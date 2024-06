Záchranná služba pro zvířata se musí stěhovat, hrozí i ukončení činnosti

„V budově železniční stanice Dalovice máme nájemní smlouvu do konce roku. Obdržel jsem informaci, že Správa železnic, která objekt vlastní, má poté s budovou jiné plány a my se budeme muset odstěhovat,“ potvrdil provozovatel záchranné a odchytové služby.

„Se Správou železnic i Českými drahami byla vždy skvělá spolupráce, fungujeme zde deset let, tak na rozhodnutí nechci útočit. Každý majitel si s majetkem může nakládat dle svého. Bohužel ale máme vrásky na čele, kam se přesuneme,“ dodal.

Pokud by hledání skončilo bez výsledku, Prokeš prý zvažuje i ukončení činnosti. „Je to krizový scénář, ale nebudu říkat, že nehrozí. Samozřejmě by mě to mrzelo, neboť fungujeme jedenáct let. Máme zkušenosti, pomáháme řadě obcí i občanů. Nerad bych to zabalil, ale bohužel je možné, že mi nic jiného nakonec nezbude,“ posteskl si provozovatel.

Už deset let využívá Záchranná a odchytová služba pro zvířata pronajaté prostory v nádražní stanici v Dalovicích. Majitel však má s budovou jiné plány a provozovatel odchytové stanice si tak musí najít nové sídlo.

Prokeš se nevzdává a hledá nové prostory. „Přes sociální sítě se nám snaží pomoci i veřejnost. Ozvala se i realitní kancelář, že poskytne tipy na nemovitosti. Klidně bychom se přestěhovali dříve než na konci roku,“ doplnil provozovatel.

Podle něj záchranná a odchytová služba pro zvířata hledá zasíťovanou přízemní budovu, která by měla několik místností a pozemek, kam by se daly umístit kotce.

„Sháníme adekvátní pozemek ideálně s nebytovými prostory v blízkém okolí Karlových Varů. Na jednu stranu maximálně Hájek, na druhou Jenišov. Vhodný by byl například nějaký bývalý průmyslový objekt,“ konkretizoval hledané prostory Prokeš s tím, že by možná zvažoval i koupi. „O tom se dá určitě diskutovat. Nechtěl bych se za pár let stěhovat zase jinam,“ podotkl.

Pro odchytovou službu není hledání prostor jedinou starostí, kterou provozovatel musel řešit. Nutnou obnovu vyžadoval také vozový park. „Měli jsme problémy s naším zásahovým autem, které začalo být enormně poruchové. Naštěstí se nám podařilo od Karlovarského kraje koupit vyřazený bouraný sanitní vůz. Ten je nyní v opravě. Měli jsme radost, že se situaci podařilo vyřešit a hned následovala studená sprcha v podobě starostí, kam se přestěhovat,“ řekl Prokeš.

„Chtěl bych moc poděkovat lidem, kteří nás podporují. Máme zřízený například transparentní účet, na který nám lidé dobrovolně přispívají. Podrobnosti najdou zájemci na našem webu. I díky podpoře lidí můžeme zkvalitňovat vybavení, čehož si velmi vážíme,“ sdělil Prokeš.

Pštros, puma i klokan

Záchranná a odchytová služba pro zvířata eviduje ročně přibližně tři sta výjezdů. Nejčastěji vyjíždějí k odchytům psů nebo koček. „Fungujeme ve dvou režimech. Jednak vyjíždíme na žádost oprávněných osob a obcí, s kterými máme smlouvu o odchytu zvířat, nebo nám volají i sami lidé. Ti například nemohou z nějakého důvodu dopravit zvíře sami k veterináři a podobně, tak nás žádají o pomoc. Jsme v podstatě non stop na telefonu,“ vysvětlil Prokeš.

Provozovatel se po odchytu snaží dohledat majitele, zveřejnit fotografie na sociálních sítích a všemožnými cestami zajistit návrat zvířete zpět domů. Kromě psů a koček byl povolán i k odchytu netradičních zvířat. „Chytali jsme i pumy, pštrosa, nebo klokana. Pokud budeme v činnosti moct pokračovat i nadále, určitě nějaká zajímavá zvířata přibudou,“ uzavřel Petr Prokeš.