Liga je naše! Nebo ne? Sejkův tým dvakrát slavil postup, pokaždé předčasně

Jestli celá situace působí poněkud zmatečně, tak věřte, že zmatení museli být i všichni její aktéři. Ale pojďme postupně.

Roda je ve druhé nejvyšší nizozemské na druhém místě, které jí zaručuje přímý postup bez účasti v baráži. V předposledním 37. kole mohla předčasně slavit. K tomu potřebovala jednak porazit Cambuur a jednak doufat, že třetí Groningen prohraje.

Svou povinnost splnila a vyhrála 2:0. Její druhou trefu mimochodem obstaral Sejk, který od ledna v Nizozemsku hostuje z pražské Sparty a vstřelil už svůj osmý ligový gól. Vzhledem k tomu, že Groningen ještě v nastavení prohrával 0:1, fanoušci Rody se houfně přesunuli na hřiště, objímali se s hráči a slavili postup.

ESPN NL @ESPNnl Krankzinnige taferelen: Roda-fans denken dat promotie binnen is en bestormen veld, maar dan blijkt de stadionspeaker een foutje te hebben gemaakt... 🫢



Jenže co se nestalo. Groningen v páté nastavené minutě vyrovnal na 1:1 a bylo po radosti.

I když... ne tak docela.

Fanoušci ještě ani nestihli pořádně opustit trávník, když hlasatel na stadionu zajásal, že do sítě Groningenu padl další gól. Opět propukla euforie, ale opět jen na krátkou dobu. Vzápětí se totiž ukázalo, že branka nebyla uznána. Později mimochodem vyšlo najevo, že žádný druhý gól do sítě Groningenu vůbec nepadl a hlasatel převzal mylnou informaci...

„Někdo mi řekl, že Groningen prohrál 1:2. Měl jsem si to lépe ověřit, ale na stadionu nebylo dobré internetové připojení. Až pak jsem dozvěděl, že gól neplatil, a nakonec se ukázalo, že to celé bylo úplně jinak. Už s tím nic neudělám, je to moje chyba,“ vysvětlil po utkání Wim Frijns, 73letý hlasatel.

Zklamaní fanoušci podruhé pomalu opouštěli trávník, tentokrát už definitivně.

Hráči nizozemské Rody nevěří tomu, co se právě stalo. Radovali se z postupu do první ligy, nakonec se ale ukázalo, že předčasně.

Utkání soupeře v boji o postup nakonec skončilo remízou, která znamená, že se rozhodne až v posledním kole. V tom se, ironií osudu, utká právě Roda s Groningenem.

Připomíná to více než dvacet let starou příhodu Schalke, které tehdy soupeřilo o titul s Bayernem. Vyhrálo a doufalo v porážku mnichovského týmu. Ten v závěru inkasoval, fanoušci i hráči Schalke jásali, jenže Bayern zvládl ještě v nastavení vyrovnat a překazil mistrovské oslavy.

Koneckonců v Německu nalezneme i příklad předčasných oslav postupu do první ligy. Ani nemusíme chodit moc daleko. Loni zažil podobné zklamání Hamburk, kterému tehdy po výhře nad Sandhausenem gratulovaly i některé televizní stanice. Svůj poslední zápas ale dvěma slepenými góly v nastavení zvládl i Heidenheim a uzmul si přímý postup na úkor Hamburku. Ten nakonec v baráži s Augsburgem neuspěl.

Stane se Rodě něco podobného, nebo se za týden bude radovat znovu? Stačí jí neprohrát a po závěrečném hvizdu už fanoušky nebude mít co překvapit. „Jsem přesvědčený, že to dobře dopadne,“ uzavřel Frijns.