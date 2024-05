Angelina Jolie udělala z dcery asistentku. Brad Pitt s tím nesouhlasí

Vivienne Jolie-Pittová je zamilovaná do divadla. Proto souhlasila, když jí matka nabídla, aby dělala dobrovolnou asistentku, zatímco pracují na nové broadwayské show Ztracenci podle románu S.E. Hintonové a stejnojmenného filmu natočeného v roce 1983 Francisem Fordem Coppolou.

Angelina Jolie magazínu People prozradila, jaká je její dcera po pracovní stránce. Vede si podle ní skvěle. „Ona mě opravuje. Řekne: Nečetla si tu poznámku? Musíme udělat tohle. Musíme si to projít. Je to drsná asistentka. Bere to hodně, hodně vážně,“ řekla herečka, která novou show produkuje.

„Viv mi připomíná mou matku v tom, že se nesoustředí na to, aby byla středem pozornosti, ale na to, aby byla oporou ostatním kreativcům. O divadle hodně přemýšlí, bere ho vážně a tvrdě pracuje, aby co nejlépe pochopila, jak by mohla přiložit ruku k dílu,“ nechala se slyšet herečka.

Zatímco si Vivienne Jolie-Pittová svou pracovní zkušenost užívá a její matka ji v tom podporuje, otec Brad Pitt má výhrady. „Bere to jako další pokus Angie vrazit klín mezi něj a jeho dceru. Tato situace rozpoutala mezi Bradem a Angie nový spor. Brad je samozřejmě rád, že Vivienne našla něco, co ji baví, jen se bojí, že ji přitom ztratí,“ uvedl zdroj pro Life and Style Magazine.

Angelina Jolie a její děti Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox a Knox (Londýn, 27. října 2021)

Angelina Jolie a Brad Pitt se poznali v roce 2005 při natáčení filmu Pan a paní Smithovi. Žili spolu dvanáct let, v srpnu 2014 svazek zpečetili svatbou. V roce 2019 se ale rozvedli. Ze šesti dětí, které Pitt a Jolie spolu vychovávali, jsou tři vlastní – Shiloh (16) a patnáctiletá dvojčata Knox a Vivienne a tři adoptované – Maddox (20), Pax (19), Zahara (18).

Brad Pitt se už jednou rozvedl, a to právě kvůli Angelině Jolie. Jeho první ženou byla Jennifer Anistonová, s níž se oženil v roce 2000. Herečka podala žádost o rozvod v roce 2005.

Angelina Jolie má za sebou už dvě manželství. S Billym Bobem Thorntonem žila v letech 2000 až 2003. S Jonnym Lee Millerem se vzali v roce 1996 a rozvedli o tři roky později.