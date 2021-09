Nemá cenu mít růžové brýle, říká Bartoš o přirovnání Ústecka k Rumunsku

Máte k našemu kraji nějaký bližší vztah? Proč tu kandidujete?

Narodil jsem se a vyrůstal v Jablonci nad Nisou a do Ústeckého kraje jsem jak sám, tak později s Piráty poměrně často jezdil. V roce 2011 se v Ústí dokonce konala i první celostátní konference PirateCon. Ústecký kraj jsem si vybral kvůli tomu, že si zaslouží větší pozornost. Pokud se totiž podívám na data za dvacet let dozadu, zůstává zdejší kraj stále na okraji zájmu. A myslím, že během posledních dvou vlád se ta situace ještě zhoršila. Díky mé kandidatuře a kandidatuře pana premiéra (Andrej Babiš je na severu Čech jednička hnutí ANO – pozn. red.), je sem upřená větší pozornost, proto věřím, že se některé věci začnou hýbat.

Nedávno jste kraj přirovnal k Rumunsku, což se vám vrátilo od politické konkurence. Nemyslíte si, že jste si tím před voliči uškodil?

Nesmírně si vážím všech lidí nejen zde, ale v celé republice. Chtěl jsem ukázat, že nemá cenu nasazovat si růžové brýle. I když sem proudí peníze z transformačních fondů nebo na vyrovnání úrovně regionů, zdejší životní úroveň či výkon ekonomiky a vývoj HDP na obyvatele dlouhodobě neroste. Peníze tedy fakticky nejdou do těch správných rukou ani projektů. Nepodporují malé a střední podnikání či transformaci nebo se částečně rozkradou. Kauza ROP severozápad to ukázala velmi přesně. Ke srovnání jsem si vybral Rumunsko, ale například v rychlosti zotavování země po covidu Česko zaostává i za řadou dalších evropských států. Přesto doufám, že jsem tím nikoho neurazil.

Piráti byli na jaře favoritem voleb, teď zažívají sešup. Co na průzkumy říkáte?

I mě překvapily některé průzkumy, které na jaře mířily nad 30 procent. Protitlak jsem očekával. Že bude ale tak mohutný a že se proti nám spojí vše od extrémistické scény přes Rusy placenou propagandu, jsem ale nečekal. Zároveň se zlepšila situace kolem covidu a dnes to již není zcela hlavní téma voleb. Tím, že se rozvolnila opatření, vzali lidé vládu opět na milost, i když právě covid ukázal, jak špatně vede tato vláda zemi. Byla to pro lidi smutně získaná zkušenost. Blíží se ale podzim a byl bych nerad, aby se opakovala situace z loňska. Doufám, že vláda kvůli volbám vývoj kolem covidu opět nepodcení. Blíží se také hlavní předvolební debaty, které ještě dokážou potencionální voliče ovlivnit. Sami jsme si dali za cíl získat 25 procent, ale náš potenciál míří i ke 30 procentům.

Ivan Bartoš (41 let) Pochází z Jablonce nad Nisou.

Je dlouholetým předsedou České pirátské strany, od roku 2017 působí jako poslanec.

Studoval teologii na Husitské teologické fakultě a informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Z informačních studií má doktorát. Studoval i v USA.

Má syna Bertrama, s manželkou vychovává i její dceru Amálku.

Hraje na akordeon, baví ho karetní i deskové hry, je vášnivý čtenář.

Co jsou Piráti? Levicoví ekologové, liberální partaj mírně zaměřená na mladé, taková ČSSD jen s mladšími a chytřejšími politiky…

Už na začátku jsme jako Piráti odmítli pravolevé dělení. Děláme rozumnou středovou politiku s důrazem na lidská práva a liberální hodnoty. Děláme politiku, která se rozhoduje na faktech a datech. Jsme moderní strana, zajímají nás zahraniční trendy. Často se totiž stává, že u nás vlády vymýšlí dávno vymyšlené. Chceme efektivní stát na jedné straně a na té druhé stát, který se dokáže postarat o lidi, kterým se v dané chvíli z nějakého důvodu nedaří, ať je to covid, přírodní katastrofa, nemoc. Na tom není nic špatného, a jak se v Česku říká levičáckého. Je to přirozený vývoj, kdy bohatá společnost pomůže těm, kteří to potřebují. Neděláme politiku, kdy se všem všechno naslibuje, ale nic se později nesplní. Kdo má ambice řídit zemi, nesmí řešit cílové skupiny, ale problémy uchopovat komplexně. Podle mě je důležitá i mezigenerační solidarita, nejde dělat výhradně politiku jen pro mladé, nebo pro seniory.

S kým si dokážete představit povolební spolupráci a s kým ne?

Přestavili jsme povolební strategii, stejně jako v roce 2017 či loni v krajích. Ta jasně říká, jak budeme postupovat podle výsledků voleb. Je tam i s kým explicitně spolupracovat nechceme, což jsou všechny strany, které nepodporují demokracii nebo svou politiku nesměřují demokratickým směrem, jako je KSČM a SPD. A je to současné hnutí ANO, které prorostlo do systému České republiky natolik, že je nutné, aby to skončilo.

Pojďme ke kraji. Stát využívá region jako energetický zdroj, aniž by lidem a krajině vracel odpovídající balík peněz zpět. Jak chcete tuto nespravedlnost změnit?

Už v tomto volebním období jsme se snažili, když se novelizoval takzvaný horní zákon, prosadit, aby šlo více peněz z těžby do krajů, kde probíhá. Nespravedlivé je například i rozdělování peněz, kdy se nepohlíží na to, co který kraj potřebuje. Příkladem je čerpání peněz pro nemocnice z REACT-EU. Pokud v jednom kraji chybí nějaký potřebný lékařský přístroj a v jiném chtějí jen peníze na lepší, tak by měly peníze automaticky putovat tam, kde přístroj chybí. Stejně jako peníze na vyrovnání úrovně regionů musí mířit jen do regionů, které potřebují dohnat zbytek republiky. Problémem je i složitost čerpání dotací. Menším městům či podnikatelům musí pomáhat specializované instituce, které například v mnou zmiňovaném Rumunsku již fungují.

Kraj trápí i vyloučené lokality, o nichž se stále jen mluví, ale nikdo nepřišel s řešením, jak jejich rozrůstání zabránit. Nabízíte nějaké?

Všichni deklarují konec obchodu s chudobou, ale stát pro to fakticky nic nedělá. Musí vzniknout cenové mapy, které řeknou, jaká je v dané lokalitě úroveň nájmů. Příspěvky na bydlení se pak vyplácí jen do této výše. Není možné, aby kdokoliv vydělával na nájmech a sestěhovávání problémových lidí na jedno místo. Nebo rozpočtové určení daní. Stát dnes znevýhodňuje všechna města s vyloučenými lokalitami. Velkou část jejich rozpočtu totiž pohltí policie či sociální práce. Měl by vzniknout jakýsi index chudoby, aby tyto peníze nešly pouze dle pravidel rozpočtového určení daní. Chápu rozhořčení obyvatel, když se v jednom městě opravují chodníky a staví koupaliště, a v druhém, stejně velkém, na to kvůli vyloučeným lokalitám peníze nejsou. Důležitá je i sama sociální práce v těchto lokalitách či vzdělávání nejmladší generace.

S jakými dalšími tématy, která se týkají kraje, jdete do voleb?

Problémem kraje jsou exekuce. Je potřeba novelizovat exekuční zákon, který sice prošel Sněmovnou, ale klíčové prvky v něm nakonec nebyly schváleny. Zatím tak neplatí jeden dlužník rovná se jeden místně příslušný exekutor. To by mělo být zásadním bojem proti kumulaci poplatků a exekutorů z různých částí republiky. Dále zde probublává téma Gigafactory na výrobu baterií z lithia. Nesmí zde vzniknout jen továrna, kam se budou svážet zahraniční agenturní pracovníci a do toho bude v Krušných horách probíhat neekologická těžba lithia.

V kraji obhajují Piráti jedno sněmovní křeslo. Kolik byste jich chtěl pro vaši koalici získat?

Byl bych rád, kdyby naše koalice brala pět míst.