Jak dál řešit covid? Strany se shodly na lokálních opatřeních a očkování

Na jaře letošního roku připadali na jednu sestru dva až tři pacienti s covidem-19. „Člověk musel přemýšlet, kolik bude mít personálu, kolik lidí onemocní, kolik lidí to vyčerpá tak, že už opravdu nebudou moct,“ popsal primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka Jakub Bala. Hlavní slabostí českého zdravotnictví podle něj je nedostatek personálu.

Lídři sedmi relevantních politických subjektů proto dostali v předvolební superdebatě dotaz, co dělat pro to, aby se taková situace už neopakovala. Všichni poukázali na to, že je třeba dosáhnout co možná nejvyšší proočkovanosti.

„Je třeba udržet systém financování zdravotnictví,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Zmínil také potřebu větší ochrany populace, ať už očkováním nebo proděláním nemoci, či pečlivé sledování toho, jak se epidemie vyvíjí. „Testování neléčí, je třeba se soustředit na léčbu,“ řekl ale posléze, proti čemuž se ohradil třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že testování je ke sledování epidemie nutné.

Podle lídra koalice SPOLU a šéfa ODS Petra Fialy musí vláda udělat vše pro to, aby se pandemie v ČR znovu neobjevila. „Základní recept je proočkovanost. Ta je v české populaci pořád malá. Musíme sledovat počet vážných případů v nemocnicích, ukazuje se, že to jsou především nenaočkovaní,“ řekl. Zmínil také trasování, sledování lokálních ohnisek. „Tam musíme zasahovat, abychom už nikdy nemuseli opakovat lockdowny,“ dodal.

S tím souhlasí i ostatní. „Plošná opatření nejsou řešením, je třeba zacílit se na rizikové skupiny a zapojit do toho praktické lékaře. Nejen propagací očkování, ale i kontrolními telefonáty a tak dále,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

„Pandemie se musí řešit lokálně, pomocí dat. Teď musíme dotáhnout očkování, poučit se, zda máme připravené trasování, nelhat lidem, obnovit důvěru,“ vyjmenoval zase šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Situace je chvála Bohu stabilizovaná. Není třeba mít obavy, žádný lockdown nebude, pokračujeme v přesvědčování lidí, že se mají nechat očkovat,“ řekl premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Jak dělat kampaň

Právě kampaň, respektive její nedostatek, se stal největším terčem kritiky lídrů, a také tím, co označili za nejdůležitější úkol příští vlády. „To, že nebude lockdown, jsme slyšeli od premiéra i současného ministra zdravotnictví, který tady byl už před rokem, mezitím tři další, tomu se dá věřit jen těžko,“ řekl Fiala.

„Co se stalo s tím očkováním? Vláda přece několikrát slibovala očkovací kampaň, dala několik termínů, žádná nebyla, začala s ní pozdě, mezitím běžela bohužel úspěšná dezinformační protikampaň,“ dodal.

Také podle ostatních opozičních lídrů vláda očkování nedostatečně propaguje či propagovala. „Je to fakt o komunikaci. Třeba v Belgii v prvním kole každý, kdo se chtěl nechat očkovat, zanechal kontakt, a ta vláda i hygienické stanice s tím člověkem aktivně komunikovaly,“ řekl Bartoš. Třeba když se objevily informace o nebezpečnosti AstraZenecy, lidem podle něj v Belgii vysvětlili, o co jde.

Podle Šlachty zase chybí nepolitická autorita, která by očkování propagovala. Inspiraci bychom si podle něj měli vzít z Portugalska. „Kdyby takhle naši předci diskutovali o vakcíně proti neštovicím nebo tuberkulóze, do dneška ty nemoci nevymýtíme,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček v reakci na debatu. Podle něj bylo chybou nepostupovat podle krizového zákona, ale tvořit pandemický zákon.

Premiér Andrej Babiš kampaň hájil. „Neházejte to na nás, dělali jsme maximum a jsme připraveni, trasuje se, jsme připraveni na jakoukoli eventualitu,“ uvedl.