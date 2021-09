Neznáme. Nic neprozradíme. Ale je to férový chlap, říkají sousedé o Šlachtovi

Jakou pověst mají politici za skořápkou PR, zjišťuje redakce iDNES.cz a vydává se za sousedy lídrů hlavních stran, které kandidují do Sněmovny.

Volební billboardy všech možných politických stran lemují silnice v Pohořelicích na Brněnsku podobně jako v jiných městech. Na první pohled je však v tomto městě přece jen něco jinak. Stejné plakáty na plotech, domech a polepy na autech dávají jasně najevo, že tady je bašta lídra hnutí Přísaha a místního rodáka Roberta Šlachty.



„Plakátů s ním je tady všude hodně. I v práci za námi přišla kolegyně, jestli si jeden nechceme dát na plot. Lidé se o ně hlásí sami, dobrovolnická vlna je tady velká,“ říká žena ve středním věku. Šlachtu osobně nezná, ale vnímá, že má v Pohořelicích od lidí velkou podporu.

Podobně se vyjadřují i další místní, které redaktorka iDNES.cz na ulici oslovila. „Neznám se s ním, ale fandím mu,“ říká muž, který je sice Šlachtův vrstevník, ale protože se do města přistěhoval, nezná ho.

Výpovědi místních tak jasně potvrzují to, co o sobě Šachta sám říká. V Pohořelicích chodil do školy a po celou dobu policejní kariéry tam pak jezdil za rodiči jen na víkend. Osobně ho tak znají jeho spolužáci, kamarádi z dětství a starousedlíci.

Jeho dlouholetá sousedka Zdenka Weiterová, která žije ve stejné bytovce jako Šlachtova matka, už byla sdílnější. „Naše děti s ním vyrůstaly. Znám ho od dětství. Vždy byl svědomitý chlapec, kamarádský, nikdy nikomu neublížil. Spíš se snaží pomoct a vždy choval velkou úctu k rodičům,“ rozpovídala se Weiterová, která zrovna pracovala před domem na zahradě.

Právě na zahrádce své matce prý Šlachta často pomáhá. „Je to kutil, pořád něco spravuje. A taky velký sportovec. Přáli bychom mu, aby se dostal do vlády a to, co mu neumožnili dodělat, když byl na tom útvaru, mohl dotáhnout a udělat pořádek,“ říká sousedka.



A nezapomene dodat, že jeho knížku četla ona, děti, vnoučata i manžel. „Nešla nám teď týden televize, tak ji manžel četl povinně,“ směje se. „To co se tam píše, jsme věděli. A prožívali jsme s ním, když mu, nebo dokonce i jeho matce přišel i nějaký nepříjemný dopis,“ dodala.

Že četli knihu a v jeho kariéře se poměrně dobře orientují, dávají najevo i další oslovení lidé. „Kariéře obětoval osobní život, nemá závazky, zasloužil by si uspět. Je férový a věřím, že by to byl člověk na správném místě. Neuhne,“ říká Věra Benkovičová. I ona má na domě plakát Přísahy. „Manžel mu pomáhá ve štábu a jezdí s ním po městech,“ zdůvodňuje.

Ostatně v okolí jeho bydliště se to plakáty na domech, plotech a cedulkách na autech jen hemží. „Má tady dost kamarádů, kteří s ním do toho jdou,“ zdůrazňuje ještě Weiterová.



Že ho bude volit, je už rozhodnutý jeho soused a kamarád Ivan Janičata. „Znám ho od dětství, je to dobrej chlap, který člověka nenechá ve štychu. Budu ho volit. Je to pohořelický rodák, a přestože se vším v jeho programu nesouhlasím, s většinou souzním,“ vysvětlil Janičata, který zrovna pracoval před domem. Na dotaz, kde v ulici Šlachta bydlí, se jen usmál.

Že Šlachtu jeho známí nejen podporují, ale i chrání jeho soukromí, dali najevo i další oslovení obyvatelé Pohořelic poblíž jeho bydliště. „Samozřejmě že Roberta znám,“ odvětil téměř uraženě muž v důchodovém věku, který v ulici právě venčil psa. „Ale rozhodně vám o něm nebudu nic povídat,“ dodal rázně.