manželství pro všechny podpoří.

Šéf SPD Tomio Okamura pak uvedl, že by „nikdy nechtěl být adoptován stejnopohlavním párem“, přestože byl část dětství v dětském domově. Dodal, že by radši skočil z okna.

„Je marginální skupina, která vystupuje bojovně proti. I ve velmi katolických zemích Evropy byl již zákon přijat,“ uvedl komunista Jiří Dolejš, který manželství pro všechny podpořil.

Práva ano, manželství ne?

„Kdybych to měl zjednodušit, ukazuje se, že poslanci by nejraději podpořili po právní stránce stejnou situaci jako manželství, ale byli by rádi, aby se to jmenovalo jinak. Právní věc jim tolik nevadí, ale mají problém se symbolikou,“ uvedl Kubáček.

„To líbivé heslo ‚práva ano, manželství ne‘ je vlastně protimluv. Manželství je také právo a mít rovná práva je základní kámen té debaty. Takže ‚práva ano, manželství ne’ by se spíš mělo přejmenovat na ‚některá práva ano, ale to hlavní, právo na manželství, to ne‘. Nepovažujeme to za řešení, naopak to považujeme za krok zpátky, který by na mnoho let uzavřel debatu o manželství jako takovém,“ uvedla Horáková.

Nyní mohou gayové či lesby uzavřít v Česku jen registrované partnerství, což jim ale nedá stejná práva jako manželům. Registrovaní partneři nemají například nárok na vdovský důchod a uzavřením partnerství jim nevzniká společné jmění, nemohou si ani společně osvojit dítě.

Sňatky stejnopohlavních párů přitom umožňují i některé silně katolické země, například Španělsko či Irsko. Manželství pro všechny uzákonilo celkem přes třicet států po celém světě. Od roku 2019 také Rakousko, Tchaj-wan a naposledy například Ekvádor.

Anketa mezi poslanci na téma sňatky homosexuálních párů (únor 2018):