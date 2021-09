Česká televize odvysílá 14 předvolebních debat i superdebatu předsedů

Hlavním bodem předvolebního vysílání veřejnoprávní televize se v období od 13. září do 1. října stane série čtrnácti debat s kandidáty politických stran, které se nominovaly na základě průzkumů jejich celostátního volebního potenciálu, pozváno bude vždy prvních sedm subjektů s nejvyšším potenciálem v daném kraji, oznámila Česká televize (ČT).

Debaty budou vysílány každý pracovní den, živě ze studií z Prahy, Brna a z Ostravy vždy od 20:15 do 22 hodin.

Rozhovory s lídry všech kandidujících subjektů nabídne pořad Události, komentáře. Prostor na obrazovce dostanou i představitelé stran, které se nedostaly do večerních debat ČT24, a to v pořadu Politické spektrum. Seriál předvolebního vysílání završí těsně před volbami, ve středu 6. října, Superdebata hlavních představitelů kandidujících politických stran, hnutí a koalic. Vysílat ji budou souběžně programy ČT1 a ČT24 od 20:10 do 22 hodin.

Stejně jako v předchozích letech vydává Česká televize také nad rámec norem, kterými se řídí, Pravidla předvolebního a volebního vysílání. K dispozici jsou na webových stránkách ČT.

O výsledcích voleb bude ČT tradičně informovat ve Volebním studiu, a to v sobotu 9. října. Studio začne ve 13:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností a skončí po konečném sečtení všech nebo naprosté většiny hlasů.