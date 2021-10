Zpěvačka, sympaťák, houbař. Jak lidé vnímají své sousedy politiky

„Slovo politik se stalo synonymem pokřivenosti a falše. Přesto cítíme, že politik stojí na vrcholu žebříčku prestiže, což v nás stále vzbuzuje zvědavost a zájem,“ vysvětluje dále psycholog Krpoun.

„Lidé u politiků většinou hledají své vlastní morální hodnoty, hledají člověka, ke kterému mohou vzhlížet. Známost s veřejně známou osobností přináší v očích druhých obvykle zvýšenou prestiž. Mnohdy stačí se s nimi znát, nepotřebují s nimi sdílet své názory,“ vysvětluje psycholožka Petra Divíšková.



Z reportáží iDNES.cz povětšinou vyplynulo, že se lidé s politicky exponovanými sousedy příliš nestýkají. Nejvíce byl tento postoj patrný v první reportáže z Průhonic, kde bydlí premiér Andrej Babiš.

Přesně naopak tomu ale bylo v případě reportáže z bydliště Mariana Jurečky z Rokytnice u Přerova. V obci s asi patnácti sty obyvateli řada místních vypověděla, jak se politik účastní místního dění. „Když jsou plesy, tak na ně chodí. Větších kulturních akcí v obci se většinou účastní,“ řekl pan František. Další také dodali, že dochází do místního kostela a starosta Kamil Malenda zmínil, že s Jurečkou dvakrát měsíčně probírají, co je zrovna potřeba.

Psycholožka Divíšková říká, že vnímání lidí ovlivňuje, zda se jejich soused stal známým až poté, co se již znali, nebo se naopak už jako známý do místa bydliště přistěhoval. „Jen nejbližší lidé veřejně známé osobnosti budou mít možnost opravdovou podstatu jeho osobnosti znát. Aura známosti se však bude vždy, i když v malé míře, projevovat,“ vysvětluje.

Největší ohlas

Nejpopulárnějším se u čtenářů stala reportáž ze sousedství Tomia Okamury z pražského Břevnova. Místní vypověděli, že se svým sousedem politiku neřeší. Redakce iDNES.cz zde ovšem narazila i na mladíka, který s Okamurou zásadně nesouhlasí a z toho důvodu mu pomočil plot.

Značný „efekt anonymního města“ byl vidět u reportáže věnované Petru Fialovi. Vzhledem k tomu, že se jeho bydliště nachází v brněnské části Černá Pole, kterou obývá přes deset tisíc lidí, místní jej nejčastěji vídají na reklamě umístěné na hromadné dopravě.

Příprava textu o Robertu Šlachtovi zavedla reportérku do Pohořelic, města na jih od Brna. Místní se zde dělí na dvě skupiny - ty, kteří se do Pohořelic nově přistěhovali, a pak ty, kteří naopak v místě bydlí dlouho a Roberta Šlachtu osobně znají. Nebylo tak těžké najít přímou sousedku, spolupracovníka z kampaně nebo kamaráda.

Jako zcela nenápadného a tichého popisovali sousedé Jana Hamáčka. Část místních, přestože od něj bydlí jen přes ulici, dokonce o jeho bydlišti neměla ani potuchy. „Vůbec nevím, že tu někdo takový je. Politika mě nezajímá,“ uvedla pro iDNES.cz žena bydlící přímo naproti domu, který již minimálně přes rok obývá místopředseda vlády. Bydlí přitom v Mratíně, menší obci s více než tisícovkou obyvatel, která ještě nesnese označení anonymního městského osídlení.

Ti, kteří vicepremiéra znají, ho popsali jako ochotného. „Když byla uzávěra okresů, tak mu manžel psal e-mail, proč nemůžeme jezdit do Globusu do Čakovic, když do Brandýsa to máme mnohem dál. On mu neodpověděl, ale osobně se stavil. Vysvětlil nám, že kdyby to povolil zde, musel by to povolit všude,“ uvedla příklad Hamáčkova sousedka.

Šel s Piráty, to neodpustíme

Přestože středočeský Kolín nelze ani náhodou považovat za malou obec, svého bývalého starostu Víta Rakušana tu místní znají velmi dobře. „Byl to nejlepší starosta, moc milý a schopný,“ sdělila jeho sousedka Andrea Pazderská, kterou Rakušan učil na gymnáziu a dle jejích slov tak zná předsedu hnutí STAN přes 20 let.

Některým místním se ovšem nelíbí, že se ve volbách spojil s Piráty. Pakt s nimi se nelíbí ani třem dalším důchodkyním, které bydlí ve vedlejší ulici. „Nemusel s nimi chodit,“ uvedly téměř sborově. Nicméně na dotaz, co přesně jim na České pirátské straně vadí, nedokázaly konkrétně odpovědět.

Rakušanova koaličního partnera, šéfa Pirátů Ivana Bartoše, jeho sousedé nejčastěji vídají s kočárkem, případně na workoutovém hřišti. Strhnout na sebe pozornost dokáže hrou na harmoniku. „Vídám se s ním, bavíme se. Je to sympaťák. Několikrát jsem ho v parku při různých akcích slyšela hrát na harmoniku. Umí, umí, přišly na něj davy. Ostatně kdyby neuměl, tak se s tím přece jen na veřejnosti nechlubí,“ popsala jej důchodkyně Helena, která bydlí v Bartošově těsném sousedství.

Jako souseda, který přijede, poseká trávník, zajde na houby nebo pomáhá při výlovu rybníka, zdaní předsedu KSČM Vojtěcha Filipa v jihočeských Ledenicích. Tam jezdí z nedalekých Českých Budějovic, kde má bydliště. „Je jako běžný soused,“ shrnul starosta Ledenic Jiří Benada.

Jako poslední přinesla redakce iDNES.cz reportáž o Markétě Pekarové Adamové. V pekárně, kterou navštěvuje, si jí cení za rady z období koronavirových restrikcí. „Vysvětlovala mi zmatené informace ze Sněmovny,“ řekl majitel pekárny Vít Šírek.

Další Pekarovou Adamovou znají jako vášnivou cyklistku. Případně pak také jako zpěvačku od táboráku. Dříve totiž chodila do pěveckého sboru. „Zpívat vydrží až do rána a zná všechny písničky,“ prozradil o ní Ondřej Tomášek.