Od burkin k bikinám. Saúdská Arábie uspořádala první módní přehlídku plavek

Módní přehlídka konaná u bazénu představila výtvory marocké módní návrhářky Jasminy Kanzalové. Většinou šlo jednodílné plavky v odstínech červené, béžové a modré. Většina modelek měla odkrytá ramena a některé měly dokonce částečně poodhalené i břicho. „Je pravda, že tato země je velmi konzervativní, ale snažili jsme se ukázat elegantní plavky reprezentující arabský svět,“ uvedla Kanzalová.

„Když jsme sem přišli, věděli jsme, že přehlídka plavek je v Saúdské Arábii historickým momentem, protože je to poprvé, co tu mají takovou akci,“ řekla návrhářka a dodala, že je poctěna možností se účastnit.

Přehlídka se konala druhý den týdne módy Red Sea Fashion Week v rezortu St Regis na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. Samotné letovisko je součástí obřího projektu Red Sea Global, jednoho z těch, které jsou součástí programu sociálních a hospodářských reforem Vize 2030. Na ten dohlíží korunní princ Mohamed bin Salmán.

Saúdská Arábie uspořádala první módní přehlídku plavek. (17. května 2024)

Princ Mohamed inicioval řadu dramatických společenských reforem ve snaze změnit obraz Saúdské Arábie coby upjaté země, což je dáno historickým vyznáváním přísného výkladu islámu známého jako wahhábismus.

Změny zahrnovaly ukončení činnosti náboženské policie vyzbrojené holemi, znovuotevření kin a pořádání hudebních festivalů pro obě pohlaví. Naopak potlačovány jsou nesouhlasné postoje.

V muslimském světě existuje hned několik forem zahalování. Na koupání jsou ženy zvyklé nosit burkiny, tedy elastické ženské oblečení do vody, které je příliš neodhaluje a je tedy z náboženského hlediska přijatelné.

Návrhářka Aheda Zanettiová vynalezla burkiny počátkem nového tisíciletí, když se byla podívat na zápas své neteře v netballu. Při pohledu na dívku, která měla přes tradiční muslimský oděv navlečený sportovní dres, „jí bylo jasné, že se musí s tím něco udělat“.

Snažila se proto vypátrat v obchodech vhodné sportovní oblečení vyhovující muslimským pravidlům, žádné však nenašla. V roce 2005 proto otevřela svůj vlastní obchod s plavkami vhodnými pro muslimky. Od té doby vydělala miliony dolarů, vyváží do Bahrajnu, Jihoafrické republiky, Švýcarska či Velké Británie.

Název burkiny vznikl jednoduše – spojením slov burka a bikiny. „Neznamená to nic jiného než islámské dvojdílné plavky, to by ale znělo divně,“ vysvětlila v minulosti návrhářka.