Chci vědět, kdo je na našem území a jakým způsobem tu funguje, říká Šlachta

„Umím si představit, že budu ministr vnitra,“ řekl jste ve svém pořadu Napřímo, ve kterém na sociálních sítích promlouváte k voličům. Máme to číst tak, že by vaše podpora jakékoli vládě závisela na tom, zda vám bude nabídnuto křeslo ministra vnitra?

Umím si představit, že bych to uměl. Ale v žádném případě to není tak, že by to bylo prioritní. Základ by byl prověření covidových zakázek.

Do vlády byste se tedy nehnali?

Záleželo by to na procentech, na vyjednání. Teď jde hlavně o to, abychom se do Sněmovny dostali. Nebavíme se o žádných funkcích. Na druhou stranu, když založím hnutí a jdu do politiky, tak samozřejmě cítím, že bych odborně na to měl.

Od začátku jsem říkal, že nebudeme „anti“

Proč nechcete říci, se kterými stranami si nedokážete představit vládní spolupráci?

Když jsem šel do politiky, od začátku jsem říkal, že nebudeme žádní „anti“, že se nebudeme od začátku takto vyhraňovat. Napřed nechme na voličích, jestli se tam dostaneme.

Ale řekl jste už, že nepodpoříte vládu, ve které bude trestně stíhaný člověk. Jestli těmto vašim slovům mají lidé věřit, tak jste vlastně škrtl možnou podporu vládě Andreje Babiše, pokud bude stále stíhán.

Uvidíme, v jakém stavu by to bylo při tom vyjednávání.

Někteří kritici vašeho hnutí o vás říkají, že jste „béčko“ hnutí ANO. Neřekl jste to právě proto, abyste se to snažil oslabit?

Já úplně nevím, kde to vzniklo. Nikdy jsem nikomu béčko nedělal.

Možná to vzniklo tak, že jste zasahoval v roce 2013 na Úřadu vlády, padla vláda Petra Nečase a po předčasných volbách vznikla koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, v níž se stal Andrej Babiš ministrem financí.

Takže ti policisté, co teď stíhají Babiše, pomáhají Spolu a Pirátům? Já jsem tu vládu neshodil. Já jsem stíhal premiérku, promiňte milenku premiéra. To že ta vláda padla? Žádný z ministrů nedostal sdělení obvinění, u žádného z nich se nedělala domovní prohlídka. To je jedna věc.

Druhá je, že teď vidíte sám, jak ty soudy dopadají, po osmi letech byly zrušeny osvobozující rozsudky Nečasové a vráceny zpátky…. V roce 2012, 2013, kdy jsme to dělali, po Babišovi ještě nebylo ani vidu. Nedívali jsme se ani doleva, ani doprava.

Takže vy sám nikdy nepřemýšlíte o tom, k čemu vedla vaše práce před osmi lety?

Vůbec. Hlavně ty kauzy dělala stovka lidí. Já si nedovedu představit, že kdyby mi někdo přinesl, že Nagyová dělá to a to, a já to strčil do trezoru s tím, že to dělat nebudeme.

Konal bych stejně, i kdyby v tom křesle seděl Babiš nebo Sobotka

Šlo mi o to, zda i toto s vámi lidé na předvolebních mítincích neřeší.

Spíš se zeptají na Nagyovou a fungování soudů. Konal bych úplně stejně, kdyby v tom křesle seděl Babiš nebo Sobotka. Konal bych tak pokaždé a tak by měli policisté konat i teď.

Kromě toho, že nemá být ve vládě trestně stíhaný člověk, máte ještě nějakou jinou omezující podmínku?

Je to o vyjednávání o programu.

To, že některé strany říkají, že chtějí referendum o odchodu z Evropské unie a NATO, jako komunisti nebo Tomio Okamura a jeho SPD, to vám nevadí?

Počkejme na 8. a 9.října. Pak se o to bavme.

Teď se neptám na podporu vládě, ale jestli vám vadí, že komunisté chtějí odchod z NATO a SPD z Evropské unie.

My máme jasně v našem programu, že nechceme odchod z Unie a chceme ctít závazky v NATO. Těžko bych podporoval někoho, kdo by šel proti našemu programu v tak zásadních věcech.

Česká koruna je dobrá v čase rostoucí inflace

Jaký je váš názor na přijetí eura?

Jsme proti přijetí eura. Zaprvé nesplňujeme kritéria pro jeho přijetí. Pro nás je důležité, aby zůstala česká koruna. A myslím, že to je dobře i teď v čase rostoucí inflace. Takže euro ne.

Pokud by do Evropy mířilo větší množství uprchlíků a evropské státy se o ně chtěly podělit, co by tomu Přísaha říkala?

Byla by proti. Hledali bychom řešení mimo Evropu. Buď finanční podporu, nebo logistickou, ale mimo Českou republiku. Jsme proti kvótám v jakékoli podobě.

Chcete obnovení cizinecké policie, k čemu by to bylo dobré?

Myslím, že cizinecká policie jako samostatný útvar zanikla někdy před šesti lety. Zůstala jen na letištích, tam kde jsme vnější hranice Evropské unie s třetími zeměmi, a padla pod krajské policie.

Cizinecká policie jako samostatný útvar měla naprostý přehled o tom, co se na našem území, co se týče cizinců, děje. Není to jen o migraci, ale také o nelegálním zaměstnávání cizinců.

Přitvrdil byste?

Přitvrdil.

V čem?

Chci vědět, kdo na našem území je a jakým způsobem tu funguje. Skončí firma a pracovníci nám tu třeba zůstávají, i když jim skončí pracovní povolení. V tom všem by měla cizinecká policie přehled.

Myslíte, že v současnosti to nefunguje?

Myslím, že by to mohlo fungovat líp.

„My jsme se sociální demokracií měli problém, oni nechtěli, aby hlavně Ukrajinci tady pracovali,“ řekl premiér Babiš. Jak vy vnímáte přítomnost zahraničních pracovníků v Česku?

Když mluvíme s lidmi ze stavebnictví, tak nám říkají, že je nedostatek pracovní síly, že jim chybí pracovníci ze zahraničí. Chtěl bych tomu dát jasný řád, aby to stát uměl regulovat.

Máte představu, kdo by měl být příštím prezidentem?

Na tuhle otázku se mě ještě nikdo nikdy nezeptal. Ani na mítincích se lidé neptají, koho bude Přísaha podporovat. Lidi se o to nezajímají.

Miloš Zeman je podle vás dobrý prezident?

O hlavě státu nebudu mluvit žádný způsobem, pro mě je to úřad.

Co lidem, které se snažíte oslovit, vlastně názvem svého hnutí přísaháte?

Je to takový závazek lidem, že pro ně budeme pracovat, že to nebude jako u ostatních hnutí nebo stran.

Sbírali jste podpisy pod petici za vyšetření všech covidových zakázek. Kolik lidí vám to podepsalo?

Zatím zhruba 20 tisíc.

Covidové zakázky se musí prověřit

Proč jste si vybral právě toto téma? Máte konkrétní podezření, že některý z ministrů nebo lidí navázaných na ně se při nákupu ochranných pomůcek či testů na covid obohatil?

Mám úplně konkrétní podezření. Minimálně to, co prošlo médii, a bavíme se o nouzovém stavu, když byl vyřazen zákon o veřejných zakázkách, kdy se nedělala klasická výběrová řízení a zadávalo se napřímo.

Jsou to tři, čtyři kauzy. Automyčka na Ukrajině s neznámými majiteli, daňové ráje, kde sídlí firmy, které ty zakázky dostávaly, nadhodnocené zakázky, když ministerstvo vnitra kupuje respirátory za 150 korun a ministerstvo zdravotnictví za 700 korun. To k tomu vedlo. A mezitím vyšel i závěr Nejvyššího kontrolního úřadu a i ten sám popisoval, že finanční prostředky, 8,5 miliardy, byly vynaloženy nehospodárně.

Nemáte ale v rukou nic, s čím byste mohl jít na policii.

Kdybych měl, tak bych musel podat trestní oznámení. Jsem bývalý policista se znalostí práva.

Částku 777 korun, za kterou se také nakupovaly respirátory, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vysvětloval tím, že je sháněli politici po celém světě a že v určitou chvíli jich bylo málo. Toto vám nepřipadá jako věrohodné vysvětlení?

Ne když víte, že je ministerstvo vnitro dovedlo shánět za 150 korun.

Jak vnímáte vládní protikoronavirová opatření? Šlo něco udělat jinak?

Jsem dalek kritiky k tomu, co dělala vláda na začátku, protože nikdo nevěděl, co to je covid. Myslím, že vyšetřovací komise by ale také měla vyšetřit činnost našich zpravodajských služeb, zejména té, která působí mimo území naší republiky, jestli naši vládní činitelé ze zahraničí dostali nebo nedostali informace, co se děje. Jestli to, co se dělo v Itálii, v Rakousku, jestli ta informace byla.

Jestli vládě něco vyčítám, je to komunikace, protože lidé nevěděli, co mají dělat, když se měnila opatření. Chybí mi také jedna autorita, je jedno, jestli fyzická nebo právnická osoba, jako je třeba Robert Koch Institute v Německu, která by to vůči občanům komunikovala.

Když objíždím předvolební stánky, tak jedna z nejčastějších otázek je na očkování. Nechal byste se očkovat, nenechal byste se, je to nebezpečné, není to nebezpečné? Je to otázka, která lidmi hýbe. Ta autorita ale nemůže být ministerstvo zdravotnictví ani ministr. Tomu lidi neuvěří.

Patnáct procent jsou úplní odpírači

Mimochodem, vy sám jste očkován? A jak vnímáte odpor části veřejnosti? Mají podle vás strach?

Já jsem očkován. Patnáct procent jsou podle mě úplní odpírači, které byste nikdy nebyl schopen přesvědčit. Ale je dost i těch, kterým chybí informace, a ovlivňují je hoaxy. A ty by měl někdo vysvětlovat.

Jaké je podle vás hlavní téma voleb a co podle vás rozhodne o jejich výsledku?

Pro mě hlavní téma se bude točit kolem covidu a opatření vlády.

Jak vnímáte působení vlády v tomto volebním období?

I kvůli této vládě jsem odcházel ze státních služeb. Po slibech pana Babiše a pana Hamáčka o protikorupčním boji se nestalo vůbec nic. Podle mě vláda v tomto naprosto selhala. Když si říkám, co za touto vládou zbylo, něco systémového, ať by to byl zákon o státním zastupitelství, nový trestní řád, zákon o lobbingu, něco co by nás posunulo, tak nic takového nevidím.

Takže je vnímáte spíš jako vládu údržbářů?

Nazval jste to úplně přesně. Údržbáři.

Lidé mohou věřit tomu, co mám za sebou

Jste další hnutí s protikorupční rétorikou. Byly to Věci veřejné, hnutí ANO, Piráti, teď vy. Proč myslíte, že by měli lidé uvěřit, že zrovna vy zachráníte Českou republiku?

To uvidíme 9. října, jestli tomu uvěří, nebo neuvěří. Novináři se mě ptají, jestli to téma není vyčichlé, nesmyslné. Ale když si vezmete ty strany a hnutí, která jste jmenoval, co pro to udělaly?

Když se podíváte na hnutí ANO, vidíte kauzu Stoka, když se podíváte na Věci veřejné, vydržely ve Sněmovně jedno volební období a ty jejich slečny si rozebrali staří pardálové, a u Pirátů vidím, že s tou rétorikou jdou znovu. Čemu by lidé mohli věřit, je to, co mám za sebou.

I když se dostanete do parlamentu, ještě žádná skupina poslanců nové strany žádné rozkrádání nezastavila. Jste si toho vědom?

Poslanec nemá nic zastavovat. Sněmovna a vláda mají pro to udělat podmínky. Vždyť se jen podívejte na to, že čtyři stovky zákonů neprošly. Zásadní zákony pro boj s korupcí zůstaly před branou a nikdo je neprosadil. Jestli se tam dostaneme, můžeme být ta síla, ten jazýček, který tomu pomůže. Určitě nebudu chodit s pistolí po Sněmovně a někoho tam honit.

Váš kolega Pavel Řežábek řekl: „Šest procent je málo, chceme deset.“ Jak vy sám odhadujete reálný výsledek a co byste považoval za úspěch?

Pavel Řežábek je náš odborný garant pro ekonomiku, ale není člen. Co jste řekl, je jeho přesná citace z našeho sněmu. Souhlasím s Pavlem Řežábkem. Deset procent by bylo super, protože program bychom byli schopni prosazovat mnohem silněji. Už vstup do Sněmovny by byl ale podstatný krok.

Jenže se to podle posledních průzkumů nějak zadrhlo. Není to třeba tím, že nemáte na kampaň dost peněz? Nebo že vám došel dech, nápady?

My jsme od začátku říkali, s jakými penězi do toho jdeme. Ještě před měsícem a půl o nás psali, že máme kdovíjaké financování. Takže to je úsměvné. Dech nám určitě nedošel. Důležité je jedno číslo - 35 procent nerozhodnutých. Nemáme peníze na rozdávání koblih, na letní kina, nemáme zmrzlinu, nehádáme se ani o to, jaká má být, ale jsme na kontaktní kampani.

Žádný miliardář prostě v pozadí za vámi nestojí.

Ne. Na začátku o nás říkali, že za tím stojí Babiš, nebo že za tím stojí Bárta nebo PPF. A my máme jednu starou dodávku, se kterou objíždíme Českou republiku a stovky dobrovolníků, kteří nám pomáhají zdarma.