Vláda Pirátů s ODS? Není čas na kulturní války, připouští Bartoš spolupráci

Jste nervák, máte už nervy, jak to dopadne?

Ne, vůbec. Mám pocit zodpovědnosti. Když jste v koalici, máte dvojnásobný počet lidí, za které nesete spoluzodpovědnost. Nenervuji se, mám nějaké cíle a k těm se snažím vlastní prací dostat. Spíš je toho hodně. Kontaktní kampaň, rozhovory, odrážení osobních útoků, je to náročné. Když děláte kontaktní kampaň a předáváte energii, tak si jí každý kus odnese. Je to náročná kampaň.

Asi byste měl být trochu nervózní, ne? Před pár měsíci jste byli absolutními favority, aktuálně vás průzkumy řadí až na třetí místo. Vážně vás to nezneklidňuje?

Když si vzpomenu na průběh voleb v roce 2017… I když se průzkumy, které ukazovaly aktuální preference lidí, různě rozcházely, v září a říjnu v nich Piráti měli kolem šesti procent, pak měli jedenáct. Starostové měli 3,8 procenta v průzkumech a nakonec se přiblížili téměř k šesti. Komunisti měli ke dvanácti procentům a dostali sedm. Je faktem, že se voliči často rozhodují až v posledních pár týdnech a podle velkých finálních debat. Takže uvidíme, jaká je realita.

S koalicí SPOLU – kterou jste de facto označili za jediného možného partnera – vám podle většiny průzkumů nevychází, že byste získali přes 50 procent hlasů, abyste mohli sestavovat vládu. Ani z toho nejste nervózní? Rezignoval byste třeba, pokud by to tak skončilo?

Jako každé volby jsme zveřejnili povolební strategii, která popisuje mechaniku, jak, s kým a za jakých podmínek budeme vyjednávat o vládě. Není možné zvažovat vládu s ANO, ať už s Andrejem Babišem, nebo bez něj. Nebo s KSČM či SPD. Podle výsledků voleb budeme jednat. V tuto chvíli to vypadá, že jediný další úspěšný subjekt bude koalice SPOLU. Pořád věřím, že demokratická opozice dokáže dát ve Sněmovně většinu. Přece když před sebou máte nějaký cíl a odevzdáte tomu se svými spolupracovníky maximum, reflektuje výsledek vaši práci. Proto nervozitě nerozumím. Samozřejmě, že to bude ve volebním štábu adrenalin, ale snažím se politiku dělat s rozvahou, racionálně.

A rezignace? Politickou zodpovědnost za vedení Pirátské strany mám v každý jeden moment. I teď, když spolu děláme rozhovor, je jeho výsledek moje politická zodpovědnost. Pirátská strana má ze stanov vždy po volbách tohoto typu celostátní fórum, kde se volí nové předsednictvo. Zatím mám od svých kolegů indicie, že je poptávka, abych dál obhajoval post předsedy. A nemyslím, že to je úplně závislé na tom, jak dopadnou volby.

Už bylo řečeno, že jediným partnerem je pro vás koalice SPOLU. Toto jste o jejích stranách prohlásil v našem rozhovoru loni v září, než dva opoziční bloky vznikly: „Jaké bychom měli styčné body s politikou konzervativní frakce, což má ODS a TOP 09 ve stanovách, a KDU-ČSL konzervativní prokazatelně je? Jaké by byly styčné body třeba v oblasti vzdělávání, když ODS je spíš pro elity? Jaká by byla sociální politika, zdravotnictví, školství? Při hledání průniků v takto zásadních oblastech bychom si vylámali zuby. Povolební koalice naopak hledají výsledný kompromis, který zakotví v programovém prohlášení. Před volbami je to jiné. Nelze jít do voleb s disjunktními stranami, z nichž se některé mimo českou politiku poplácávají po zádech s Viktorem Orbánem.“ Co se za ten rok změnilo?

Výrazně se změnila situace, v jaké Česká republika je. Je tady možnost, že budou vládu sestavovat komunisti, SPD a ANO. Tedy faktická hlasovací většina ve Sněmovně, kterou jsme tu čtyři roky zažívali. Se všemi těmi tendencemi, které tyto strany mají. Proto vždy říkám, že tyto volby jsou o budoucím směřování České republiky. Jestli budeme směřovat k vyspělé západní Evropě, anebo půjdeme až téměř do nějaké izolace.

Pan premiér přece všude vykládá, že jeho největší kamarád je Viktor Orbán. Když jsem teď dělal rozhovor pro Der Spiegel, tak mi redaktor říkal: Ale pane Bartoši, vždyť to není jako v Maďarsku, že by nefungovala veřejnoprávní média, že by opozice nemohla vystupovat. Odpověděl jsem, že jsme krůček od toho, kdy by tady taková možnost mohla být nastolena. Ať už kvůli ovládnutí televizních rad, tak kvůli faktické politice, kdy by ANO spolupracovalo s SPD.

I ODS má přece ve svých řadách několik lidí, kteří s Viktorem Orbánem sympatizují, ne?

Když se ale podíváte na program koalice SPOLU – a teď se nebavme, jaký by měli program, kdyby kandidovali samostatně – tak třeba v otázkách sociální politiky či důchodové reformy je vidět, že jsme se účastnili stejné komise pro spravedlivé důchody. Takže třeba program v oblasti penzí je překvapivě podobný u koalice Pirátů a Starostů i u koalice SPOLU. Což mě zvlášť u ODS překvapilo.

Ale byl jsem teď na debatě, kde byla Markéta Pekarová Adamová, a zjistil, že najednou ODS minimálně v programu začíná řešit také něco jako environmentální témata, což dříve její doménou nebylo. Zhruba před rokem sice představili jakýsi zelený program, ale myslím, že to spíš byla taková úlitba. Jak už jsem říkal, situace se výrazně změnila. Republika míří k čtyřistamiliardovému schodku, to budou zásadní problémy. Ne nějaké možná někdy uměle vyvolané kulturní války některých politiků z libovolné strany, někdy včetně Pirátů.

Když už jsme u „kulturních válek“. Není to tak dávno, kdy vás ODS zpodobňovala jako ultralevičácké feťáky s dredy a vy je naopak jako korupčníky a kmotry…

To jsem možná viděl tak od paní Udženiji (pražská zastupitelka za ODS Alexandra Udženija - pozn. red.) tady v Praze. V covidovém roce byla spolupráce demokratické opozice hmatatelná. Od té doby byly krajské volby. Třeba ve Středočeském kraji je už deset měsíců koalice, která je postavena na půdorysu demokratické opozice. Není to tam vždy nejlehčí, ale myslím, že Středočeský kraj šlape. Situace na české politické scéně se opravdu výrazně změnila.

V našem již jednou citovaném rozhovoru z loňského září jste o lídrovi koalice SPOLU Petru Fialovi mluvil poměrně ironicky ve smyslu, že vám připadá trochu komický, když pořád vyhlašuje, jak bude premiérem, a pak ODS ve čtyřech průzkumech vyjde, že mají kolem dvanácti procent…

No, teď jim to vychází docela dobře. Ale tak každá strana či koalice ve volbách prezentuje nějaký cíl, aby mu voliči rozuměli. ODS a po ní koalice SPOLU si jako jeden z pilířů kampaně vybrala, že Petr Fiala bude premiérem. My hovořili o změně, kterou chceme přinést. Že to není o osobě lídra a že naše koalice nevzniká proto, aby byl Bartoš premiérem.

My jsme s Vítkem Rakušanem dva lídři, byť kandidátem na premiéra jsem já. Proto jsem se možná i v našem rozhovoru zdráhal říkat: Já budu premiérem! Protože o tom politika není, ta je o změně, kterou prezentujete. Nicméně třeba to funguje a na lidi zabírá, Petr Fiala v kampani vystupuje velmi sebevědomě. Cílem je ale změna politiky, demokratická vláda a změna směřování České republiky. To není osobní boj Bartoš–Fiala–Babiš.

Tak politika bývá personifikovaná. Je to z velké části i o souboji lídrů. Spíš jde ale o to, že se v průzkumech obrátily poměry sil a v tuto chvíli to vypadá, že byste mohli skončit až za koalicí SPOLU. Tudíž by si asi Fiala nárokoval premiérský post a vy byste musel ustoupit. Jste na to připraven?

Při vyjednávání koalic se přece vychází z toho, kdo jak vzešel z voleb. Někde – vezměme si třeba Prahu – byly síly poměrně vyrovnané. Zdeněk Hřib se poté stal primátorem a zastoupení Pirátů v městské radě je menší co do počtu. Další otázkou jsou resorty. Podle mě není správné hrát na silové a nesilové resorty, ale podle programových priorit. Jestli máte za priority rychlou a spravedlivou justici, transformaci ekonomiky a třeba ochranu životního prostředí v souladu s transformací ekonomiky, není až tak hodnotné, zda má strana premiéra, ale jestli dostane ministerstva, která odpovídají programovým prioritám.

Takže znovu, pokud by měla koalice SPOLU víc procent než vaše, budete akceptovat, že má nárok na premiérský post Fiala?

Budeme o tom jednat. Jsem tady za jednu část koalice Pirátů a Starostů. Ale opakuji, není to soutěž o tom, kdo bude premiér. Druhá strana to tak prezentuje. Tak je to nějaký jejich marketingový tah. Já prezentuji lidi, kteří odvádějí práci. Myslím, že role lídra není o hraní nějakého supermana, ale o stavění dobrých týmů, umění motivovat lidi a představování funkčních a ufinancovatelných vizí. To je moje role v kampani, taková by byla i v případě, že bychom podle výsledku voleb usilovali o post předsedy vlády.

Pokud by vám na pozici premiéra hlasy ve volbách nestačily, ale podíleli jste se na sestavování vlády, chtěl byste být jejím členem? Na kterém ministerstvu?

O nějakých svých personálních ambicích jsem vůbec nepřemýšlel, takhle to postavené nemám. Myslím ale, že má odbornost v určitých oblastech, jako je digitalizace, jako jsou otázky rozvoje regionů a státní správy… Čtyři roky vedu – a věřím, že dobře – výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosadili jsme tři největší zákony české digitalizace. Takže jsou tam resorty, třeba místní rozvoj. Ale důležité jsou kompetence. Dnes je třeba rozdělena digitalizace mezi vnitro a místní rozvoj a není to úplně dobře. Ale fakt bych nepředjímal výsledky voleb. Každopádně jsem nikdy nesehrál roli nějakého zhrzeného politika.

Pro celkový volební výsledek je vždy důležité, jak si strana vede ve velkých regionech, především v Praze. Bylo podle vás politicky prozíravé, že ji váš primátor Zdeněk Hřib nechal krátce před volbami komplet rozkopat?

Jednak Zdeněk Hřib neřídí dopravu v Praze, i když každá věc, která se v Praze stane, včetně teploty 25 stupňů Celsia, jde na vrub primátora. My nemáme v gesci dopravu, má ji radní Adam Scheinherr z Prahy sobě. Ale to nechme být. Díval jsem se na statistiky uzávěr z předchozích let. Vždy na konci léta se opravují komunikace, aby se to stihlo do konce prázdnin. V roce 2019 byla situace uzavírek úplně stejná.

Neudělat opravy jen kvůli tomu, že se blíží volby, by bylo daleko víc populistické. I když ne tak, jako když pan ministr Havlíček s panem premiérem otevřou kus dálnice, aby ji po přestřižení pásky a focení zase uzavřeli a pokračovali v opravách. Možná je situace v Praze nešťastná, Zdeněk Hřib už se za ni v podstatě omluvil, i když ji nezpůsobil. A že ho za to natírá pražská ODS? Divil bych se, kdyby to nedělali. Když si ale čtu nějaká vyjádření paní Udženiji typu, že Zdeněk Hřib nesnáší automobilisty, přijde mi to podobné jako kampaň v posledních komunálních volbách, od kterých se distancoval i pan předseda Fiala.