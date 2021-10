Snad bez SPD nepůjde sestavit vláda, chodí za námi všichni, říká Okamura

V každých volbách dostaly vaše strany více, než kolik vám ukazovaly průzkumy. Teď se pohybujete pod dvanácti procenty, na kolik se reálně cítíte?

Úspěchem pro mě bude jakýkoli výsledek, který bude vyšší než ve volbách v roce 2017 (10,64 procenta hlasů – pozn. red.). Kolik letos dostaneme, opravdu nevím, protože nemám věšteckou kouli. Byl bych ale spokojen s takovým výsledkem, aby bez SPD nešla sestavit vláda.

Aby bez SPD nešla sestavit vláda? Vzhledem k tomu, že koalice SPOLU a Pirátů se STAN mají k vaší straně absolutně odmítavý postoj, stejně jako vy k nim, tak tam asi žádná dohoda nehrozí. Můžete se tedy orientovat maximálně na ANO…

Během doby, co jsem ve Sněmovně, jsem pochopil plastický charakter některých jiných stran. Důkazem toho je třeba spolupráce s SPD na komunální úrovni. Různé strany říkaly, že s SPD spolupracovat na prosazování našeho programu nebudou. Záhy po volbách pak s námi vytvořily koalice a kývly na prosazování programu SPD výměnou za to, že mohou být u teplých korýtek. Ať je to hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL a další.

Takže jsem přesvědčen, že v případě, že na našich hlasech bude záviset sestavování vlády – což poslední průzkumy ukazují – bude vyjednávací pozice SPD mnohem širší. Nejnovějším příkladem plastických charakterů jsou třeba lidovci, kdy jejich předseda Marian Jurečka výměnou za vidinu teplého korýtka ve vládě ustoupil z požadavku lidovců, aby manželství bylo pouze svazkem muže a ženy.

Počkejte, fakt si nedovedu představit vaši spolupráci s koalicemi SPOLU, nebo s Piráty a STAN. Leda ve sci-fi.

Trošku vám poodkryji roušku. Ódéesáci velice dobře vědí, že pětikoalice se nikdy neudrží celé volební období, že je pětikoaliční vláda utopie. Stejně tak ODS ví – a říkám vám informace z první ruky – že vzhledem k tomu, že už dvě volební období nebyli ve vládě, jsou jejich sponzoři mimořádně – v uvozovkách – nadržení a tlačí je do toho, aby za každou cenu byli ve vládě, která bude stabilní.

Proto už od loňského podzimu probíhají oťukávací schůzky – a ne, že ne, co jiného mají před volbami říct – s hnutím ANO.

Věřte mi, že se v chodbách Poslanecké sněmovny orientuji velmi dobře. Takže to po volbách bude komplikované vyjednávání, proto také obě koalice řekly, že se po volbách rozpadnou a utvoří vlastní poslanecké kluby, které budou dělat vlastní politiku. Samozřejmě, že z pohledu ODS je konstelací číslo 1 koalice s ANO. A jelikož to vypadá, že se ČSSD do Sněmovny nedostane, uvažují podobně i v hnutí ANO.

Vraťme se k původní otázce. Pokud pět opozičních stran po volbách svoji jednotu udrží, jak deklarují, rozhodně pro ně nebudete partnerem vy a SPD. Pokud se tedy chcete podílet na vládě, zbývá vám jen hnutí ANO. Když to Andrej Babiš zkusil nastolit v končícím volebním období, vzbouřila se mu proti tomu i část jeho poslaneckého klubu. Dnes někteří z něj spolupráci s vámi připouštějí. Chcete se s ANO podílet na vládě?

Měl byste dodat i B. Tehdy se proti tomu bouřila i značná část SPD. Protože poté, co Andrej Babiš v minulém volebním období kývnul na politiku Evropské unie, na to, že se mají přijímat migranti, či nepřijal požadované změny, například kolem exekucí, tak byl odpor i ve značné části klubu SPD. Nicméně není pravda, že by ve Sněmovně s SPD jednalo pouze hnutí ANO.

Například předseda klubu Pirátů pan (Jakub) Michálek sem za mnou chodí pravidelně a sedává na vašem nynějším místě (rozhovor se konal v Okamurově kanceláři místopředsedy Sněmovny – pozn. red.). To jen vy to nevidíte. Chodí za námi s prosíkem předseda poslanců KDU-ČSL pan (Jan) Bartošek, když na něco chtějí naše hlasy. Neustále za námi chodí ministryně (práce Jana) Maláčová z ČSSD, zda bychom jí něco nepodpořili.

Protože vědí, že bez hlasů SPD to nejde. Takže vy se mi snažíte říkat, že jediným naším partnerem je hnutí ANO, a já vám odpovídám, že teď to ve Sněmovně probíhá tak, že do této kanceláře nebo za předsedou našich poslanců Radimem Fialou chodí většina zástupců politických stran, i když teď před volbami říkají něco jiného. Přitom my za nimi nechodíme.

To ale mluvíte o jednotlivých návrzích zákonů, zatímco já o možné povolební institucionalizované spolupráci. A tu zatím veřejně nevylučuje pouze ANO a naposledy tak v rozhovoru pro MF DNES neučinil ani předseda komunistů Vojtěch Filip. Je pro vás tedy ANO partner?

Až voliči rozhodnou, jak rozdají karty. Jsme připraveni jednat se všemi. Jen chceme prosadit náš politický program. Minutu po vyhlášení volebních výsledků budeme všichni vědět, jaká bude matematika.

Bude to matematika pro základní školy. Takže budeme jednat se všemi stranami, které budou ochotny prosazovat program SPD. Se všemi. Budeme jednat s hnutím ANO, ale budeme jednat i s ostatními stranami. To neznamená, že je máme nějak rádi nebo chceme někomu pomáhat.

Byť připouštím, že určitě nebude žádná řeč s Piráty a STAN. Protože když někdo dogmaticky trvá na přijímání migrantů, eura či diskutuje o zdanění nemovitostí a bytů lidem, asi žádnou shodu najít nemůžeme. Programových rozporů je více i u koalice SPOLU. Když jeden z lídrů koalice SPOLU Zbyněk Stanjura řekl, že budou chtít privatizovat Českou poštu a České dráhy, tak se nedivím, že mě dali na billboard jako hrozbu. Protože jsem pro ně opravdu hrozba, to bych zarazil.

Chcete vůbec přivést SPD do vlády?

No, tak to bychom chtěli. Protože pouze ve vládě jsme schopni realizovat náš program v maximální možné míře.

Ptám se proto, že jedním z vašich ústředních bodů jsou referenda včetně toho o setrvání v Evropské unii. Na to vám nejspíš nekývne nikdo včetně Babišova ANO. Pokud byste z toho neustoupili, je vaše přímá cesta do vlády zablokovaná. Nebo byste zkrátka do ministerských křesel usedli za cenu, že z referenda o členství v EU ustoupíte?

Máte pravdu, že jednou ze zásadních podmínek je zákon o referendu včetně možnosti referenda o vystoupení z EU a z NATO. Je to podmínka, ze které nemůžeme ustoupit. Protože se jmenujeme Svoboda a přímá demokracie, přímou demokracii máme přímo v názvu.

Naši voliči si přejí přímou demokracii, což je posun k další úrovni demokracie. Navíc jsme jediná reálná vlastenecká strana v České republice. A každý vlastenecky smýšlející občan si přeje, aby mohl rozhodovat o své budoucnosti ve své zemi. Takže z této podmínky ustoupit nemůžeme.

Není to spíš tak, že jste vybudoval stranu, která funguje jako dobře šlapající firma, máte svůj segment voličů, a kdybyste ze své podmínky ustoupili, stali se členy vlády, tak byste o jejich podstatnou část mohli přijít? Proto se říká, že by pro vás bylo mnohem příjemnější zůstat mimo vládu, držet ji z opozice a sebrat pro vás třeba křeslo předsedy Sněmovny. Co vy na to?

My jsme přece zvoleni za náš politický program a dobře víme, které body toho programu jsou ty nejzásadnější, kde nelze hledat kompromis. Pak jsou body, kde lze při jednání udělat nějaký kompromis, třeba v parametrech. Protože nikdo z nás nezíská 51 procent hlasů.

Jsem ale přesvědčen, že když na SPD bude záviset sestavení vlády, tak si některé ostatní strany raději vyberou teplá korýtka, což je prostor pro SPD. Takže si myslím, že je to referendum reálné prosadit do koaliční smlouvy. Protože když budou mít ostatní strany na výběr: nebudou ve vládě, nebo kývnou na referendum, tak na něj kývnou. O tom jsem plně přesvědčen.

Opravdu si lze stěží představit, že by tu někdo včetně Andreje Babiše kývl na referendum o členství v EU či v NATO, dosud to vždy odmítal. Naproti tomu si…

(skáče do řeči) To ale není můj problém. Jestliže vycházím z naší debaty, tak kdyby na SPD záviselo sestavení vlády, nenechám si přece nic diktovat od Andreje Babiše. Andrej Babiš není můj šéf a ani mým šéfem nebude. My máme svůj program. Jsem přesvědčen, že když nebude zbytí, jiné strany na tu podmínku kývnou. Ale opakuji, že bych tu otázku nerad zužoval na to, že naším jediným možným partnerem bude hnutí ANO.

… naproti tomu si umím představit, že pro vás může být výhodnější posadit se do křesla předsedy Sněmovny, nechat pro členy SPD rozdělit funkce v exekutivě i jinde a před vlastními voliči se tvářit, že s vládou nemáte nic společného. Chtěl byste být předseda Sněmovny?

Toto je už několikátý dotaz na předsedu Sněmovny, to se nějak vyrojilo, to je zajímavé. Já budu donekonečna opakovat, že pro nás je klíčové realizovat náš program. My vůbec neuvažujeme o funkcích, o pozicích.

Uvažuji jen o tom, jak udělat maximum pro náš volební výsledek, což je nejdůležitější krok pro prosazení našeho programu. Ideální by bylo, kdyby bez nás nešla udělat vláda, což by to umožnilo nejlépe. Buď budeme otevřeně a naplno ve vládě a budeme prosazovat program, nebo budeme v opozici. Polovičatou variantu dělat nechceme a nebudeme. Ať si nikdo nemyslí, že tady SPD a Okamura budou hrát nějaké druhé housle.

Komunisté poslední roky také podporovali vládu a tvářili se u toho, že jsou v opozici.

My nejsme komunisti.

Takže odmítáte být „v opozici“ tak, jako byla KSČM v tomto volebním období?

Oni byli součástí vládní konstelace, já si nevšimnul, že by byli v opozici.

Ale tvrdili to o sobě.

V okamžiku, kdy jakákoli strana zdvihne ruku pro důvěru vládě, je automaticky odpovědná za její kroky. Jinak je to slovíčkaření. Já nebudu chodit kolem horké kaše. To není konstelace, která by se Okamurovi líbila, protože stručně řečeno: my jsme kompetentní vládnout.

Kdybyste ve vládě skutečně byli, jaké ministerstvo byste chtěl?

Plně se soustředíme na volby a prosazení programu. Okamura teď nepřemýšlí o žádných korytech. Ale kdyby tak voliči rozhodli a byla konstelace, že bychom mohli být součástí vlády, měli bychom prioritně zájem o taková ministerstva, kde bychom mohli co nejlépe…

… prosazovat váš program, vím, co řeknete. O jaká?

Je to například ministerstvo vnitra, protože tématem SPD není jen migrace, ale i vnitřní bezpečnost v České republice. Bezesporu je to ministerstvo školství.

Dále bychom určitě měli zájem o ministerstvo zahraničí vzhledem k našemu euroskeptickému pohledu. A samozřejmě by bylo ideální mít na starosti i ministerstvo financí, protože zadlužování země za této vlády je tak obrovské, že za tři roky narazíme na takzvanou dluhovou brzdu. A vzhledem k tomu, že většina výdajů je mandatorních, nelze to řešit až v okamžiku nárazu.

To by nebylo na sociální služby, zvyšování důchodů, podporu rodin s dětmi, na školství a zdravotnictví. Situace ohledně zadlužování je skutečně vážná a je třeba začít. V neposlední řadě je pro nás také mimořádně důležité ministerstvo průmyslu, protože je tady Zelený úděl, tedy Green deal Evropské unie, který Andrej Babiš odsouhlasil, za což ho velmi kritizuji.