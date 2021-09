Zajde na houby, poseká trávu. Politiku ani komunismus s Filipem sousedé neřeší

„Chová se k nám jako kdokoliv jiný z baráku. Politiku s ním neřešíme a nikdo ani neřeší, že je to komunista,“ popisuje jedna z obyvatelek, která se právě vrací z nákupu z nedalekého Globusu.

„Já si ho vážím za to, že je celou dobu komunista, byť komunisty nevolím a nevolila bych. Byl, po revoluci jím zůstal, nepřevlékl kabát a nemaskuje svou minulost,“ doplňuje další.



To mladý muž, který do domu přichází, je překvapen tím, že jeho soused je právě Vojtěch Filip. Byt tu koupili s partnerkou nedávno, vlastně tu bydlí teprve zhruba rok. „To kdybych věděl, když jsem to kupoval, tak jsem chtěl slevu alespoň dvě stě tisíc, když je v baráku hlavní kápo komunistů,“ usměje se.

„Ne, vážně, neřeším to. Každý může mít politické názory, jaké chce a to, že se s těmi jeho neshodnu, je dobře, o tom je demokracie,“ popisuje.

To jeho další soused je - jako jediný z lidí, se kterými MF DNES mluvila - k předsedovi KSČM daleko kritičtější. „Nechápu, jak může mít tak debilní názory a nestydět se za minulost KSČ a její zločiny,“ mávne rukou a dál se bavit nechce.

Vojtěcha Filipa ale daleko více znají v Ledenicích, obci vzdálené třináct kilometrů od Budějovic. Právě sem jezdí na chalupu. Z Ledenic pochází jeho manželka, stomatoložka Ludmila, kterou si vzal v roce 1979 a s níž má dvě dvě dospělé děti - syna a dceru.

„Známe se osobně roky, do hospody ale tady nechodí, takže že bychom spolu seděli u stolu a hádali se o politice, to se nestane. Je jako běžný soused - přijede, vezme holenky a jde do lesa na houby, seče trávu, stará se o dům,“ popisuje starosta Ledenic Jiří Beneda.

„Dokonce byl ale ve zdejším rybářském spolku a když jsme pořádali výlov, piřšel, vzal gumovky a šel do vody. Ani ho nikdo tenkrát nepoznal,“ směje se.

Filip do zdejšího regionu patří. Vyrostl v nedaleké vesnici Jedovary a na gymnázium chodil do Trhových Svinů. Odsud jej zná i pan Jan. „Ten už tenkrát byl přesvědčenej komunista. Když jsme vstoupili do SSM (Socialistický svaz mládeže, pozn. red.), hned se z něj stal ideologický referent. Dotáhl to z nás nejdál a nejdýl mu to vydrželo,“ ušklíbne se Jan v narážce na to, že je Filip dnes předsedou KSČM, spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností, je nositelem nejvyššího státního vyznámení Vietnamu a ortodoxním komunistou. Komunistickou stranu Čech a Moravy vede už třetí pětiletku.

To komunisté v Ledenicích to přitom daleko nedotáhli. „Už tu dvě volební období nejsou ani v zastupistelstvu,“ dodá starosta. Volby do poslanecké sněmovny tu v roce 2017 vyhrálo ANO, které volil každý čtvrtý. Komunisté dostali 9,81 procent hlasů, méně než ODS, Piráti, i SPD Tomia Okamury.

„My tady politiku s ním ale vážně neprobíráme. Jestli jsem s ním za dvě volební období mluvil o politice či některých záležitostech okolo obce dvakrát, tak je to moc,“ dodává Beneda.