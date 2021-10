Je zrádce, políbil prsten šéfovi EU, útočil Babiš. Jen lžete, kontroval Bartoš

Do Andreje Babiše se hned v úvodu debaty opřeli další dva kandidáti na premiéra. Podle šéfa koalice Spolu jde o obrovský mezinárodní skandál. „Je to na předních stranách zahraničních médií. Jde o obrovský problém a pan premiér bude muset vysvětlit, zda používal nezdaněné peníze a jaký způsobem to fungovalo,“ apeloval Petr Fiala na CNN Prima NEWS s tím, že premiér bojuje proti daňovým rájům, a pak je využil.

„Tahle věc je z roku 2009, načasování je zajímavé, dvě hodiny před touto debatou. Člověk, který vytuneloval OKD, ten, který má tento systém novin antibabišovských, tak to je jeho dílo. Nic nezákonného jsem neudělal, říká to sama ta zpráva,“ bránil se v debatě Babiš.

„Zírám, to má korupční prvky až do roztrhání těla,“ komentoval premiérova slova šéf Pirátů Ivan Bartoš. Šéf SPD Tomio Okamura nevěděl, co politici kolem premiéra Babiše v debatě řeší. „Já tu informaci mám až od vás, byl jsem celý den na volební kampani a nesledoval internet.



Jste zrádce, políbil jste prsten EU

„Podíl na inflaci má vláda, jak rozhazovala peníze i v době covidu,“ řekl na úvod i cenám Ivan Bartoš, šéf koalice Pirátů a STAN. Podle něj by se mělo začít šetřit na výdajích států a digitalizovat.



Premiér Babiš předsedu Pirátů kritizoval, že ekonomice nerozumí „Eurostat jsou nadřízení pana Bartoše. Já jsem ekonom, oni nejsou, oni tomu nerozumí,“ vykládal dál Babiš. „Zrušit superhrubou mzdu bylo špatné rozhodnutí. Chtěli jsme raději podpořit nízkopříjmové rodiny,“ připomněl Bartoš. Označil to za rozdávání předvolebních dárečků.



„Vy jste normální zrádce českého národa,“ řekl premiér s tím, že se Bartoš podle něj paktuje s Evropskou unií, čímž žene Česko do záhuby. „Políbil jste prsten šéfovi Evropského parlamentu,“ dodal premiér.

Bartoš na to odvětil, že byl v EU řešit daňové ráje, narážel tak na kauzu premiéra z neděle. „Moji nadřízení jsou lidé, kteří volí Piráty a Starosty a věří jim. Nemám žádného šéfa, ani vy nejste můj šéf,“ vpálil Bartoš Babišovi.

„Sám pan David Sassoli, předseda Evropského parlamentu vám poslal dopis, že je nepřípustné, abyste vyhrožoval poslancům,“ reagoval v pořadu Česko hledá premiéra na CNN Prima News.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima Ostrá hádka @AndrejBabis s Bartošem. Jste zrádce českého národa, řekl premiér @PiratIvanBartos https://t.co/ay8Wa43wqS oblíbit odpovědět

Auta musí být dostupná. Green Deal je nesmysl

„Green Deal odsouhlasil tady pan Babiš. A nevím, proč proti tomu vystupuje,“ kritizoval premiéra Babiše předseda ODS Fiala. „Vláda musí vyjednávat, aby na ta opatření lidé neodpadli. Zákaz spalovacích motorů, to je něco, co nemůžeme akceptovat,“ zdůraznil. „Žádný Green Deal jsem neodsouhlasil, já jsem vybojoval, že nemáme závazek snížit emise do roku 2030 na 55 procent,“ bránil se premiér.



Předseda SPD Tomio Okamura označil zelenou dohodu za „šílený neomarxistický plán“. Odmítá se řídit diktátem z Bruselu. „SPD prosazuje rozumnou ochranu přírody na základě potřeby našich občanů a průmyslu,“ zdůraznil.



Fiala: Migrace je problém, ale nestrašme tím

Kandidáti na premiéra se v debatě shodli, že nelegální migrace je problém a musí se řešit. „Nestrašme tím ale před volbami,“ řekl za koalici Spolu Petr Fiala.

„Andrej Babiš musí lhát, nám stačí říkat pravdu. Spoustu věcí si vymyslel nebo mu je někdo poradil,“ opřel se šéf koalice Pirátů a STAN Bartoš do premiéra. Ten tvrdil, že Bartoš chce muslimskou Evropu, že chce zdaňovat byty a že Piráti chtějí vše sdílet.

Předseda SPD Okamura znovu zopakoval, že je pro nulovou toleranci islámu v Česku. „Nechceme žádné muslimské a africké migranty. Máme v ústavě rovnost žen, v Islámu to takhle nevnímají. Já miluju ženy,“ dodal v debatě Tomio Okamura.

Babiš: Kolice jsou podvod na voličích

Příznivec hnutí ANO se ptal na koalice a jejich programy. Petr Fiala je obhajoval „Unikátní v případě Spolu je to, že poprvé se středopravicový volič nemusí bát o svůj hlas,“ řekl.



Předsedovi vlády Andreji Babišovi se forma koalic nelíbí. „Je to podvod na voličích, tenhle slepenec neomarxistů s pravicovou koalicí, nerozumím tomu. Slova šéfa hnutí ANO ale jasně odmítl i šéf Pirátů Bartoš. „Nelžeme a nemáme skandály. A lidé to, myslím, ocení,“ řekl Bartoš.



Žádný lockdown už nebude

Andrej Babiš řekl, že současná protikoronavirová opatření v Česku nemají s volbami nic společného. „Bylo to tak i minulé září. Bohužel covid se stal politickou záležitostí. „Žádný lockdown už nebude,“ dodal premiér Andrej Babiš.



„Politická odpovědnost za zemřelé, chaos, za zavřené obchody a za nejdéle zavřené školy v Evropě jde za vládou. Nevymlouvejte se na občany, média,“ řekl Fiala Babišovi. „Udělali jsme chyby,“ uznal následně v debatě premiér.



D1 je skvělá hrůza

Předseda koalice Spolu Petr Fiala označil rekonstrukci dálnice D1 za katastrofa. „Základní problém je, že se začala opravovat dříve, aniž by vláda udělala klíčovou spojku D35,“ kritizoval v debatě Česko hledá premiéra Petr Fiala.

Podle Andreje Babiše je ale D1 nová dálnice. „Vy se vysmíváte lidem, kteří tam 7 let pracovali a byli v ohrožení života. Dálnice má 10 let záruku a 30 let životnost,“ bránil se premiér.