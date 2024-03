Chce to nefňukat a pohnout zadkem, radí po padesátce Krainová v plavkách

„Moje krize středního věku mě celkem baví. Jaké si to uděláš, takové to máš. Jednoduché jako facka. Nefňukat a pohnout zadkem. Jde to. Všechno jde, když se chce,“ napsala Simona Krainová na Instagram k fotkám z pláže v Dominikánské republice, kde pózuje v plavkách.

„Jo a kecy jako že vše jde, když máš prachy a plastiky... Tomu se fakt už jen směju. Moje krevní skupina lidí, která ví, kolik práce a pevné vůle tohle stojí, rozumí tomu, o čem mluvím,“ pokračuje.

„Tak se nenechte nikdy demotivovat blbečkama, co mají na všechno vysvětlení a i když s vámi nesedí nikdy u jednoho stolu, přesně ví, co jste měli k večeři. Užívejte život,“ dodala modelka, která se i po padesátce a po dvou dětech pyšní skvělou postavou.

Simona Krainová se loni postarala o pozdvižení na sociálních sítích, když prozradila, že si založila účet na OnlyFans. Je to placená platforma bez cenzury, kde se spousta celebrit prezentuje například nahými fotkami či videi.

V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o výdělku z prodeje fotek i o tom, jak vnímají celou situaci její dva synové a manžel, podnikatel Karel Vágner. Modelka v rozhovoru pro iDNES.cz také popsala, kde je pro ni pomyslná „hranice erotiky“ v aktu a kam až je ochotna zajít.